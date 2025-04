Bộ phim đảo ngược tình thế phòng vé

Sau hơn 4 tháng đầu năm ảm đạm, phòng vé Bắc Mỹ cuối cùng đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.

Đáng nói, sự chuyển mình đó diễn ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, kể từ khi A Minecraft Movie công chiếu vào ngày 4/4.

Bộ phim hài hành động phá vỡ mọi kỳ vọng khi mở màn với doanh thu 163 triệu USD ở Bắc Mỹ và 313 triệu USD trên toàn cầu (tính đến sáng 7/4, theo giờ Mỹ).

A Minecraft Movie có sự tham gia của hai ngôi sao hàng đầu Jack Black (áo xanh) và Jason Momoa (áo hồng).

Con số này mang đến cho A Minecraft Movie hai kỷ lục: phim có doanh thu mở màn cao nhất năm 2025 và trong lịch sử dòng phim chuyển thể từ trò chơi điện tử.

Dành cho ai chưa biết A Minecraft Movie dựa trên Minecraft ( Thế giới lập phương ), một trong những trò chơi điện tử bán chạy nhất trên toàn thế giới, được ra mắt vào năm 2011.

“Đây thực sự là một cú đánh trúng đích. Đây là thứ ngành công nghiệp cần như không khí vậy”, giám đốc phân phối toàn cầu của Warner Bros. Jeff Goldstein chia sẻ với Variety .

Ông Goldstein lạc quan bộ phim giúp đảo ngược tình thế phòng vé và thay đổi quỹ đạo của thị trường. Trước ngày 4-6/4, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ thấp hơn gần 11% so với năm 2024 và thấp hơn 40% so với năm 2019. Giờ đây, khoảng cách được thu hẹp còn 5,3% so với năm 2024 và 35% so với năm 2019.

A Minecraft Movie do Jared Hess đạo diễn, kể về một nhóm người lập dị bị kéo qua cánh cổng vào thế giới lập phương và có duyên kỳ ngộ với thợ thủ công chuyên nghiệp có tên Steve (Jack Black).

Phim được chấm điểm B+ trên CinemaScore và 4/5 sao trong cuộc thăm dò ý kiến sau khi ra rạp của PostTrak.

Dù gây tranh cãi trong giới phê bình, phim được lòng số đông khán giả. Điều này hứa hẹn về sức bền phòng vé của tác phẩm có kinh phí sản xuất thuần 150 triệu USD. Variety thậm chí tin tưởng vào khả năng A Minecraft Movie trở thành bom tấn tỷ USD đầu tiên trong năm 2025.

Nhu cầu xem phim bị đè nén

Có nhiều lý do làm nên thành công của phim. Đầu tiên là đối tượng mà A Minecraft Movie hướng đến là tất cả mọi người, không kể già, trẻ, lớn hay bé. Cốt truyện hài hước, có tính giải trí cao và sáng tạo dễ dàng tạo sự phấn khích cho người xem, từ những người đam mê trò chơi điện tử đến khán giả nói chung.

Bộ phim về thế giới lập phương được nhiều đối tượng khán giả yêu thích.

Warner Bros. đồng thời đẩy mạnh khâu tiếp thị. Trong đó, hãng hợp tác với 45 thương hiệu, bao gồm McDonalds, Doritos và Oreo… để bán các sản phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử. Về cơ bản, chỉ cần vào cửa hàng tạp hóa hay trung tâm thương mại, khách hàng khó tránh bị những thứ liên quan đến phim đập vào tầm mắt.

Chiến dịch quảng bá này tạo nên mối quan hệ đối tác có bên thứ 3 đông đảo nhất trong lịch sử Warner Bros.

Nhà phân tích Paul Dergarabedian của Comscore (công ty phân tích và đo lường truyền thông toàn cầu) cho biết các chương trình khuyến mãi phổ biến giúp đưa bộ phim trở thành tâm điểm chú ý với đối tượng mục tiêu là trẻ em và gia đình.

“Vụ nổ” mà A Minecraft Movie tạo ra cũng một phần nhờ sự dồn nén quá lâu của người xem. Họ muốn ra rạp thưởng thức một tác phẩm hấp dẫn, nhưng những gì nhận được là thảm họa và sự thất vọng - từ Captain America: Brave New World , Snow White đến Mickey 17 và The Alto Knights .

Khi phòng vé rơi vào trạng thái tuyệt vọng, sự xuất hiện của A Minecraft Movie khiến mọi thứ vỡ oà. Một bộ phim đáp ứng được thị hiếu số đông vào thời điểm không có gì hấp dẫn trên màn ảnh rộng trong nhiều tháng.

Tất nhiên, Warner Bros. không biết điều đó sẽ xảy ra vì hãng hẹn ngày phát hành bộ phim cách đây vài năm. Tuy nhiên, nhóm phân phối của Goldstein định vị chiến lược cho bộ phim để ra mắt trước kỳ nghỉ xuân, khi trẻ em được nghỉ học.

Goldstein cho biết: “Việc lựa chọn ngày phát hành là có chủ ý”.

Sức hút của trò chơi điện tử

Minecraft là một trong những tựa game bán chạy nhất trong lịch sử. Điều đó không có nghĩa phiên bản điện ảnh của nó được định sẵn thành bom tấn. Borderlands và Super Mario (1993) là minh chứng rõ ràng nhất.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, độ nổi tiếng của trò chơi điện tử phát huy tác dụng.

Trong những năm qua, Hollywood dường như nắm bắt được bí quyết để chuyển thể thành công trò chơi điện tử. Trước A Minecraft Movie , The Super Mario Bros. Movie, Five Nights at Freddy's, Sonic the Hedgehog và Uncharted đều vẻ vang tại phòng vé.

Dòng phim chuyển thể từ trò chơi điện tử đang ăn nên làm ra tại Hollywood.

Về Minecraft, dự án được phát triển trong hơn một năm. Legendary Entertainment và Warner Bros. hợp tác chặt chẽ với những người sáng tạo trò chơi tại Mojang Studios và Microsoft để giữ nguyên nguyên tác mà không làm mất lòng khán giả không quen thuộc với trò chơi phiêu lưu xếp khối này.

"Mojant và Microsoft có mặt tại New Zealand trong quá trình sản xuất và ở đó cho đến khi kết thúc. Họ giúp định hình bộ phim với chúng tôi. Họ hiểu cộng đồng của họ", Mary Parent, chủ tịch của Legendary Entertainment, chia sẻ.

Phía nhà sản xuất cũng thử qua nhiều đạo diễn trước khi chọn Hess. Theo bà Parent, mọi người thống nhất ý kiến tạo ra một bộ phim vui vẻ.

“Chúng tôi phải thử nghiệm nhiều lần trong suốt quá trình. Phải mất một thời gian để kể câu chuyện đúng đắn với đúng đội ngũ. Có điều gì đó đặc biệt về cách mọi người kết nối với trò chơi. Chúng tôi biết rằng nếu có thể khai thác cùng một tình yêu, sự hài hước và sự sáng tạo trong trải nghiệm điện ảnh, tiềm năng sẽ là vô hạn", Jesse Ehrman, chủ tịch sản xuất và phát triển của Warner Bros., cho biết.

Ngoài ra, A Minecraft Movie khai thác hiệu quả sức mạnh của truyền thông xã hội.

TikTok lan truyền loạt video về phim như xếp hạng câu thoại hay nhất phim hay ghi lại hình ảnh người đi xem reo hò về một số cảnh đặc biệt ngớ ngẩn.

Cụm từ “chicken jockey” (kỵ sĩ gà) trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Nó bắt nguồn từ cảnh phim nhân vật chính đối đầu trên võ đài quyền Anh với đứa trẻ thây ma cưỡi chú chim kỳ quặc.

Những video này được cho là có tác dụng kích thích sự tò mò của cư dân mạng và đưa họ đến với rạp chiếu phim.