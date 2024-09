Thời điểm hiện tại, "Anh trai vượt mọi tam tai" đang thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả Việt. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, doanh thu cuối tuần vừa qua của tác phẩm này đạt tới gần 3,5 tỷ đồng, chỉ xếp sau mỗi "Làm giàu với ma" mà thôi, xếp trên những cái tên đang hot khác như "Không nói điều dữ", "Hai muối", "Báo thủ đi tìm chủ" hay "Chàng nữ phi công".

Hình ảnh trong phim "Anh trai vượt mọi tam tai".

Tuy nhiên tại quê nhà Hàn Quốc, bộ phim lại ở trong tình cảnh hoàn toàn ngược lại. "Anh trai vượt mọi tam tai" ghi nhận doanh thu ảm đạm. Theo Box Office Mojo, doanh thu cuối tuần từ ngày 23/8 - 25/8 của phim chỉ đạt 311,828 USD, xếp thứ 8 trong số tất cả các phim đang chiếu cùng thời điểm. Sang cuối tuần từ ngày 30/8 - 1/9, con số này tụt thê thảm, xuống còn 69,457 USD, giảm 77,7% và xếp thứ 14. Cho đến lúc này, tổng doanh thu của phim chỉ là 745,950 USD mà thôi, một con số rất thấp.

Doanh thu cuối tuần vừa qua của "Anh trai vượt mọi tam tai" tại thị trường Việt Nam.

Ở bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, "Anh trai vượt mọi tam tai" cũng xếp thứ 2 (ghi nhận lúc 15h17 ngày 17/9)

Doanh thu ảm đạm trên chính sân nhà của "Anh trai vượt mọi tam tai".

Nói thêm về "Anh trai vượt mọi tam tai", bộ phim xoay quanh ba nhân vật chính là thanh tra Jo Soo Kwang (Kwak Shi Yang), tay lừa đảo có tài hóa trang siêu đỉnh Kim In Hae (Park Sung Woong) và ông trùm xã hội đen Zhu Lin Fang (Yoon Gyung Ho).

Một ngày nọ, Jo Soo Kwang bị điều chuyển tới đảo Jeju. Anh nhận nhiệm vụ truy lùng Kim In Hae. Kim In Hae bất ngờ vướng vào một vụ án lớn liên quan tới Zhu Lin Fang, kẻ đang muốn biến đảo Jeju thành địa bàn của mình để có thể buôn bán chất cấm một cách thuận lợi. Thế rồi, Jo Soo Kwang và Kim In Hae từ thế đối đầu lại phải bất đắc dĩ hợp tác, cùng nhau đánh bại âm mưu của Zhu Lin Fang.

Bộ phim "Anh trai vượt mọi tam tai" hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.