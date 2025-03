Tối 8 - 9/3, Hà Anh Tuấn tổ chức show diễn Sketch a rose tại TP.HCM và thu hút hàng ngàn khán giả đến tham dự. Đáng chú ý, trong show diễn này, Hà Anh Tuấn có màn song ca đầy cảm xúc với Quang Hùng MasterD.

Quang Hùng MasterD là 1 trong 3 khách mời chính thức của Concert lần này. Trong cả 2 đêm diễn ra Concert, nam ca sĩ cùng Hà Anh Tuấn song ca bài Tình đầu quá chén, Tháng 4 là lời nói dối của em, đồng thời, Quang Hùng MasterD cũng có những tương tác, chia sẻ đáng chú ý với chủ nhân đêm nhạc là Hà Anh Tuấn. Nói về Quang Hùng MasterD, Hà Anh Tuấn cho biết:

"Tình đầu quá chén đúng không, đó là bài không dễ hát chút nào cả. Hùng là người ở thế hệ sau, đáng lý ra em có thể gọi anh là chú, nhưng thôi giống như tất cả các bạn trẻ khác ấy, chúng ta đừng làm cái điều vô phép ấy. Hôm nay, Hùng giống như một hoàng tử, một nghệ sĩ của thế hệ đương thời, thế hệ sau Hà Anh Tuấn. Cậu ấy rất đặc biệt, được tất cả mọi người yêu mến vì tài năng của cậu ấy. Tuấn mới làm việc với cậu ấy vài ngày nay thôi, Tuấn thấy cậu ấy rất dễ thương, dễ thương hơn Hà Anh Tuấn nhiều".

Hà Anh Tuấn và Quang Hùng MasterD

Bên cạnh đó, Hà Anh Tuấn còn hài hước nắm tay Quang Hùng chất vấn: "Mày có bài gì mà tao tập hoài không được, bài gì tiếng Thái Lan đó".

Tiếp đến, Quang Hùng MasterD hướng dẫn Hà Anh Tuấn cách hát những bài hit có ở chương trình Anh trai say Hi, trong đó có Tình đầu quá chén và Catch me if you can.

Quang Hùng MasterD trình diễn trong cả 2 đêm nhạc vừa diễn ra của Hà Anh Tuấn

Trên mạng xã hội, khán giả hào hứng bình luận về màn tương tác dễ thương của Hà Anh Tuấn - Quang Hùng MasterD. Nhiều người bày tỏ sự tự hào khi tài năng của Quang Hùng MasterD được đàn anh như Hà Anh Tuấn công nhận. Thêm nữa, khán giả cũng khen Hà Anh Tuấn tinh tế, tình cảm, nhẹ nhàng khi nói về Quang Hùng MasterD theo cách vừa tình cảm, vừa trân trọng. Người hâm mộ tràn vào những video clip có mặt Quang Hùng MasterD - Hà Anh Tuấn để bình luận, đồng thời chia sẻ hy vọng sớm thấy 2 nghệ sĩ hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc nào đó.