Phim Hàn mới chiếu đã khiến dân tình thắt ruột vì cười quá nhiều: Nam chính chiến ác liệt, nữ chính chọn toàn kịch bản xịn

Bên cạnh Baeksang 2026, sự chú ý của khán giả yêu phim Hàn lúc này còn đang hướng về My Royal Nemesis (tựa Việt: Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi), tác phẩm vừa mới lên sóng trên Netflix và SBS TV. Đây là bộ phim thuộc thể loại hài hước - lãng mạn, có sự tham gia của 2 gương mặt nổi tiếng Lim Ji Yeon và Heo Nam Joon.

My Royal Nemesis có một khởi đầu khả quan.

Được biết, nội dung của My Royal Nemesis xoay quanh câu chuyện giữa hai con người thuộc 2 thời đại khác nhau là Kang Dan Sim và Cha Se Gye. Kang Dan Sim được biết đến như một người phụ nữ nguy hiểm sống ở thời Joseon. Tuy nhiên, cô đã bị giết chết bởi thuốc độc và khi tỉnh dậy, Kang Dan Sim thấy mình đang sống trong cơ thể của nữ diễn viên vô danh Shin Seo Ri.

Tại một thế giới hoàn toàn xa lạ của hàng trăm năm sau, Kang Dan Sim phải tìm cách thích nghi để tồn tại. Cô cũng gặp gỡ Cha Se Gye, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Chail, một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

My Royal Nemesis có màn ra mắt có thể nói là thành công khi dù phải cạnh tranh với bom tấn Perfect Crown, phim vẫn ghi nhận rating khả quan 4,1%. Không chỉ vậy, khán giả cũng để lại những bình luận tích cực. My Royal Nemesis ghi điểm nhờ những tình huống hài hước, nam chính Cha Se Gye do Heo Nam Joon thể hiện mang phong thái cực "chiến", trong khi Lim Ji Yeon làm tốt trong việc khắc họa những diễn biến tâm lý khác nhau của Kang Dan Sim trước và sau khi xuyên không. Thậm chí, có khán giả cho rằng Lim Ji Yeon hiện tại đã có thể xem là một gương mặt bảo chứng phim hay, khi mà những kịch bản những bộ phim cô tham gia gần đây đều rất chất lượng.

Bộ phim ghi điểm nhờ những tình huống hài hước cũng như diễn xuất tốt của cặp đôi chính.

Đánh giá của khán giả về phim My Royal Nemesis mới chiếu:

- Phim hay ngoài sức mong đợi, cười từ đầu đến cuối. Lim Ji Yeon chọn kịch bản ngày càng mát tay. Đài từ tông giọng của diễn viên chính nghe đã gì đâu, mà toàn thoại dài bắn liên tục như rap, nam nữ chính chắc học thoại vất vả lắm. Phim kiểu ông nói gà bà nói vịt, lag sóng nhau mà nó lại hợp pha kiểu gì ấy. Miệng lưỡi nữ chính siêu ghê gớm còn giỏi xem tướng nữa, bả không ngán một ai, ai gặp bả cũng cho cứng họng. Tập sau nữ chính hoà tan với xã hội mới chắc còn hài nữa.

- Phim hài mà nhìn nam chính nữ chính bá thực sự.

- Nữ chính lúc ở quá khứ cực kỳ đoan trang, quý phái, quyền uy. Khi ở tương lai thì lúc nhớ về quá khứ vẫn có sự đoan trang, nhưng lúc suy nghĩ và đối thoại với người thực tại thì thoải mái hơn chút (vì bối rối bởi thực tại). Cách diễn giải nhân vật cho từng bối cảnh rất rõ ràng, diễn xuất cực kỳ tốt và chú ý đến tiểu tiết cử chỉ hay tông giọng.

- Trông nam chính chiến dữ vậy trời.

- Phim hay thật sự, coi cười bể bụng.

nguồn: Soompi