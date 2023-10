Phim Hàn giờ chẳng cần mỹ nhân vẫn nổi rần rần, tới 2 bom tấn rating gây mê khán giả dù thiếu nữ chính tuyệt sắc

Bên cạnh Doona! của Suzy đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả thì hiện truyền hình Hàn còn có một loạt những tác phẩm đa dạng về thể loại và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Hai trong số đó là Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon và Người yêu dấu. Điểm chung của hai bộ phim này là không có nữ chính đẹp tuyệt sắc như Suzy nhưng vẫn gây sốt màn ảnh, là những miniseries hiếm hoi đang ghi nhận rating hai chữ số.



Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon

Người yêu dấu

Nữ chính của Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon là Lee Yoo Mi, một nữ diễn viên không hề được đánh giá cao về diện mạo. Ở cô toát ra vẻ đáng yêu, lí lắc, nhí nhảnh, vô cùng hợp với tính cách nhân vật. Còn với Người yêu dấu, Ahn Eun Jin càng không có diện mạo của một mỹ nhân. Thậm chí ban đầu, khán giả còn có nhiều đánh giá tiêu cực về diện mạo của diễn viên trẻ. Thế nhưng khi xem phim, khán giả càng xem càng thấm, nhận ra sự đằm thắm, dịu dàng rất phù hợp với hình ảnh người phụ nữ xưa ở Ahn Eun Jin. Từ đáng yêu, hoạt bát đến dáng vẻ u uất, bi thương đều được Ahn Eun Jin lột tả vô cùng xuất sắc.

Ahn Eun Jin

Lee Yoo Mi

Màn trình diễn của hai nữ diễn viên "không phải mỹ nhân" đã giúp Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon và Người yêu dấu thành công vang dội. Không chỉ rating cao mà Lee Yoo Mi và Ahn Eun Jin còn liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng danh tiếng tại Hàn Quốc, nhận về rất nhiều những lời tung hô từ khán giả.

Đặc biệt, hai nữ diễn viên này còn mang tới những nhân vật nhân vật thú vị trên màn ảnh, không phải kiểu ngây thơ, dễ thương thường thấy trong những câu chuyện tình yêu hường phấn mà là phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán hơn cả nam giới. Người xem say mê với những nhân vật nữ đầy kiên quyết, quyết tâm và không nản lòng trước bất kỳ khó khăn nào trong một thế giới vốn đã hỗn tạp.

Trong Người yêu dấu, Gil Chae (Ahn Eun Jin) từ một đứa trẻ non nớt được bao bọc từ nhỏ, có lanh lợi, khôn ngoan tới mấy thì cũng chưa thực sự nếm sự đời đã trở thành người phụ nữ khổ hạnh, trải qua mọi đau đớn do chiến tranh, thời cuộc. Một Gil Chae chịu đựng mọi nỗi đau về thể xác và tinh thần để có thể tồn tại, một Gil Chae chỉ khóc nghẹn khi phải đối diện với người yêu ở bộ dạng thê thảm nhất,... được Ahn Eun Jin thể hiện quá xuất sắc. Còn với Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon, cả ba nữ chính trong phim đều sở hữu siêu năng lực. Họ có thể gánh vác mọi thứ trên đời, bảo vệ cả người đàn ông của mình và thậm chí là chiến đấu cho xã hội.

