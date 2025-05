5 tuyệt phẩm lãng mạn đỉnh cao của "Hoàng tử phim Hàn" đang viral vì làm "rể Việt": Không thể không xem!

Thông tin mỹ nam Hàn Jung Il Woo sẽ hợp tác với dàn sao Việt như Hồng Đào, Tuấn Trần... trong bộ phim hợp tác Việt - Hàn Mang Mẹ Đi Bỏ đang gây xôn xao mạng xã hội.

Đối với khán giả yêu phim Hàn, Jung Il Woo không phải là cái tên xa lạ. Sau gần hai thập kỷ gắn bó với màn ảnh nhỏ, mỹ nam 37 tuổi không ngừng biến hóa hình ảnh, từ những vai hoàng tử mộng mơ cho đến những người đàn ông trưởng thành mang nhiều trăn trở.

Jung Il Woo hợp tác với dàn sao Việt trong bộ phim Mang Mẹ Đi Bỏ

Nhân dịp này, hãy cùng điểm lại Top 5 bộ phim lãng mạn làm nên thương hiệu Jung Il Woo, khắc họa rõ nét hình ảnh một quý ông Hallyu vừa cổ điển vừa hiện đại.

1. 49 Days - 49 Ngày (2011)

Không phải vai chính ngay từ đầu, nhưng chính “Thần chết lịch lãm” do Jung Il Woo thủ vai trong 49 Days đã khiến khán giả “đổ gục”. Bộ phim là hành trình cảm động của một cô gái phải tìm lại ba giọt nước mắt chân thành trong 49 ngày để được hồi sinh, và Thần chết (Scheduler) là người hướng dẫn cô trong cuộc hành trình ấy.

Trong tạo hình áo đen cùng mái tóc bồng bềnh, Jung Il Woo đem đến một hình tượng vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ, nhưng lại ẩn chứa nhiều tổn thương. Mối tình trong quá khứ giữa anh và nhân vật do Nam Gyu Ri thể hiện là điểm nhấn đậm chất bi kịch nhưng rất thơ. Nhờ vai diễn này, Jung Il Woo được khẳng định không chỉ có ngoại hình, mà còn có chiều sâu nội tâm, đủ sức truyền tải nỗi đau mất mát và sự cứu chuộc.

2. The Moon That Embraces the Sun - Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (2012)

Trong cơn sốt cổ trang lan rộng toàn châu Á năm 2012, The Moon That Embraces the Sun là một trong những tác phẩm thành công nhất. Dù không đảm nhiệm vai nam chính, nhưng Jung Il Woo trong vai thái tử Yang Myung – người yêu thầm nữ chính suốt đời – đã chiếm trọn trái tim khán giả.

Tình yêu đơn phương của Yang Myung là một bản tình ca buồn, được Jung Il Woo thể hiện bằng ánh mắt đau đáu và giọng nói trầm ấm. Dù biết mình không thể có được tình yêu, nhân vật của anh vẫn lựa chọn bảo vệ người mình yêu đến cùng. Chính sự lặng lẽ và cao thượng ấy đã làm nên một trong những hình mẫu nam phụ "đáng thương nhất màn ảnh Hàn", giúp tên tuổi Jung Il Woo được ghi nhận như một diễn viên thực lực trong dòng phim cổ trang – lãng mạn.

3. High-End Crush (2015)

Nếu bạn từng yêu thích motif “tổng tài – lọ lem”, High-End Crush là lựa chọn hoàn hảo. Bộ phim xoay quanh chuyện tình giữa một CEO kiêu ngạo (do Jung Il Woo thủ vai) và cô gái sống giữa thiên nhiên hoang dã, hoàn toàn xa lạ với xã hội hiện đại.

Với lối diễn xuất hài hước nhưng duyên dáng, Jung Il Woo đã thổi luồng gió mới vào thể loại rom-com truyền thống. Anh không ngại làm xấu mình qua những phân đoạn "đơ toàn tập", khi nhân vật CEO rơi vào lưới tình mà không biết cách bày tỏ. Bộ phim tuy ngắn (gồm 20 tập 15 phút), nhưng sức lan tỏa mạnh mẽ tại Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam đã khẳng định vị thế ngôi sao châu Á của Jung Il Woo trong thời kỳ đỉnh cao.

4. Cinderella and the Four Knights - Lọ Lem Và Bốn Chàng Hiệp Sĩ (2016)

Một bộ phim mang đậm chất ngôn tình Hàn Quốc, nơi Jung Il Woo tiếp tục đảm nhiệm hình tượng “bad boy quyến rũ”.

Trong vai Kang Ji Woon – một chàng trai nổi loạn, đau khổ vì quá khứ bị bỏ rơi, anh đem lòng yêu nữ chính do Park So Dam thể hiện – cô gái được thuê đến sống trong biệt thự cùng ba chàng “hiệp sĩ” thừa kế tài sản gia tộc.

Sự kết hợp giữa hình tượng nổi loạn và trái tim tổn thương giúp Jung Il Woo thể hiện trọn vẹn những mâu thuẫn nội tâm trong tình yêu. Dù bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận, hình ảnh một Kang Ji Woon lạnh lùng nhưng dịu dàng với người mình yêu đã trở thành “meme tình cảm” được khán giả trẻ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

5. Good Job - Đối Tác Hoàn Hảo (2022)

Đánh dấu sự trở lại sau thời gian phục vụ quân đội, Good Job là sự kết hợp thú vị giữa thể loại trinh thám và lãng mạn. Jung Il Woo vào vai Eun Sun Woo – một tài phiệt đồng thời là thám tử tư bí mật. Anh bắt tay cùng cô gái có khả năng nhìn xa đặc biệt (do Kwon Yuri thủ vai) để giải quyết các vụ án, đồng thời phát triển mối quan hệ tình cảm đầy bất ngờ.

Bên cạnh yếu tố hành động hấp dẫn, sự tung hứng ăn ý giữa Jung Il Woo và Yuri (SNSD) nhận được lời khen từ khán giả. Với kinh nghiệm dày dặn, Jung Il Woo khéo léo đưa nhân vật Sun Woo từ một người đàn ông bí ẩn trở thành người tình lý tưởng với trái tim ấm áp. Bộ phim cho thấy một Jung Il Woo trưởng thành, linh hoạt và biết tiết chế cảm xúc hơn trước.