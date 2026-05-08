Lần đầu phim Hàn có nữ chính đẹp trai hơn cả nam chính, visual đúng chuẩn “đấng nam nhi” bẻ cong mọi giới tính

Mô-típ “gái giả trai” từng là đặc sản của màn ảnh Hàn với hàng loạt bộ phim đình đám một thời, nhưng vài năm gần đây lại dần vắng bóng khỏi thị trường K-Drama. Dẫu vậy, đây vẫn là chân ái của không ít fan girl nhờ loạt tình huống vừa hài hước vừa tràn trề chemistry kiểu “tình yêu cấm đoán”, đặc biệt là những màn skinship trong lúc nam chính không hề biết thân phận thật của đối phương. Chính vì thế, ngay từ khi công bố dự án Love in Disguise, bộ phim đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và được dự đoán có khả năng trở thành cú hit lớn trong nửa cuối năm 2026.

Dự án mới của đài tvN được chuyển thể từ web novel/webtoon nổi tiếng Why Don’t You Know She’s a Woman?, theo chân Yoon Yi Jun (Im Si Wan), thiếu gia đời thứ ba của tập đoàn Taegang, nổi tiếng hoàn hảo, lạnh lùng và cực kỳ khó gần. Đằng sau vẻ ngoài quý tộc ấy là hàng loạt bí mật đáng ngờ, khi anh trở thành nghi phạm trong một vụ án mạng bí ẩn và bị cảnh sát theo dõi sát sao.

Đối đầu với anh là Kang Jae Hee (Seol In Ah) đảm nhận, một cựu sĩ quan đặc nhiệm được giao nhiệm vụ tiếp cận Yoon Yi Jun để điều tra sự thật. Để thâm nhập vào thế giới đầy cạm bẫy của vị tài phiệt, cô phải cải trang thành nam giới, trở thành thư ký riêng kiêm vệ sĩ của nghi phạm số một. Từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xen lẫn căng thẳng bắt đầu xuất hiện, khiến khoảng cách giữa công việc điều tra và cảm xúc ngày càng bị xóa nhòa.

Không chỉ khai thác câu chuyện phá án, Love in Disguise còn được chú ý nhờ loạt yếu tố như nam nữ chính ở cạnh nhau 24/7, mô-típ nghi phạm - điều tra viên, chuyện tình giữa hai con người luôn nghi ngờ lẫn nhau, cùng những khoảnh khắc rung động nảy sinh giữa bí mật và hiểm nguy. Với chất liệu vừa lãng mạn vừa giật gân, bộ phim đang được đông đảo khán giả "lót dép" hóng từng ngày phát sóng.

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được tung ra, Love in Disguise đã khiến mạng xã hội bàn tán rần rần, đặc biệt là tạo hình của cặp đôi chính. Nếu Im Si Wan phát huy thế mạnh với hình tượng tài phiệt lạnh lùng, nguy hiểm nhưng đầy sức hút, thì Seol In Ah lại gây bão với màn giả trai được khen là đẹp hơn cả nam chính.

Trong phim, Im Si Wan xuất hiện với visual đúng chuẩn chaebol: tóc rẽ nhẹ ôm mặt, gương mặt trắng lạnh, đường nét tuấn tú. Bộ suit nhung đỏ rượu vang kết hợp sơ mi đen khiến anh toát lên khí chất quý tộc và bí ẩn, kiểu người chỉ cần ngồi im cũng tạo là một "cờ đỏ" đầy cuốn hút. Tuy nhiên, người chiếm trọn spotlight trong loạt ảnh lại là Seol In Ah. Với mái tóc cắt ngắn, gọng kính đen, gương mặt nhỏ và khuôn mặt thư sinh nữ diễn viên được khen visual phát sáng, thậm chí có phần lấn át cả Im Si Wan. Hình ảnh này khiến nhiều fan liên tưởng đến các nam thần trong webtoon hay nhân vật công tử lạnh lùng của phim thanh xuân Nhật Bản.

Trên mạng xã hội, không ít fan girl lẫn fan phim BL (boy love) “đổ ầm ầm” trước tạo hình của Seol In Ah. Nhiều bình luận cho rằng cô sở hữu năng lượng giống mỹ nam học đường, hứa hẹn sẽ tạo chemistry đặc biệt với nam chính ngay cả khi cả hai đều đang mặc suit nam. Không ít người còn đùa rằng đây là trường hợp hiếm hoi nữ chính giả trai mà khán giả hoàn toàn tin được nam chính có thể “lung lay giới tính”.

Một số bình luận của netizen:

- Không phải boy love à, bị lừa rồi cả nhà ơi.

- Bà Seol In Ah này thì đẹp trai thôi rồi.

- Ui thích In Na lắm, cổ xinh mà cổ đẹp trai. Lên phim thì xinh thật sự mà ở IG toả ra vibe đẹp trai lắm.

- Tưởng Si Wan đóng boy love, Seol In Na đẹp trai quá nhìn không có ra luôn.

- Nhìn mặt ông Si Wan đểu mà đã quá bây ơi.

Mộng Điềm