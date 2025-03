Bộ phim The Art Of Negotiation (Nghệ Thuật Đàm Phán) sau một thời gian dài khiến khán giả chờ đợi thì đã chính thức lên sóng tập đầu tiên vào tối ngày 8/3 vừa qua. Tập 1 của phim ghi nhận rating 3,3%, không quá cao nhưng bù lại, phản ứng của khán giả, truyền thông Hàn lại rất tốt. Từ kịch bản lôi cuốn, những tình tiết nhanh gọn, kịch tính ngay mở màn tới màn hóa thân xuất sắc của nam chính Lee Je Hoon đều trở thành chủ đề hot sau tập 1.

Poster phim The Art Of Negotiation

Tập 1 giới thiệu về nhân vật Yoon Joo No (Lee Je Hoon) - một chuyên gia M&A hàng đầu của Hàn Quốc (M&A ý chỉ lĩnh vực sáp nhập và mua lại). Vì tập đoàn Sanin đứng trước nguy cơ phá sản với khoản nợ 11 nghìn tỷ won nên chủ tịch tập đoàn đã đích thân mời Yoon Joo Noo về để giải quyết khủng hoảng tài chính. Bước đầu anh thành lập nhóm M&A và tìm thành viên cho nhóm của mình. Luật sư Oh Soon Young (Kim Dae Myung), Kwak Min Jeong (Ahn Hyun Ho) - người có kỹ năng làm việc tuyệt vời và thực tập sinh Choi Jin So (Cha Kang Yoon) đã quyết định gia nhập đôi cùng Yoon Joo No. Điều này khiến giám đốc tài chính Han vô cũng phẫn uất vì sự xuất hiện của Yoon Joo No có thể làm ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức lên làm CEO của anh ta.

Ngoài việc có khá nhiều thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế hơi khó hiểu ra thì nhìn chung tập 1 của The Art Of Negotiation đang làm rất tốt vai trò dẫn mở câu chuyện và kích thích sự tò mò của khán giả. Nhiều mối quan hệ phức tạp của các nhân vật cũng được gợi mở trong tập 1, khiến khán giả không thể đoán được những diễn biến tiếp theo, nhất là mối quan hệ của Yoon Jo No với CFO Han.

Đặc biệt, chủ đề hot nhất sau khi tập 1 lên sóng phải kể đến màn tái xuất của Lee Je Hoon, người đã từng tạo nên những hit kinh điển của màn ảnh Hàn như Signal, Taxi Driver. Quay trở lại với dòng phim chính kịch, tâm lý sở trường, Lee Je Hoon lại mang tới một hình ảnh đầy đột phá thông qua màn lột xác tạo hình "chất chơi" chưa từng thấy. Thực tế, ngay từ khi phim chưa chiếu, mỹ nam họ Lee đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả với mái tóc bạch kim giúp thăng hạng visual của mình. Mái tóc sáng màu độc đáo kết hợp với cặp kính cận và những bộ vest lịch lãm khiến Lee Je Hoon quá ngầu mỗi khi xuất hiện. Vô số lời khen dành cho diện mạo và cả diễn xuất vô cùng hoàn hảo của anh trong lần tái xuất này.