Phim Hàn có thêm màn ‘cưa sừng làm nghé’ gây choáng: 48 tuổi vẫn đóng đôi mươi, 'già chát' nhưng sao khán giả lại khen?

The good bad mother (Người mẹ tồi của tôi) sau khi lên sóng hai tập đầu tiên thì đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Đặc biệt màn lột xác xuất sắc của Lee Do Hyun trong hình tượng một luật sư phản diện thật sự khiến ai nấy ngỡ ngàng bởi trước đây anh là sự lựa chọn hoàn hảo của các đạo diễn khi cần những diễn viên đảm nhận vai "trai ngoan". Bên cạnh đó, nữ chính Ra Mi Ran vẫn vô cùng xuất sắc, nắm giữ vai trò dẫn dắt cảm xúc của khán giả.

(Ảnh: JTBC)

Trong phim, Ra Mi Ran vào vai Young Soon, người phụ nữ bất hạnh khi chồng bị hại chết, trang trại lợn của gia đình thì bị phóng hỏa ngay lúc cô đang mang bầu. Vì thương con lại ôm mối hận sau cái chết oan ức của chồng, Young Soon quyết định chuyển đến một vùng đất mới, tự mình xây dựng nông trại mới, biến bản thân thành một bà mẹ tồi, luôn ép con trai phải học hành chăm chỉ, trở thành công tố viên. Chính sự áp đặt của mẹ đã khiến Kang Ho (Lee Do Hyun) quyết định trở nên tàn nhẫn, là một công tố viên nhưng chỉ sử dụng vốn hiểu biết luật pháp để lách luật.

(Ảnh: JTBC)

Trong phim, Ra Mi Ran đảm nhận cả hai giai đoạn của nhân vật của nhân vật Young Soon, khi là cô gái trẻ vui tươi, hoạt bát, làm nghề giao thức ăn gia súc, lúc lại là mẹ của cậu con trai 35 tuổi tàn độc, xấu xa. Tuy không nói rõ độ tuổi của Young Soon nhưng với khoảng cách 35 năm cho hai giai đoạn cuộc đời thì có lẽ ngày trẻ, khi gặp và yêu bố Kang Ho, Young Soon chỉ khoảng ngoài 20 tuổi. Dù đội một bộ tóc giả ngắn với mái ngang trẻ trung còn trang điểm nhẹ nhàng nhưng Ra Mi Ran không hề giống một cô gái đôi mươi.

Tạo hình tuổi đôi mươi của Ra Mi Ran (Ảnh: JTBC)

Dù gương mặt "già chát" khiến khán giả cảm thấy vô cùng lấn cấn khi xem nhưng đại đa số người xem không hề bày tỏ ý kiến chê bai. Sở dĩ có chuyện này là bởi Ra Mi Ran diễn xuất quá ấn tượng khiến người xem không bận tâm quá nhiều tới vấn đề tạo hình nhân vật. Thêm vào đó, giai đoạn Young Soon đôi mươi cũng không kéo dài quá lâu.

(Ảnh: JTBC)

Tổng hợp