Thấy rating thấp mà bỏ phim Hàn này thì 100% sẽ hối hận: 10 năm sau vẫn còn hay, cặp chính phải được khen suốt đời

Thời điểm hiện tại, We Are All Trying Here đang là một tác phẩm rất đáng xem trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Dù chỉ sở hữu mức rating khá khiêm với thành tích cao nhất chỉ 2.467%, thế nhưng nếu vì thấy rating thấp mà bỏ lỡ bộ phim này thì sẽ rất đáng tiếc.

We Are All Trying Here xoay quanh những con người đang ở vào giai đoạn khó khăn, khắc nghiệt nhất cuộc đời. Họ phải vùng vẫy để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, tìm kiếm bình yên cho chính mình. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực, trong đó hai nhân vật trung tâm của phim là Hwang Dong Man - Byeon Eun Ah.

Không có thành tích rating ấn tượng, nhưng We Are All Trying Here thực sự là một bộ phim rất đáng để thưởng thức.

Hwang Dong Man là một đạo diễn ấp ủ những khao khát to lớn. Tuy nhiên, anh gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp và phải đối diện với cảm giác bản thân là kẻ vô dụng mỗi ngày. Trong khi đó, Byeon Eun Ah là một PD (nhà sản xuất) luôn mang đến những lời nhận xét thẳng thừng, sắc bén. Vì thế, cô còn có biệt danh là "Cây Rìu". Byeon Eun Ah có một quá khứ đầy tổn thương, đồng thời cũng phải chịu những uất ức ở nơi làm việc. Hai con người với trái tim nhiều vết xước đã kết nối với nhau, cùng nhau đi qua khoảng thời gian đen tối nhất.

Chú thích ảnh

Cho những ai chưa biết, We Are All Trying Here có kịch bản được chắp bút bởi biên kịch Park Hae Young, người nổi tiếng với những tác phẩm sở hữu nội dung vô cùng sâu sắc, giàu cảm xúc và We Are All Trying Here cũng không phải ngoại lệ. Tác phẩm này được nhận xét là xây dựng nhân vật đa chiều ai cũng có mặt tốt - xấu riêng chứ không hề hoàn hảo, có nhiều câu thoại mang đến sự đồng cảm cho người xem, khắc họa những cảm xúc cơ bản của con người một cách sâu sắc. Có thể nói, We Are All Trying Here là một bộ phim mà khi xem, khán giả sẽ thấy thấm đến từng cảnh quay.

Có một kịch bản là một chuyện, thể hiện nó thế nào lại là một chuyện khác. Thực sự, cách kể chuyện của đạo diễn Cha Young Hoon xứng đáng được khen ngợi, và điều tương tự cũng nên được dành cho dàn diễn viên. Tất nhiên, không có gì cần bàn cãi về diễn xuất của những gương mặt gạo cội như Oh Jung Se, Park Hae Joon, Bae Jong Ok...thế nhưng với 2 diễn viên có tuổi nghề ít hơn là Koo Kyo Hwan cùng với Go Youn Jung, đây có lẽ là vai diễn đủ để họ được khen đến suốt đời.

Thực tế là trước We Are All Trying Here, Koo Kyo Hwan đã phần nào cho thấy được thực lực đáng nể của mình qua các vai diễn đa dạng khác nhau. Thế nhưng với riêng Go Youn Jung, cô khiến khán giả phải nhìn mình bằng một con mắt khác. Sự tiến bộ nhanh chóng của mỹ nhân sinh năm 1996 đã cho thấy nữ diễn viên không chỉ đóng được những bộ phim giàu tính giải trí như Alchemy Of Souls, Moving, Can This Love Be Translated?, mà cũng có thể cân được cả những vai diễn nặng đô, yêu cầu cao về khả năng diễn xuất.

Bình luận của netizen về We Are All Trying Here:

- Rating không là vấn đề để nói lên bộ phim này.

- Tớ xem phim này và tự thấy bản thân có nhiều khoảnh khắc cảm động rõ rệt, có thể vì câu chuyện của tất cả các nhân vật trong này đều dễ liên hệ (với cuộc sống của tớ), kiểu nỗi bất an trong này quen thuộc nên tớ dễ đồng cảm hơn. Nói chung phim ảnh muốn chạm đến con người cũng cần có duyên, coi như tự bộ phim nó cũng đang vùng vẫy chiến đấu với thị hiếu đại chúng để tìm đến tệp khán giả phù hợp đi vậy, hic. Đừng quan tâm rating mọi người ạ, ai có Netflix thì cứ mở lên xem đi.

- Nếu xem có 2 tập đầu thì thấy tính cách nam chính khó chịu thật nhưng mà nếu xem các tập sau thì sẽ hiểu rõ hơn lý do hình thành tính cách như thế. Btw, phim nhiều thoại hay phết.

- Ngấm từng chữ từng cảnh phim luôn.

- Phim càng về sau càng hay đó. Tập đầu mọi người có thể thấy nam chính nông cạn, hời hợt, chỉ biết nói không biết làm, nhưng mà càng về sau càng bóc củ hành nên mới hiểu rõ được nội tâm 2 người. Chú Koo diễn vai này siêu tốt, nếu không duyên dáng thì sẽ cảm thấy lê thê khó chịu, nhưng chú Koo vẫn dẫn được mạch phim, mạch nhân vật chắc chắn, tưởng ủ ê nhưng không hề ủ ê nhé.

nguồn: Mydramalist, theqoo