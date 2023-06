Phim Hàn đang top 1 toàn cầu khiến khán giả choáng ngợp

Sau đúng một tuần ra mắt, cuối cùng bộ phim Hàn Quốc Bloodhounds cũng đã vượt qua Never Have I Ever và hàng loạt bom tấn quốc tế để đứng top 1 về lượng người xem trên nền tảng Netflix toàn cầu.

Tại Việt Nam, bộ phim cũng trụ vững ở hạng 1 trong suốt nhiều ngày liền, vượt qua cơn sốt vẫn chưa nguội từ hồi kết của The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi Của Tôi).

Bloodhounds là bộ phim tâm lý, hành động tương đối nặng đô với sự góp mặt của hai nam chính là Woo Do Hwan và Lee Sang Yi. Phim được cải biên từ web-comic (truyện tranh mạng) Sanyanggaedeul của tác giả Jung Chan.

Nội dung phản ánh trực tiếp vào câu chuyện rất "nóng" hiện nay, là cuộc sống của con người sau những năm tháng sống chung với Covid-19. Phim lấy bối cảnh khi những người thuộc tầng lớp thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng nề sau dịch bệnh, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng, khiến cánh cho vay nặng lãi trục lợi không ít từ các doanh nghiệp nhỏ.

Nam chính là võ sĩ trẻ đầy triển vọng Kim Gun Woo (Woo Do Hwan). Vì trả nợ cho mẹ, anh buộc lòng phải từ bỏ quyền anh và bắt đầu đi theo chủ tịch Choi Tae Ho (Heo Jun Ho), một người từng nổi tiếng trong giới cho vay nặng lãi nhưng nay lại chuyển hướng sang giúp đỡ những người khó khăn.

Đồng hành cùng Gun Woo còn có Hong Woo Jin (Lee Sang Yi). Hai người nhanh chóng trở thành những cánh tay phải đắc lực, lợi hại nhất của Choi Tae Ho, cùng ông đối phó với phe cánh của Kim Myeong Gil (Park Sung Woo). Đây là một kẻ chuyên ủ mưu để lừa gạt các doanh nghiệp đang gặp rắc rối về kinh tế. Hành trình Gun Woo và Woo Jin chiến đấu vì công lý đẩy hai người vào không ít nguy hiểm với nhiều lần đối mặt với tử thần.

Bloodhounds nhận được nhiều lời khen từ khán giả vì phần hình ảnh mãn nhãn, những pha đánh đấm ấn tượng và hơn hết là màn thể hiện hoàn hảo của hai nam chính. Phản ứng hóa học bùng nổ giữa Woo Do Hwan và Lee Sang Yi, trong cả những phân cảnh sinh hoạt đời thường lẫn khi hai nhân vật cùng vào sinh ra tử đã dẫn dắt người xem đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Woo Do Hwan và Lee Sang Yi

Khán giả nhận định rằng Bloodhounds lẽ ra sẽ là một trong số những phim hành động xuất sắc nhất nửa đầu 2023 nếu như cái kết của phim không gây tiếc nuối. Ở hồi kết, biên kịch cố gắng thêm thắt một nhân vật nữ, hai tập cuối cũng bị cho là khá gượng ép với những tình tiết không hợp lý.

Nhiều người suy đoán rằng, vì chuyện đời tư của nữ chính Kim Sae Ron, kịch bản phim đã buộc phải thay đổi, phần xuất hiện của nhân vật Kim Hyeon Joo cũng bị lược bớt một cách triệt để nhất có thể, điều này dẫn tới việc tổng thể bộ phim bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dĩ nhiên đây là điều không ai mong muốn nên khán giả hoàn toàn thông cảm và vẫn giữ thái độ ủng hộ Bloodhounds.