The Art Of Negotiation (Nghệ Thuật Đàm Phán) - phim mới của JTBC có khởi đầu với mức rating khá khiếm tốn là 3,3%, có lẽ bởi trước tác phẩm này, JTBC đã ngừng chiếu phim cuối tuần suốt hơn 1 tháng, làm mất nhiệt khung giờ. Thế nhưng, hữu xạ tự nhiên hương, với sức hút khó cưỡng của mình thì chỉ cần mất đúng 1 tập phim, The Art Of Negotiation đã giúp JTBC lấy lại vị thế trong đường đua phim cuối tuần với rating tăng không ngờ ở tập 2. Cụ thể, con số tập 2 ghi nhận là 6,3%, tăng 190% so với tập mở màn giúp nó bỏ xa các đối thủ trên đường đua phim Chủ nhật là The Witch (3,1%) và The Potato Lab (2%).

Tập 2 của The Art Of Negotiation tiếp tục xoáy sâu vào câu chuyện phát triển nhóm M&A (thu mua và sáp nhập) của Yoon Jo No (Lee Je Hoon). Sau khi được tập đoàn Sanin mời về làm việc để xử lý cuộc khủng hoảng với khoản nợ 11 nghìn tỷ won của tập đoàn, ngay tập 2, Jo No đã thành công bán Sanin Construction, từng là con gà đẻ trứng vàng của Tập đoàn Sanin, thu được một khoản lợi nhuận khủng. Thành công của Yoon Joo No mở đường cho việc khoản nợ 11 tỷ won sẽ sớm được giải quyết, điều này cũng khiến anh bị nhiều đối thủ ganh ghét, tìm cách triệt hạ.

Chỉ sau 2 tập, Yoon Jo No đã khiến khán giả đắm chìm tuyệt đối vào câu chuyện bởi trí tuệ siêu việt, đầu óc kinh doanh nhạy bén và thái độ đầy tự tin của mình. Những quyết định, phán đoán mạnh mẽ, quá trình tranh đấu của Jo No duy trì nhịp độ căng thẳng xuyên suốt 2 tập phim. Điều này khiến người xem phải tập trung tuyệt đối vào câu chuyện, không thể rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một giây nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể "lệch nhịp".

Thành công của nhân vật Joo No không chỉ đến từ kịch bản mà còn bởi màn thể hiện không thể xuất sắc hơn của Lee Je Hoon. Lee Je Hoon khiến khán giả xem không chớp mắt khi miêu tả hình ảnh một Joo No vô cùng quyến rũ. Những cuộc đàm phán, nơi Joo No chiếm thế thượng phong, biểu cảm gương mặt của Lee Je Hoon toát ra khí chất của một người lãnh đạo hàng đầu. Kỹ năng diễn xuất quá đỉnh thể hiện được sự sâu sắc của nhân vật cũng như khuynh hướng hạn chế bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài của Joo No.

Đặc biệt sức nặng, sự quyền lực của nhân vật trong các buổi đàm phán còn được thể hiện hoàn hảo thông qua giọng thoại của Lee Je Hoon. Một lần nữa, sau loạt bom tấn để đời như Taxi Driver, Signal, Lee Je Hoon chứng minh được vị thế của mình trong làng phim Hàn bởi diễn xuất thuyết phục tuyệt đối của mình. Nhiều người cũng cho rằng với The Art Of Negotiation, Lee Je Hoon chắc chắn sẽ là ứng cử viên nặng ký cho các giải thưởng phim ảnh cuối năm tại Hàn Quốc.