Lim Ji Yeon được khen nhan sắc không thua Kim Tae Hee

Sau khi gây sốt với The Glory, "ác nữ" Lim Ji Yeon góp mặt trong bộ phim mới Lies Hidden In My Garden cùng Kim Tae Hee. Mới đây nhất, khung hình đọ sắc của 2 ngôi sao trong video hậu trường đã khiến khán giả phát sốt. Mặc dù đứng bên "tường thành nhan sắc" đình đám xứ Hàn Kim Tae Hee nhưng Lim Ji Yeon không hề tỏ ra lép vế.

Báo chí Hàn, cụ thể là tờ Sports Chosun nhận xét rằng mỹ nhân sinh năm 1990 sở hữu nhan sắc không hề bị lu mờ trước Kim Tae Hee trong cùng khung hình. Gương mặt sắc sảo, thần thái bí ẩn của nữ diễn viên là yếu tố góp phần giúp cô tỏa sáng theo kiểu sức hút của phe phản diện. Ngoài ra bất ngờ thay, cả tờ tin tức xứ Hàn và khán giả đều réo gọi Lee Do Hyun vì cho rằng Lim Ji Yeon ngày càng lên hương nhan sắc sau khi công khai hẹn hò với bạn diễn kém 5 tuổi.

Cận cảnh màn đọ sắc cực gắt của Kim Tae Hee và Lim Ji Yeon

Netizen cho rằng Lim Ji Yeon ngày càng đẹp

Nguồn: YouTube