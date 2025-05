Sau thời gian dài vắng bóng vì bê bối cá nhân, Yoo Ah In đã chính thức trở lại đường đua điện ảnh với bộ phim The Match, một tác phẩm tâm lý thể thao xoáy sâu vào thế giới cờ vây Hàn Quốc. Bộ phim vừa ra mắt khán giả Việt Nam trên nền tảng Netflix vào ngày 8/5/2025, và ngay lập tức tạo nên "cơn sốt" chỉ sau đúng 1 ngày công chiếu. The Match đã vươn lên top 1 Netflix Việt Nam, khẳng định sức hút khó cưỡng của bộ phim cũng như cái tên Yoo Ah In dù từng bị tẩy chay do bê bối đời tư.

Bộ phim The Match có sự tham gia của Yoon Ah In đang gây sốt.

Phim lập tức lọt top 1 trending trên Netflix Việt Nam chỉ sau 24h lên sóng.

Từng là “át chủ bài” của nhiều dự án điện ảnh đình đám như Burning, Veteran, #Alive, Yoo Ah In được đánh giá là một trong những nam diễn viên thực lực hiếm có với khả năng hóa thân đa dạng, chiều sâu cảm xúc và năng lượng đặc biệt mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh. Dẫu vậy, năm 2023, anh rơi vào vòng xoáy chỉ trích vì loạt bê bối liên quan đến việc sử dụng chất cấm, khiến sự nghiệp lao dốc không phanh. Hàng loạt dự án đình đám bị trì hoãn, trong đó có The Match – vốn được kỳ vọng là một trong những phim điện ảnh hay nhất năm.

Thế nhưng, thời gian và tài năng đã lên tiếng. Sự trở lại của Yoo Ah In không chỉ đơn thuần là "gỡ gạc danh tiếng", mà còn mang đến một màn tái xuất đầy thuyết phục khi hóa thân xuất sắc vào vai kỳ thủ thiên tài Lee Chang Ho, một nhân vật phức tạp, vừa kiêu ngạo vừa đầy tổn thương trong mối quan hệ thầy trò với huyền thoại Cho Hun Hyun (do Lee Byung Hun thủ vai). Diễn xuất của Yoo Ah In tiếp tục khiến người xem "nổi da gà" vì chiều sâu nội tâm và ánh mắt biết nói, điều từng làm nên thương hiệu của anh.

Diễn xuất đầy nội lực của Yoo Ah In đã khắc họa trọn vẹn những tầng sâu tâm lý phức tạp và tính cách “dị biệt” của thiên tài cờ vây Lee Chang Ho. Ngoài ra, màn hóa thân đỉnh cao của Lee Byung Hun cũng đã mang đến cho khán giả một trải nghiệm vượt ngoài mong đợi. Dưới bàn tay chỉ đạo đầy tinh tế và tuyệt vời của đạo diễn Kim Hyung Joo, The Match đã biến những ván cờ tưởng chừng khô khan trở thành những khoảnh khắc căng thẳng, xúc động và đầy tính điện ảnh, giúp cho những khán giả trẻ vốn không quen thuộc với môn cờ vây cũng có thể thưởng thức trọn vẹn.

Không phụ sự kỳ vọng, bộ phim đã gây tiếng vang lớn. Trên Naver, bộ phim cũng nhận được điểm số cao, với nhiều bình luận tích cực từ khán giả với số điểm 8,65/10. Đặc biệt, phần lớn dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Yoon Ah In. “Thật tuyệt khi được thấy Yoo Ah In diễn xuất trở lại “, “Lee Byung Hun xứng đáng với danh tiếng của mình, còn Yoo Ah In còn vượt xa sự mong đợi", “Tôi lại ngạc nhiên trước diễn xuất tuyệt vời của Yoo Ah In. Diễn xuất vượt quá mong đợi", một số bình luận của khán giả.

Không chỉ đạt top 1 Netflix, The Match còn gặt hái thành tích ấn tượng khi ra rạp cách đây hai thang. Theo Allkpop, The Match đã chính thức vượt mốc 2 triệu lượt khán giả tại phòng vé Hàn Quốc, trở thành phim Hàn thứ hai ra mắt trong năm 2025 đạt được cột mốc này. Dữ liệu từ hệ thống bán vé tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cho biết bộ phim đã đạt tổng cộng 2.000.933 lượt khán giả sau 27 ngày trình chiếu, một con số ấn tượng cho thể loại phim tâm lý – thể thao vốn không phải "món tủ" của phòng vé đại chúng.

The Match lấy bối cảnh những năm 1980-1990, dựa trên câu chuyện của 2 kỳ thủ cờ vây nổi tiếng ngoài đời thực.Chuyện bắt đầu khi Cho Hun Hyun, một kỳ thủ nổi tiếng, phát hiện tài năng thiên bẩm của cậu bé Lee Chang Ho trong một giải đấu nghiệp dư. Ông quyết định nhận Lee làm học trò và đào tạo cậu trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi Lee trưởng thành và bắt đầu phát triển phong cách chơi riêng, mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng, dẫn đến cuộc đối đầu không khoan nhượng trên bàn cờ.