Phim Hàn gây bất ngờ lớn nhất 2026: Twist nối twist không nỡ bỏ giây nào, nghe tên nam chính là biết hay đỉnh

Không cần những chiến dịch quảng bá rầm rộ hay dàn truyền thông phủ sóng dày đặc, bộ phim truyền hình Hàn Quốc The Scarecrow (Bù Nhìn Bóng Đêm) vẫn đang tạo nên cơn sốt thực sự trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Tác phẩm phát sóng khung giờ thứ Hai - Ba của đài ENA liên tục tăng trưởng rating qua từng tập và mới đây đã chính thức vượt mốc 8%, trở thành hiện tượng bất ngờ nhất của màn ảnh Hàn năm 2026.

Ở tập 6 vừa lên sóng, The Scarecrow tiếp tục phá kỷ lục của chính mình khi đạt rating trung bình toàn quốc 7,4%, thời điểm cao nhất chạm mốc 8,3%. Không chỉ giữ vững vị trí số một trong khung giờ phát sóng, phim còn ghi nhận rating mục tiêu ở nhóm khán giả 20-49 tuổi đạt 3,0%, con số rất ấn tượng đối với một bộ phim truyền hình của đài cáp. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, nhiều khán giả gọi đây là “hắc mã thực sự” của năm vì sức hút tăng dần theo từng tập dù ban đầu không được đánh giá quá cao.

Trước đó, phim khởi đầu với rating 2,9% nhưng nhanh chóng tăng lên 4,1% chỉ sau tập 2, vượt qua thành tích của tác phẩm tiền nhiệm Climax. Càng về sau, hiệu ứng truyền miệng càng mạnh mẽ khi khán giả liên tục bàn tán về những cú “quay xe” khó lường, bầu không khí căng thẳng nghẹt thở và diễn xuất bùng nổ của dàn cast thực lực.

The Scarecrow bắt đầu phát sóng từ ngày 20/04/2026, gồm 12 tập và được xem là màn tái hợp đáng chú ý giữa đạo diễn Park Joon Woo cùng biên kịch Lee Ji Hyun, bộ đôi từng tạo nên thành công của Taxi Driver. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen mặt với khán giả mê phim Hàn như Park Hae Soo, Lee Hee Jun và Kwak Sun Young.

Lấy cảm hứng từ vụ án giết người hàng loạt có thật nổi tiếng suốt nhiều thập kỷ tại Hàn Quốc, vụ án Lee Choon Jae, tác phẩm không đơn thuần là một bộ phim điều tra phá án mà còn đào sâu vào mặt tối của con người, sự tha hóa của quyền lực và những ký ức bị chôn vùi suốt hơn 30 năm.

Câu chuyện trải dài từ năm 1988 đến năm 2019, lấy bối cảnh tại ngôi làng hẻo lánh Gangseong, nơi từng xảy ra hàng loạt vụ sát hại phụ nữ với phương thức gây án man rợ. Hung thủ luôn để xác nạn nhân giữa cánh đồng và dựng những hình nộm bù nhìn xung quanh như một nghi thức bệnh hoạn đầy ám ảnh. Kang Tae Joo, do Park Hae Soo thủ vai, khi ấy là một cảnh sát trẻ nhiệt huyết nhưng bất lực trước sự thật bị che giấu bởi thế lực quyền lực. Ba mươi năm sau, khi đã trở thành giáo sư tội phạm học, cuộc đời anh một lần nữa đảo lộn bởi sự xuất hiện của kẻ tự nhận là hung thủ năm xưa.

Điểm khiến The Scarecrow gây nghiện chính là nhịp phim dồn dập cùng những cú plot twist liên tục. Ở tập 6, Kang Tae Joo từng tin rằng Lee Ki Beom và anh trai Lee Ki Hwan là nghi phạm đứng sau chuỗi án mạng. Thế nhưng mọi chuyện nhanh chóng đảo chiều khi Lee Ki Beom bị bắt giữ trái phép, bị ép cung bằng bạo lực và buộc phải nhận tội oan. Cú sốc lớn nhất với Kang Tae Joo là phát hiện người đứng sau tất cả lại chính là Cha Si Young, nhân vật do Lee Hee Jun đảm nhận, đồng thời cũng là người anh luôn tin tưởng suốt thời gian qua.

Song song đó, nữ phóng viên Seo Ji Won cũng lần theo các đầu mối từ nạn nhân sống sót Park Ae Sook để tìm đến nhân vật bí ẩn Im Seok Man. Người đàn ông này không chỉ là nhân chứng duy nhất trong vụ bắt giữ Lee Ki Beom mà còn là kẻ đã đặt chiếc túi chứa chứng cứ quan trọng vào hiệu sách. Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm khi Kang Tae Joo nhớ lại lời em gái từng nói rằng hung thủ có tật ở chân. Anh lập tức nhận ra dáng đi tập tễnh của Im Seok Man hoàn toàn trùng khớp với mô tả trước đó.

Không dừng lại ở đó, môi trường làm việc của Im Seok Man tại bãi phế liệu với đầy dụng cụ kim loại cũng khớp với kết quả điều tra đồng vị phóng xạ từng nhận định hung thủ có khả năng là lao động làm việc trong môi trường kim loại. Khoảnh khắc Im Seok Man nở nụ cười kỳ quái khi nhận ra mình bị nghi ngờ đã trở thành một trong những phân cảnh gây ám ảnh nhất tập phim, khiến khán giả đồng loạt bình luận: “Tập nào cũng có twist”, “Nụ cười đó thật sự nổi da gà”.

Bên cạnh kịch bản chắc tay, The Scarecrow còn ghi điểm nhờ chất lượng hình ảnh và âm thanh được đầu tư kỹ lưỡng. Đoàn phim ghi hình tại nhiều địa điểm thực tế trên khắp Hàn Quốc để tái hiện không khí nông thôn cuối thập niên 1980 một cách chân thực. Hình tượng bù nhìn giữa cánh đồng ngô được xây dựng đầy ám ảnh, trong khi tiếng gió và âm thanh sột soạt giữa ruộng ngô liên tục tạo cảm giác căng thẳng cho người xem.

Diễn xuất của Park Hae Soo cũng được đánh giá là “linh hồn” của bộ phim. Nam diễn viên thể hiện thành công hình ảnh một người đàn ông mang nhiều tổn thương nội tâm, vừa điềm tĩnh vừa chất chứa sự phẫn nộ âm ỉ. Trong khi đó, Lee Hee Jun gây ấn tượng mạnh với vai phản diện Cha Si Young, một công tố viên đại diện cho tầng lớp quyền lực biến chất, sẵn sàng chà đạp công lý để đạt mục đích cá nhân.

Với nhịp phim nhanh, bầu không khí u ám, hàng loạt cú lật mặt khó đoán cùng chất lượng sản xuất vượt mong đợi, The Scarecrow đang chứng minh vì sao đây được xem là “hắc mã” lớn nhất của truyền hình Hàn Quốc năm nay. Khi danh tính hung thủ thật sự vẫn còn là dấu hỏi lớn, bộ phim tiếp tục khiến khán giả không thể rời mắt qua từng tập phát sóng.

Phản hồi của netizen:

- Phim cuốn và tình tiết nhanh nên khuyên mấy ní có tính sốt ruột thì tốt nhất đừng nên xem vội, vì tôi cày một đêm đến tập gần nhất xong giờ hóng xem tiếp quá mà không biết làm sao.

- Phim đang làm tốt nên xin hãy thành "con ngựa chiến" chứ đừng làm "con ngựa hề" dị dạng hay "đầu voi đuôi chuột" nha.

- Phim này đại loại giống Mouse, người xem chắc chắn hung thủ là ai nhưng cuối cùng lại không phải.

- Phim này gay cấn dã man luôn đó mọi người. Phim dắt như dắt bò!

- Tôi đang xem rồi. Đang hay quá mấy mom. Phim "dính" cực kỳ, kiểu storytelling mà nó kịch tính điên lên được.

- Sao thấy nghi ngờ hai ông cảnh sát bắt nhốt Ki Bum quá. Trông hai ông cứ biến thái kiểu gì ấy.

- Phim hay nhất so với các phim đang phát trong dịp này.

- Phim Hàn đúng đỉnh luôn, cứ mỗi đợt lại cho một phim kiểu này xem "đã" quá.

- Phim hay đỉnh thật sự mà tuần 2 tập cảm thấy không đủ.

- Này là phim dài tập của phim lẻ Hồi Ức Kẻ Sát Nhân, nội dung với tình tiết tương tự. Nhưng thời điểm làm phim Hồi Ức Kẻ Sát Nhân là chưa vạch trần được hung thủ nên cái kết nó day dứt dữ lắm.

- Nhịp phim không hề chậm nhé, nó vừa đủ để cho người xem nghỉ rồi lại lập tức nạp thêm chi tiết mới để dắt người xem như dắt bò nhé.

- Tôi thấy có ông này là tôi muốn coi, tôi mê phim ông này gì đâu á.

- Ông anh này nhiều phim hay ghê: Thánh Ma Túy, Cái Giá Của Lời Thú Tội, Money Heist…

- Đã vậy thêm chemistry của hai nam chính nữa. Phim "nhức nách" thiệt chứ!

- Gu của tôi giờ chỉ thích phim phá án. Xem mà nhìn ai cũng nghi là hung thủ, trừ hai nam chính.

- Phim quá hay. Quả nhạc nền guitar cảm giác rất cổ điển. Mong rằng về sau không bị hụt hơi, chứ phim Hàn mấy năm nay hay bị kiểu thế lắm.