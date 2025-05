5 phim hay đỉnh nóc kịch trần của "ông hoàng trừng phạt" xứ Hàn: Cuốn đến quên thở!

Trong làn sóng Hallyu đang vươn xa toàn cầu, Ma Dong Seok – ngôi sao hành động cơ bắp với biệt danh "The Rock xứ Hàn" – đã khẳng định vị thế vững chắc trong lòng khán giả quốc tế. Nhân dịp bộ phim hành động giả tưởng Holy Night: Demon Hunters (Đêm Thánh: Hội Săn Quỷ) ra mắt tại Việt Nam, cùng điểm lại 5 bộ phim xuất sắc, đáng xem nhất trong sự nghiệp của Ma Dong Seok.

1. Train to Busan - Chuyến Tàu Sinh Tử (2016)

Nếu phải chọn một bộ phim đưa tên tuổi Ma Dong Seok đến với khán giả toàn cầu, thì không gì xứng đáng hơn Train to Busan – tác phẩm kinh dị xác sống từng gây chấn động tại Liên hoan phim Cannes 2016. Trong vai Sang Hwa – một người chồng cơ bắp nhưng giàu tình cảm, Ma Dong Seok đã tạo ra hình tượng "anh hùng đại chúng" vừa mạnh mẽ, vừa nhân văn.

Khả năng kết hợp giữa hành động dứt khoát và diễn xuất giàu cảm xúc giúp anh trở thành nhân vật được yêu thích bậc nhất trong phim, thậm chí còn được Screen Rant gọi là "the breakout character of Train to Busan". Cảnh hy sinh đầy xúc động của Sang Hwa được The Guardian đánh giá là khoảnh khắc đắt giá nhất toàn bộ tác phẩm.

Với doanh thu vượt 98 triệu USD toàn cầu, bộ phim không chỉ mở rộng tầm ảnh hưởng của điện ảnh Hàn mà còn mở ra cánh cửa Hollywood cho Ma Dong Seok.

2. The Outlaws - Ngoài Vòng Pháp Luật (2017)

Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp Ma Dong Seok đến với The Outlaws, nơi anh hóa thân thành cảnh sát Ma Seok Do – hình tượng đã trở thành biểu tượng hành động mới của màn ảnh Hàn Quốc. Với phong cách điều tra "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" cùng nét hài duyên dáng, nhân vật này ngay lập tức chiếm trọn cảm tình khán giả.

Bộ phim đạt doanh thu hơn 52 triệu USD tại Hàn Quốc, lọt top 5 phim ăn khách nhất năm 2017. Variety đánh giá đây là màn thể hiện "cân bằng hoàn hảo giữa bạo lực lạnh lùng và tính giải trí đại chúng".

Thành công của The Outlaws không chỉ khẳng định thực lực diễn xuất của Ma Dong Seok, mà còn khai sinh ra chuỗi phim The Roundup – loạt tác phẩm được xem như "vũ trụ điện ảnh riêng" của anh.

3. Unstoppable - Găng Tơ Tái Xuất (2018)

Trong Unstoppable, Ma Dong Seok mang đến một vai diễn khác biệt: một người chồng bình thường nhưng phải chiến đấu để cứu vợ khỏi tay bọn buôn người. Dù cốt truyện quen thuộc, sức mạnh đến từ diễn xuất mạnh mẽ và hành động mãn nhãn của Ma Dong Seok đã tạo nên bản "Taken phiên bản Hàn" cực kỳ thuyết phục.

Không cần đến cảnh sát, không cần siêu năng lực, nhân vật do Ma Dong Seok thể hiện vẫn khiến người xem thỏa mãn bởi cú đấm uy lực và lòng quyết tâm mãnh liệt. Asian Movie Pulse đánh giá bộ phim là "màn trình diễn hành động hiệu quả, dứt khoát và không khoan nhượng".

4. The Gangster, The Cop, The Devil - Trùm, Cớm và Ác Quỷ (2019)

Ma Dong Seok chính thức gây ấn tượng với giới làm phim quốc tế khi tham gia The Gangster, The Cop, The Devil – một tác phẩm hành động tội phạm được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2019 (hạng mục Midnight Screening).

Trong phim, anh vào vai ông trùm Jang Dong Soo – người bất ngờ hợp tác với cảnh sát để săn lùng kẻ giết người hàng loạt. Nhân vật vừa nguy hiểm, vừa có chiều sâu đạo đức này đã khẳng định năng lực diễn xuất đa dạng của Ma Dong Seok.

Đáng chú ý, bộ phim sau đó được Sylvester Stallone mua bản quyền làm lại tại Mỹ, với chính Ma Dong Seok thủ vai chính trong phiên bản Hollywood. IndieWire đánh giá đây là "cột mốc quan trọng, đưa Ma Dong Seok trở thành gương mặt hành động châu Á tiềm năng tại thị trường quốc tế".

5. The Roundup: Punishment - Vây Hãm: Kẻ Trừng Phạt (2024)

Trong phần thứ tư của loạt phim hành động ăn khách The Outlaws, Ma Dong Seok trở lại với vai Thanh tra Ma Seok Do – biểu tượng của công lý kiểu cơ bắp, lần này đối đầu với thế lực tội phạm công nghệ cao đầy mưu mô và tàn độc. The Roundup: Punishment (tựa Việt: Vây Hãm: Kẻ Trừng Phạt) không chỉ tiếp nối thành công phòng vé từ các phần trước, mà còn nâng cấp về quy mô, kỹ thuật và chiều sâu nhân vật.

Khác với các phần trước thiên về truy bắt xã hội đen truyền thống, phần phim 2024 khai thác chủ đề tội phạm mạng và giao dịch bất hợp pháp bằng tiền điện tử, khiến nhịp phim nhanh, hiện đại và thời sự hơn. Trong vai trò nhà sản xuất, Ma Dong Seok tiếp tục thể hiện tầm nhìn chiến lược khi kết hợp yếu tố hành động mãn nhãn với thông điệp về công lý trong thời đại số.

Phim nhanh chóng lập kỷ lục phòng vé tại Hàn Quốc chỉ sau vài ngày công chiếu và được khán giả Việt Nam đón nhận nồng nhiệt khi ra rạp. Tờ Yonhap News nhận định: "Ma Dong Seok đã biến The Roundup thành thương hiệu hành động quốc dân, và Punishment là phần phim trọn vẹn nhất từ trước đến nay".

Ma Dong Seok: Hơn cả một biểu tượng hành động

Không giống hình mẫu "soái ca" hay "bad boy" phổ biến của điện ảnh Hàn, Ma Dong Seok xây dựng một thương hiệu riêng biệt: Nam tính, mạnh mẽ, gần gũi nhưng không kém phần duyên dáng. Anh không chỉ là một diễn viên cơ bắp, mà là một nhà sản xuất chiến lược, biết cách định hình nhân vật, thương hiệu cá nhân và hướng đi sự nghiệp.

Sự trở lại trong Holy Night: Demon Hunters – phim hành động kết hợp yếu tố siêu nhiên, tôn giáo và giả tưởng – là minh chứng cho quyết tâm không ngừng đổi mới của Ma Dong Seok trên hành trình chinh phục khán giả toàn cầu.

Từ các bộ phim ăn khách trong nước đến màn ra mắt ấn tượng tại Hollywood, Ma Dong Seok xứng đáng là biểu tượng điện ảnh Hàn Quốc hiện đại – người không chỉ tạo ra những cú đấm nặng ký trên màn ảnh, mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.