"Nữ hoàng phim 18+" vừa vượt mặt Song Hye Kyo: Diễn thì hết chỗ chê mà sao phim "khó tả" thế này?

Tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 61, diễn ra vào ngày 5/5/2025 tại COEX D Hall, Seoul, bộ phim điện ảnh Revolver đã giúp nữ diễn viên kỳ cựu Jeon Do Yeon giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong hạng mục điện ảnh, vượt qua những ứng viên nặng ký như Song Hye Kyo hay Kim Go Eun.

Đây là lần thứ hai "Nữ hoàng phim 18+" nhận được vinh dự này, sau chiến thắng với Secret Sunshine tại Baeksang năm 2008. Bộ phim còn mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Oh Seung Wook, khẳng định sự công nhận mạnh mẽ từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, dù được đánh giá cao tại Baeksang, Revolver dường như chưa tạo được sự đồng thuận hoàn toàn từ khán giả đại chúng, với một số ý kiến trái chiều về câu chuyện và phong cách thể hiện.

Jeon Do Yeon lên ngôi Ảnh hậu Baeksang 2025

Bộ phim gây tranh cãi rộn ràng từ quốc tế với Việt Nam

Revolver là tác phẩm thứ ba của đạo diễn Oh Seung Wook, sau Kilimanjaro (2000) và The Shameless (2015). Phim kể về Ha Soo Young (Jeon Do Yeon), một cựu cảnh sát chấp nhận ngồi tù thay cho cấp trên và người tình, Chief Lim (Lee Jung Jae), với lời hứa từ Andy (Ji Chang Wook) về một khoản tiền lớn sau khi ra tù. Tuy nhiên, khi được thả, cô phát hiện mình bị phản bội và bắt đầu hành trình truy tìm sự thật.

Phim mang đậm chất noir với nhịp điệu chậm rãi, tập trung vào nội tâm nhân vật hơn là hành động. Đạo diễn Oh Seung Wook, từng ghi dấu với The Shameless, chọn cách kể chuyện tối giản, tạo nên bầu không khí u ám và căng thẳng. Tuy nhiên, phong cách này khiến nhiều khán giả cảm thấy khó tiếp cận. Trên CGV, Revolver nhận điểm Golden Egg Index khoảng 74%, thấp hơn so với Pilot, một đối thủ cùng thời điểm được yêu thích nhờ tính giải trí cao.

Revolver - bộ phim giúp Jeon Do Yeon nhận giải lại gây nhiều tranh cãi trái chiều

Một số khán giả chỉ trích phim vì cốt truyện rời rạc, nhân vật phụ thiếu chiều sâu, và nhịp phim quá chậm. Một bình luận trên Naver Movie cho rằng: "Tôi muốn bắn một trong hai viên đạn còn lại vào màn hình và viên kia vào chính mình vì đã ngồi xem đến hết phim".

Nhiều ý kiến khác thất vọng vì bộ phim quá khó hiểu: “Phim giới thiệu quá nhiều nhân vật và tình tiết, nhưng chẳng giải quyết được gì.” Doanh thu phòng vé cũng phản ánh sự đón nhận kém nhiệt tình, với 226.986 vé bán ra và 1,7 triệu USD tại Hàn Quốc tính đến ngày 14/8/2024.

Tại Việt Nam thời điểm ra mắt, Revolver cũng gây ra tranh cãi nảy lửa trên MXH, với nhiều bình luận tiêu cực hơn tích cực. Nhiều khán giả nhận định phim xem quá buồn ngủ, phí phạm dàn cast toàn những tên tuổi đình đám.

Phim sở hữu dàn cast cực "xịn" nhưng gây nhiều thất vọng cho khán giả về mặt nội dung

Jeon Do Yeon "gánh còng lưng", diễn xuất có xứng danh Ảnh hậu?

Trong sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ, Jeon Do Yeon luôn được xem là biểu tượng diễn xuất hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc, với khả năng hóa thân đa dạng và chiều sâu tâm lý hiếm có. Với Revolver, một lần nữa cô chứng minh đẳng cấp không phải bằng những màn khóc lóc bi lụy hay thoại hùng biện, mà bằng sự tiết chế đến lạnh người – thứ diễn xuất đòi hỏi nội lực dày dặn và trải nghiệm cá nhân sâu sắc.

Nhân vật Ha Soo Young mà Jeon Do Yeon đảm nhận không đơn thuần là hình tượng người phụ nữ trả thù, mà là hiện thân của sự tê liệt cảm xúc sau chuỗi phản bội và mất mát. Từ khi ra tù, cô gần như không nói quá một câu dài, ánh mắt vô hồn, biểu cảm đóng băng – nhưng chính trong sự "thiếu" đó, người xem lại cảm nhận một sức ép ngầm rất thật. Đạo diễn Oh Seung Wook chia sẻ rằng ông yêu cầu Jeon Do Yeon phải giữ nhân vật trong trạng thái "vô thanh và bất động như một khẩu súng bị bỏ quên", và nữ diễn viên đã hiện thực hóa hình ảnh ấy một cách đáng kinh ngạc.

Jeon Do Yeon được cho là "gánh còng lưng" cả bộ phim

Không ít ý kiến trái chiều xoay quanh Revolver, nhưng gần như tất cả các nhà phê bình đều đồng thuận rằng: Diễn xuất của Jeon Do Yeon là trụ cột giữ cho bộ phim không sụp đổ dưới sức nặng của nhịp phim chậm và cốt truyện lỏng lẻo.

Tờ Screen Anarchy viết: “Jeon Do Yeon khiến người xem không thể rời mắt khỏi nhân vật ngay cả trong những phân đoạn kịch bản yếu ớt nhất. Có rất ít diễn viên có thể giữ khán giả dán mắt vào màn hình trong năm phút liên tục mà không cần mở miệng – cô ấy là một trong số đó”.

Một số khán giả cho rằng vai diễn này chưa khai thác hết khả năng bùng nổ cảm xúc của Jeon Do Yeon như những tác phẩm trước kia (Secret Sunshine, The Housemaid), và giải thưởng Baeksang lần này có phần "an toàn" so với những ứng viên trẻ như Kim Go Eun. Tuy nhiên, cũng có lập luận ngược lại – chính sự kiệm lời, tối giản, và kiểm soát đến mức tê dại của cô mới là minh chứng cho một kỹ thuật diễn đỉnh cao.

Ở tuổi 52, Jeon Do Yeon không còn cần chứng minh mình có thể khóc đẹp, hét lớn hay bộc phát nội tâm – cô chọn cách lùi lại, lắng mình trong tiếng ồn, để nhân vật thở cùng người xem theo một nhịp chậm và rất riêng.

Ngôi vị Ảnh hậu tại Baeksang 2025 dành cho cô không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là lời khẳng định: đỉnh cao của diễn xuất không nằm ở sự "nổi bật", mà nằm ở sự hòa tan vào vai diễn – và Jeon Do Yeon đã làm được điều đó một cách hoàn hảo.