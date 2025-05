Phim hài Hàn Quốc nên xem lại nhất lúc này: Nam chính vượt mặt Hyun Bin, vai diễn đỉnh đến mức khó tin là thật

Nam diễn viên Jo Jung Suk đã vượt qua các ứng viên nặng ký như Hyun Bin (Harbin), Lee Byung Hun (The Match), Yoon Joo Sang (The Land of Morning Calm), và Lee Hee Joon (Handsome Guys) để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh ở lễ trải Baeksang 2025. Chiến thắng này không chỉ là cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của anh, mà còn là sự công nhận dành cho Pilot – một bộ phim hài cải biên, khéo léo chạm đến các vấn đề xã hội như định kiến giới tính, vai trò của người đàn ông trong xã hội hiện đại, và hành trình tự nhận thức thông qua một lớp vỏ ngụy trang. Cùng nhìn lại vì sao Pilot tạo nên một "cú nổ kép" cả về thương mại lẫn nghệ thuật.

Từ câu chuyện nam cải trang thành nữ hài hước...

Pilot (2024), do đạo diễn Kim Han Gyul thực hiện, là bản làm lại từ bộ phim Thụy Điển Cockpit (2012). Phim theo chân Han Jung Woo (Jo Jung Suk) – một phi công tài năng nhưng tự mãn. Sau khi bị đuổi việc vì một sai lầm nghiêm trọng, anh rơi vào cảnh thất nghiệp và bị ngành hàng không quay lưng. Để tiếp tục làm nghề, Han Jung Woo cải trang thành em gái mình – Han Jung Mi – và xin việc tại một hãng hàng không mới. Trong hình hài nữ giới, anh đối mặt với hàng loạt tình huống oái oăm, từ đồng nghiệp soi mói, khách hàng khó tính, đến những giới hạn về cảm xúc và nhận thức xã hội.

Cái hay của Pilot không nằm ở những màn giả gái lố lăng thường thấy trong phim hài châu Á, mà ở cách phim sử dụng tình huống hài hước để bóc trần định kiến giới còn phổ biến trong đời sống Hàn Quốc – đặc biệt trong ngành hàng không, nơi vẫn tồn tại nhiều phân biệt ngầm giữa nam và nữ.

Han Jung Woo dần nhận ra những bất công mà phụ nữ thường chịu đựng, điều anh chưa từng để tâm khi còn ở "vị trí của kẻ đặc quyền". Từ đó, bộ phim phát triển thành hành trình chuộc lỗi và tái sinh của một người đàn ông từng kiêu ngạo, nay học cách thấu cảm và nhìn thế giới bằng con mắt bao dung hơn. Thông điệp này được truyền tải tinh tế, kết hợp hài hước và chiều sâu tâm lý, khiến Pilot không chỉ giải trí mà còn khơi gợi suy ngẫm.

Diễn xuất đỉnh cao của Jo Jung Suk

Để hóa thân vào vai kép (Han Jung Woo và Han Jung Mi), Jo Jung Suk đã đầu tư đáng kể vào việc chuẩn bị cả về thể chất lẫn tâm lý. Anh thay đổi ngoại hình, học cách trang điểm, luyện dáng đi, giọng nói, và biểu đạt cảm xúc theo phong thái nữ tính để tạo nên một Han Jung Mi thuyết phục. Quá trình này đòi hỏi sự nỗ lực lớn, đặc biệt khi anh phải cân bằng giữa hai nhân dạng mà vẫn giữ được tính chân thật.

Dù nổi tiếng với lối diễn tự nhiên, dí dỏm qua các tác phẩm như Exit hay Hospital Playlist, Jo Jung Suk trong Pilot đạt đến một cấp độ mới: Hài hước là lớp vỏ bọc cho một nội tâm giằng xé, đầy hoài nghi và trăn trở.

Ở những cảnh cao trào – như khi Jung Woo đối mặt với nguy cơ bị phát hiện thân phận, hay khi chứng kiến đồng nghiệp nữ bị đối xử bất công – ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, và những khoảng lặng trong diễn xuất của anh đều mang tính kịch tính nhưng vẫn chân thực đến nghẹn ngào. Diễn viên Han Sun Hwa, bạn diễn của Jo Jung Suk, đã không kìm được xúc động khi anh được xướng tên tại Baeksang, chứng minh sức ảnh hưởng của vai diễn này.

Jo Jung Suk được so sánh với Robin Williams trong Mrs. Doubtfire vì chủ đề tương đồng, nhưng vai diễn của anh mang nặng yếu tố xã hội hơn, tập trung vào bình đẳng giới và hành trình trưởng thành.

Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật diễn xuất và thông điệp sâu sắc đã giúp anh chinh phục khán giả và giới phê bình, dẫn đến chiến thắng tại Baeksang.

Một bộ phim được đón nhận nồng nhiệt

Ra mắt ngày 31/7/2024, Pilot nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé tại Hàn Quốc. Phim thu hút gần 900.000 lượt xem trong 4 ngày đầu và đạt doanh thu khoảng 5,7 triệu USD tính đến ngày 3/8/2024, một thành tích ấn tượng với một bộ phim hài không dựa vào hành động hay "fan service" truyền thống. Trên các nền tảng như Naver, phim nhận được đánh giá tích cực từ khán giả, phản ánh mức độ yêu thích cao dù nội dung chạm đến chủ đề nhạy cảm về giới tính.

Bên cạnh thành công thương mại, Pilot được đánh giá cao vì giá trị xã hội. Phim không chỉ giải trí mà còn khơi gợi thảo luận về bình đẳng giới và định kiến trong công sở, đặc biệt trong ngành hàng không. Tuy nhiên, phim cũng vấp phải tranh cãi. Một số ý kiến trên các diễn đàn trực tuyến cho rằng phim đề cao vai trò nữ giới một cách phiến diện, làm lu mờ hình ảnh đàn ông. Ngược lại, nhiều khán giả và nhà phê bình nhận định Pilot là một tác phẩm hài thông minh, dám đề cập đến những vấn đề nhạy cảm một cách tinh tế và nhân văn.

Jo Jung Suk, trong bài phát biểu nhận giải tại Baeksang, chia sẻ rằng Pilot là một "thách thức lớn" mà anh không chắc mình có thể vượt qua. Chiến thắng của anh không chỉ là phần thưởng cho diễn xuất xuất sắc, mà còn là minh chứng cho sức hút và ý nghĩa của Pilot trong việc thúc đẩy đối thoại về các vấn đề xã hội đương đại.