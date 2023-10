Phim mới của Suzy vừa chiếu có gì hấp dẫn mà khiến khán giả “quắn quéo” khen hết lời?

- Phim này mình thấy hay lắm. Trước đó đọc truyện thì không ưng mấy nhưng khi xem phim thì thấy nội dung cũng ổn, góc quay các kiểu rất đẹp. "Chemistry" của cả hai và diễn xuất của Suzy tôi thấy đều rất tốt. Trước đó cứ lo cho bà ấy cơ vì diễn xuất trong "Anna" quá ổn nên sợ phim mới sẽ thiếu phong độ. Còn anh Se Jong thì khỏi bàn rồi, diễn xuất từ trước đến nay đều đỉnh. Nhìn ánh mắt anh khóc mà tôi cũng thấy đau lòng.

- Diễn xuất của hai diễn viên chính hay thật nên dù motip phim khá quen thuộc thì xem vẫn có cảm giác thích thú. "Quắn quéo" vì "chemistry" của cả hai.

- Suzy quá đẹp. Với tôi thì ngắm cái nhan sắc đó cũng đủ 100 điểm rồi.

- Hy vọng sau phim này thì Se Jong sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn. Diễn xuất quá đỉnh luôn mà bộ nào anh đóng cũng hay nữa.

- Một buổi tối quá nhiều cảm xúc, cày 9 tập tới 3 giờ sáng. Cảnh tình cảm ôm ấp làm mình thấy ghen tỵ ghê. Quá ấm áp và ngọt ngào. Nên xem phim này với người yêu để hâm nóng tình cảm.

Nguồn: Maybe You Never Watched This Movie