Style đẹp điên của Bae Suzy trong phim mới, bạn nên cắp sách vở học theo nếu muốn trở nên sành điệu hơn

Suzy là một trong những idol có màn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất thành công nhất nhì Kpop. Các bộ phim mà ''tình đầu quốc dân'' góp mặt đều để lại cho khán giả nhiều ấn tượng khó phai. Không chỉ gây thương nhớ với diện mạo xinh đẹp hay khả năng diễn xuất tự nhiên, gu thời trang trong phim của Suzy còn vô cùng sành điệu và bắt mắt. Mới đây nhất phải kể đến màn tái xuất của Suzy trong bộ phim được chiếu trên Netflix - Doona!

Suzy thủ vai một nữ idol trong siêu phẩm Doona!

So với hình tượng nhẹ nhàng và nền nã trong các dự án trước đó, lần này, Suzy nhận được cơn mưa lời khen vì gu thời trang trẻ trung, thời thượng và vô cùng phóng khoáng khi đảm nhận vai nữ chính Lee Doona. Nhân vật trong phim của Suzy là một idol được ra mắt với tư cách giọng ca chính của nhóm nhạc nữ DREAM SWEET. Do đó, gu thời trang của nhân vật này có phần sành điệu và độc đáo hơn hẳn so với người thường. Dưới đây là một vài outfit ấn tượng của nữ chính Doona mà bạn hoàn toàn có thể lấy làm cảm hứng mặc đẹp cho bản thân.

Là một idol, vì vậy phong cách hàng ngày của Doona có phần thời thượng và thoải mái hơn. Cô thường diện lên mình những chiếc áo dây và quần ống rộng hoặc quần nỉ dáng phồng. Kiểu trang phục này mang đến cho cô nàng diện mạo tươi tắn, năng động và vô cùng thu hút

Trong phim, Suzy khiến người xem không khỏi trầm trồ trước tạo hình đầy mới mẻ và có phần cá tính của mình. Cùng với chiếc áo 2 dây và quần ống rộng đó, cô nàng chỉ cần khoác thêm một chiếc áo bóng chày bên ngoài là đã toát lên vẻ sành điệu và có gu chuẩn phong cách của những idol nổi tiếng

Khi tập luyện, nhân vật của Suzy thường diện những độ đồ thoải mái như áo hoodie hay set đồ nỉ trơn màu. Với outfit này, chị em hoàn toàn có thể học hỏi để áp dụng trong những ngày trời lạnh sắp tới

Ngoài những chiếc áo 2 dây và quần ống rộng, nữ idol giải nghệ Doona còn chuộng những mẫu váy hoa điệu đà. Kiểu váy này được cô biến tấu khi mix với áo cardigan màu hồng và giày boots cao cổ để tạo nên sự khác biệt nhưng vẫn vô cùng sang xịn và ấn tượng

Những mẫu váy được nữ chính Doona lựa chọn thường có kiểu dáng ngắn giúp tôn đôi chân dài và thân hình mảnh mai chuẩn idol. Kiểu váy này rất phù hợp để diện đi chơi, đi hẹn hò với bạn bè hay người yêu

Khi thời tiết trở lạnh, gu thời trang của Doona có phần nền nã và sang trọng hơn. Cô chọn những chiếc áo dạ cổ tròn, dáng ngắn và kết hợp cùng chân váy, túi xách để làm tăng vẻ thanh lịch, quý phái chuẩn tiểu thư

Những chiếc áo khoác croptop được Suzy mix&match vô cùng khéo léo. Không chỉ phối với chân váy để ''hack dáng'' mà còn được mix hài hòa với các gam màu đồng điệu để trông có gu và bắt mắt hơn

Có thể nói, phong cách thời trang trong phim mới của ''tình đầu quốc dân'' Suzy là nguồn cảm hứng mặc đẹp phong phú cho những cô nàng yêu thích style nữ tính và tươi trẻ. Các công thức phối đồ được Suzy gợi ý sẽ giúp chị em ''glow up'' để trở nên thu hút hơn trong mùa lạnh sắp tới. Do đó, bạn còn chần chừ gì mà không tham khảo ngay một vài item na ná để có thể áp dụng cho bản thân.

Gợi ý shopping: