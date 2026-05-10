Một mỹ nhân xinh đẹp lâm cảnh khó xử trên thảm đỏ Baeksang, được khen ngời vì gương mặt không chút biến sắc

Shin Hye Sun bất ngờ trở thành một trong những ngôi sao được bàn tán nhiều nhất tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 62 sau sự cố trang phục khó xử trên thảm đỏ. Được tổ chức vào ngày 8/5 tại Seoul, lễ trao giải danh giá này đã quy tụ nhiều diễn viên nam và nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Shin Hye Sun đã tham dự sự kiện với tư cách là người được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim Dear Hyeri, nơi cô nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất giàu cảm xúc.

Nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy dạ hội màu đen thanh lịch kiểu corset, tôn lên vẻ ngoài tinh tế và khí chất duyên dáng của cô. Tuy nhiên, khi tạo dáng trước ống kính phóng viên, chiếc váy đã bắt đầu tuột xuống, để lộ một phần áo lót bên trong trong đoạn phim phát sóng trực tiếp.

Sự cố khiến Shin Hye Sun lâm vào cảnh khó xử.

Dù vậy, cô vẫn bình tĩnh tạo dáng chụp hình.

Khoảnh khắc bất ngờ này nhanh chóng lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến và nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc, với nhiều người xem bày tỏ sự cảm thông với mỹ nhân The Art Of Sarah trước sự cố khó xử. Mặc dù gặp sự cố trang phục, Shin Hye Sun vẫn giữ được sự bình tĩnh và chuyên nghiệp, tiếp tục tạo dáng chụp ảnh mà không tỏ ra hoảng loạn.

Nữ diễn viên này được đề cử cùng với những đối thủ nặng ký như Yoona, Kim Go Eun, Park Bo Young và Park Ji Hyun, khiến hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay trở thành một trong những hạng mục cạnh tranh nhất tại lễ trao giải. Cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về Park Bo Young.

Shin Hye Sun thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối.

Sinh năm 1989, Shin Hye Sun được mệnh danh là "đóa hoa nở muộn" rực rỡ nhất của Kbiz. Không sở hữu bệ phóng vững chắc từ đầu, cô kiên trì đi lên từ những vai phụ mờ nhạt để rồi bùng nổ thành "nữ hoàng rating" qua những siêu phẩm như My Golden Life, Vẫn mãi tuổi 17 , và đặc biệt là màn hóa thân đầy kinh điển trong Chàng Hậu (Mr. Queen). Shin Hye Sun sở hữu khả năng biểu cảm gương mặt cực kỳ chi tiết, từ những phân cảnh bi kịch xé lòng đến những vai hài hước "lầy lội", cô đều xử lý ngọt ngào, khiến khán giả hoàn toàn tin vào nhân vật.

Nữ diễn viên là "bông hoa nở muộn" của showbiz Hàn.

Trong khi đó, một sự cố bất ngờ khác cũng xảy ra trên thảm đỏ Baeksang liên quan đến Shin Hyun Bin, nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong phim Hospital Playlist. Nữ diễn viên đã vấp ngã khi đang đi trên thảm đỏ, một số nguồn tin suy đoán rằng giày cao gót của cô có thể đã bị gãy trong sự kiện.

May mắn thay, các nhân viên và người dẫn chương trình đã nhanh chóng can thiệp để giúp đỡ cô. Shin Hyun Bin sau đó đã lấy lại bình tĩnh trong buổi chụp ảnh chính thức và tiếp tục tham gia buổi lễ một cách chuyên nghiệp.

Bất chấp những sự cố nhỏ, cả hai nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc và sự chuyên nghiệp trong suốt sự kiện. Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang năm nay một lần nữa thu hút sự chú ý lớn trên mạng không chỉ vì những người đoạt giải mà còn vì nhiều khoảnh khắc gây sốt diễn ra trực tiếp trên thảm đỏ.

Sự cố vấp ngã của Shin Hyun Bin cũng viral khắp các trang mạng xã hội châu Á.

