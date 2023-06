Phim Hàn có thêm màn "trẻ hoá" ấn tượng: 41 tuổi vẫn đóng vai đôi mươi, rating liền tăng vọt

Đài ENA trở lại mạnh mẽ vào giai đoạn quý 2 năm 2023 với Khu Vườn Dối Trá của Kim Tae Hee, song điều này khiến cho hành trình phát sóng của Battle for Happiness - Đấu Trường Hạnh Phúc thêm phần khó khăn. Dù vậy, bộ phim lại đang có hành trình tăng trưởng rating khá tốt, thoát khỏi số phận 0% ban đầu.

Trong phim, nữ chính Lee El được khen ngợi về diễn xuất và khả năng dẫn dắt mạch nội dung, ngoài ra còn có khoảnh khắc "cưa sừng làm nghé" gây chú ý.

Trong tập 6 của Battle for Happiness, khán giả có dịp trở lại thời điểm mà nữ chính Mi Ho (Lee El) còn đi học. Hóa ra Mi Ho không tự nhiên mà trở nên lạnh lùng, xa cách với mọi người. Suốt thời thanh xuân, cô chịu nhiều đắng cay và bị đổ lỗi bởi mẹ của mình. Chỉ khi đã rời xa cấp 3 và học đại học, Mi Ho mới chính thức được tự do. Trong cảnh phim khi cô dọn sang nhà mới để ở một mình và xin việc, nữ chính Lee El đã tự mình đóng vai nhân vật khi còn đôi mươi, thay vì để diễn viên khác thể hiện như phiên bản trung học.

Lee El "cưa sừng làm nghé", trở thành sinh viên trong phim

Dù chỉ có vài phút hồi tưởng về thời đại học nhưng tạo hình "cưa sừng làm nghé" của nữ diễn viên Lee El được khán giả khen ngợi. Cô thể hiện được nét tươi trẻ, gây thuyết phục bởi làn da đẹp không tì vết, gần như không có "dấu vết thời gian". Vào thời điểm này, nhân vật Mi Ho vẫn còn chút hi vọng và hứng khởi về cuộc sống, chứ chưa trở nên lạnh nhạt như sau này.

Nhan sắc và da vẻ của Lee El được khen

Có thể thấy, bản thân Lee El và tổ hóa trang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi thể hiện được sự khác biệt nhân vật ở các thời điểm khác nhau. Mi Ho của thời đôi mươi trông trẻ trung, tươi mới trong khi Mi Ho của tuổi trung niên hiện tại đã chững chạc, "trải đời" và nhan sắc cũng đã mặn mà hơn. Có thể nói, đây là một trong những màn "hồi xuân" khá ấn tượng của màn ảnh Hàn năm nay dù diễn ra chỉ vài phút ngắn ngủi.

Cũng là Lee El ở phiên bản đúng với lứa tuổi

Tập mới nhất của Battle for Happiness đã đạt mốc rating 2,1% toàn quốc, trở thành thành tích cao nhất của phim kể từ đầu. Bên cạnh màn "cưa sừng làm nghé" của Lee El thì nhân vật Mi Ho thời học cấp 3 cũng được chú ý. Lý do là bởi nhan sắc cô nàng trông khá tương đồng với nhân vật hiện tại do Lee El thủ vai. Việc tuyển chọn diễn viên "y như đúc" gần đây của các ekip giúp khán giả có trải nghiệm xem phim khá thoải mái và thuận lợi.

Mặt khác, nhờ đoạn hồi tưởng này mà người xem hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa Mi Ho và Yu Jin. Năm xưa, cả hai là cặp chị em thân thiết (do bố của Yu Jin và mẹ của Mi Ho quen nhau). Tuy vậy, việc bị mẹ phân biệt đối xử đã khiến Mi Ho và Yu Jin dần trở nên xa cách, thậm chí "lạnh mặt" với nhau, dẫn đến tình trạng phức tạp của cả hai khi tái ngộ ở hiện tại.

Sao nữ đóng vai Mi Ho thời trẻ có nhan sắc giống phiên bản trưởng thành

Ảnh: ENA