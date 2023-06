Bất ngờ khi Kim Tae Hee để mặt mộc trên phim

Thời điểm hiện tại Lies Hidden In My Garden của Kim Tae Hee và Lim Ji Yeon đang là tựa phim được khán giả vô cùng mong ngóng. Phim đánh dấu sự trở lại của Kim Tae Hee sau 3 năm kể từ thành công của Hi Bye Mama. Bên cạnh đó, Lim Ji Yeon hiện đang là cái tên cực hot sau thành công vang dội của The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) hồi đầu năm nay.



Trước thềm lên sóng chính thức của bộ phim, những hình ảnh xoay quanh màn tái xuất của Kim Tae Hee được khán giả quan tâm hơn bao giờ hết. So với những bộ phim trước đây của bà xã Bi Rain, Lies Hidden In My Garden mang không khí có phần nặng nề hơn hẳn. Chính bởi vậy, trong loạt hình ảnh nhá hàng đầu tiên, cô liên tục xuất hiện với bộ dạng u uất, gương mặt chất chứa nhiều suy tư. Khán giả cũng để ý có vẻ như Kim Tae Hee dùng khá ít son phấn cho tạo hình lần này để khiến nhân vật trông thực sự mệt mỏi và thiếu sức sống.

Gương mặt gần như không dùng son phấn của Kim Tae Hee

Mặt mộc giúp cô thể hiện được sự mệt mỏi của nhân vật

Theo dõi những hình ảnh hậu trường hiếm hoi của Kim Tae Hee, có thể thấy rõ gương mặt ít son phấn của cô. Ở tuổi 43, làn da của cô vẫn mịn màng, khán giả chỉ phát hiện ra dấu hiệu tuổi tác hiếm hoi là những nếp nhăn ở khóe mắt.

Kim Tae Hee và Lim Ji Yeon ở hậu trường phim

Bộ ba diễn viên chính trong phim

Kim Tae Hee xinh đẹp ở buổi đóng máy bộ phim, khi cười mới lộ một vài nếp nhăn nơi khóe mắt

Kim Tae Hee ở buổi tiệc đóng máy bộ phim

Trong Lies Hidden In My Garden, Kim Tae Hee vào vai Joo Ran, một người phụ nữ có cuộc sống gần như hoàn hảo. Cô ấy là một bà nội trợ sống trong một ngôi nhà lớn và sang trọng. Tuy nhiên, một ngày nọ, cô nhận thấy có mùi lạ giống như xác chết thối rữa bốc ra từ sân sau nhà mình. Chính thứ mùi lạ này đã kéo cô tới gần Chu Sang Eun (Lim Ji Yeon), một nạn nhân của bạo lực gia đình muốn thoát khỏi cuộc sống kinh tởm của mình.