Đây chính là bộ phim Hàn có hồi kết xuất sắc nhất nửa đầu 2023, tỷ suất người xem tăng cao ngỡ ngàng

Tale of the Nine Tailed 1938 (Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly 2) vừa hoàn thành chặng đường 12 tập phát sóng vô cùng thành công. So với phần 1 bị đánh giá thấp về chất lượng, phần 2 được xem là một cú nhảy vọt, từ nội dung đến diễn xuất của dàn diễn viên đều vô cùng tròn trịa. Hồi kết của phim cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả, rating phim nhờ vậy mà tăng mạnh mẽ. Cụ thể từ con số 4,7% của tập 11, rating tập 12 đã lên tới 8% tại Hàn Quốc. Đây cũng là thành tích tốt nhất của cả phần 2 cũng như trong toàn bộ series phim.

























Tập cuối của phim được khán giả đánh giá rất cao khi có đủ hỉ nộ ái ố với màn giao chiến đầy kịch tính giữa hai phe thiện ác. Trước ngày Lee Yeon (Lee Dong Wook) trở về thế giới của mình, anh cùng với những người bạn tham gia vào trận chiến cuối cùng, nơi có rất nhiều người phải đổ máu nhưng sau cùng, không có người bạn nào của anh phải chết. Đặc biệt, Lee Rang (Kim Bum) trong lúc chứng kiến người yêu bị tấn công thì đã chính thức biến thành hồ ly với sức mạnh vô song. Sau cùng, anh cứu được Yeo Hee và có được cái kết hạnh phúc bên người thương. Cuối phim, khi đã giải quyết ổn thoả mọi chuyện, Rang kịp chạy tới tạm biệt anh trai, để Lee Yeon về lại thế kỷ 21. Phần 2 kết thúc khi Lee Yeon gặp lại Ji Ah ở thời hiện đại. Thế nhưng đây không phải kết thúc cho cuộc hành trình. Tập cuối mở ra "hint" của phần 3, liên quan đến vị sơn thần đầu tiên, và Lee Yeon sẽ du hành thời gian về thời Joseon.

Lee Rang thực sự trở thành hồ ly để cứu người yêu

Lee Yeon trở về với thế giới của mình bên cạnh Ji Ah

Khán giả vô cùng hài lòng với hồi kết của phần 2 cũng như mong chờ sự trở lại của các nhân vật ở phần 3. So với loạt phim lên sóng nửa đầu 2023, Tale of the Nine Tailed 1938 được đánh giá là có kết thúc trọn vẹn hơn hẳn. Một cái kết đủ cao trào, đủ nước mắt nhưng cũng rất hạnh phúc khi không một nhân vật thuộc phe chính diện nào phải bỏ mạng. Thực tế phim Hàn gần đây đã ít tình trạng đầu voi đuôi chuột. Thế nhưng, tiêu biểu như Doctor Cha, dù kết rất nhân văn nhưng khán giả vẫn lấn cấn về việc biên kịch quá "nhẹ tay" với cặp đôi ngoại tình; hay The Good Bad Mother bị cho là tập cuối diễn ra quá nhanh;… thì Tale of the Nine Tailed 1938 trọn vẹn cảm xúc hơn cả. Hi vọng phần 3 của phim sẽ sớm trở lại và giữ đúng tinh thần này!



Bộ ba này liệu có cùng tái xuất ở phần 3?

Nguồn ảnh: tvN