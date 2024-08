Phim hài "Anh trai vượt mọi tam tai" hứa hẹn khuấy đảo rạp chiếu

Phim điện ảnh Hàn Quốc - Anh trai vượt mọi tam tai (tên tiếng Anh: The Desperate Chase) xoay quanh bộ ba "oan gia ngõ hẹp" bao gồm thanh tra Cho Su-gwang (Kwak Si-yang thủ vai), kẻ lừa đảo Kim In-hae (Park Sung-woong thủ vai) và trùm xã hội đen Zhu Lin-fang (Yoon Kyung-ho thủ vai). Màn kết hợp bất đắc dĩ giữa ba "anh trai" trong cuộc rượt đuổi gay cấn trên màn ảnh rộng tháng 9 hứa hẹn đem tới nhiều trận cười sảng khoái cho khán giả.



Cho Su-gwang là một thanh tra cực kỳ nóng tính, dù có tỷ lệ bắt giữ tội phạm ấn tượng nhưng anh luôn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn giận của mình. Vì liên tục tấn công các nghi phạm, Cho Su-gwang bị chuyển đến đảo Jeju. Tại đây, vị thanh tra nhận nhiệm vụ truy bắt kẻ lừa đảo giỏi nhất Hàn Quốc là Kim In-hae với 7 tiền án, nổi tiếng thông minh và có khả năng "thiên biến vạn hoá". Cùng lúc đó, Kim In-hae bất ngờ dính vào vụ án mạng nghiêm trọng có liên quan đến tên trùm xã hội đen đang nhăm nhe "thôn tính" đảo Jeju. Trước tình hình nguy cấp phải "giải cứu" hòn đảo Jeju và triệt phá đường dây nguy hiểm của tên trùm xã hội đen, các nhân vật buộc phải liên kết với nhau. Mỗi người có một mục đích riêng dù cùng tập trung trên một hành trình, nên những cuộc giằng co sẽ diễn ra liên tiếp, dẫn tới nhiều pha "dở khóc dở cười" trong bộ phim.

Bộ phim Anh trai vượt mọi tam tai đặt các nhân vật vào hoàn cảnh trớ trêu, buộc họ phải kết hợp rồi lại truy đuổi lẫn nhau,

Ba diễn viên tham gia Anh trai vượt mọi tam tai đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ liên tục xuất hiện trong hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh lớn nhỏ. Diễn viên Kwak Si-yang từng diễn xuất trong Tiệm cà phê mỹ nam (Cafe Minamdang, 2022). Diễn viên Park Sung-woong tham gia nhiều phim điện ảnh như Săn lùng (Hunt, 2022), Đại ca hoá soái ca (The Dude In Me, 2019), Văn phòng bí ẩn (Office, 2015). Diễn viên Yoon Kyung-ho chuyên trị những vai phản diện, để lại nhiều dấu ấn trong phim Thanh âm của phép thuật (The Sound Of Magic, 2022), Alienoid: Cuộc chiến xuyên không (Alienoid, 2022), Tầng Lớp Itaewon (Itaewon Class, 2020) và Quý ngài Ánh Dương (Mr. Sunshine, 2018).

Anh trai vượt mọi tam tai chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 20/9/2024.