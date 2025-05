6 nữ thần phim Hàn khiến khán giả "nghẹt thở" bằng 1 vũ khí thầm lặng: Son Ye Jin từng khiến cả châu Á ám ảnh

Trong làng phim Hàn, nơi sự tinh tế và nội tâm được đề cao, có những nữ diễn viên khiến người xem "nín thở" chỉ bằng ánh mắt. Họ không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu khả năng nhập vai sâu sắc, khiến ánh mắt trở thành thương hiệu riêng. Dưới đây là những cái tên nổi bật được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao.

Son Ye Jin – Ánh mắt đẫm nước mắt, ngập tràn rung động

Được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" nhờ vẻ đẹp trong trẻo và phong cách diễn tinh tế, Son Ye Jin sở hữu đôi mắt biết kể chuyện. Dù là The Classic, A Moment to Remember, hay Crash Landing on You, cô luôn khiến người xem xúc động mạnh chỉ nhờ một ánh nhìn.

Năm 2020, New York Times bình chọn Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên châu Á có diễn xuất biểu cảm bằng mắt ấn tượng nhất, ví cô như "Audrey Hepburn của điện ảnh Hàn". Đặc biệt trong Be With You (2018), cảnh nhân vật Woo Jin tiễn biệt vợ dưới mưa – ánh mắt Son Ye Jin đẫm nước nhưng vẫn dịu dàng đến quặn lòng – trở thành hình ảnh kinh điển của phim tình cảm Hàn.

Jeon Do Yeon – Nữ hoàng của ánh mắt bi kịch

Đã từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Cannes 2007 (với Secret Sunshine), Jeon Do Yeon được xem là "nữ hoàng diễn xuất của Hàn Quốc" bên cạnh danh xưng nữ hoàng 18+ bởi những bộ phim táo bạo mà cô từng tham gia. Nữ diễn viên có một đặc sản riêng: Ánh mắt của những người đàn bà đau khổ – nhưng không bao giờ yếu đuối.

Trong Secret Sunshine, cảnh nhân vật phát hiện cái chết của con trai – ánh mắt Jeon Do Yeon đầy tuyệt vọng đến mức người xem không thể thở. Nhà phê bình Peter Bradshaw (The Guardian) nhận xét: "Jeon Do Yeon không cần thoại, chỉ cần ánh mắt. Chính điều đó đã đưa điện ảnh Hàn Quốc vượt ra khỏi châu Á".

Song Hye Kyo – Ánh mắt nhuốm buồn làm nên thương hiệu melodrama

Không cần thoại dài dòng, không cần biểu cảm phức tạp, Song Hye Kyo vẫn có thể truyền tải trọn vẹn cảm xúc chỉ bằng ánh mắt. Từ Autumn in My Heart (2000) đến Now, We Are Breaking Up (2021), ánh mắt của Song Hye Kyo luôn đọng lại trên màn ảnh như một vết cắt ngọt ngào – mong manh, ướt át nhưng ám ảnh.

Trong The Glory (2022 – 2023), vai Moon Dong Eun đánh dấu một bước ngoặt trong diễn xuất của cô. Không còn là kiểu nhân vật bi thương thuần túy, Song Hye Kyo mang đến một ánh nhìn trầm mặc, đầy toan tính và oán giận. Cảnh quay không thoại, chỉ xoay người nhìn thẳng vào camera với ánh mắt lạnh buốt của cô trong phân đoạn kết phần 1, đã được Variety và The Hollywood Reporter đánh giá là "điểm nhấn thẩm mỹ của phim truyền hình Hàn hiện đại".

Kim Tae Ri – Đôi mắt chứa cả thế giới nội tâm

Tỏa sáng rực rỡ qua The Handmaiden (2016) của đạo diễn Park Chan Wook, Kim Tae Ri lập tức được xếp vào hàng "ngọc nữ diễn xuất" mới của điện ảnh Hàn. Vai Sook Hee trong bộ phim không chỉ đòi hỏi sự táo bạo mà còn cần nội lực mạnh mẽ – và ánh mắt Kim Tae Ri là chìa khóa thành công.

Tạp chí Variety từng ca ngợi cô là "nữ diễn viên có ánh nhìn đầy mâu thuẫn: vừa ngây thơ vừa xảo quyệt, vừa yếu mềm vừa quyết liệt". Cảnh nhân vật của cô đối mặt với thân phận thật – chỉ qua đôi mắt – đã khiến người xem rùng mình. Kim Tae Ri không cần gào thét. Cô diễn bằng im lặng, và ánh nhìn chứa đầy dằn vặt nội tâm.

Kim Go Eun – Ánh mắt buồn dịu dàng, nặng ký cảm xúc

Với A Muse (2012), Kim Go Eun đã gây chấn động khi mới 21 tuổi. Không chỉ gây tranh cãi vì những cảnh quay táo bạo, cô khiến giới phê bình chú ý bởi đôi mắt buồn đặc trưng – một kiểu ánh nhìn pha trộn giữa ngây thơ và từng trải.

Trong Goblin (2016), cô vào vai Ji Eun Tak – một nữ sinh mồ côi, dường như luôn mang trên mình sự cô độc. Ánh mắt mỗi khi gọi "Chú yêu tinh" vừa lém lỉnh vừa tha thiết đã khiến cả châu Á mê đắm. Screendaily từng đánh giá: "Kim Go Eun có khả năng tạo chiều sâu cảm xúc bằng ánh mắt, dù thoại ít hay nhiều".

Han Hyo Joo – Ánh nhìn lạc quan giấu nỗi buồn

Han Hyo Joo sở hữu gương mặt "rất Hàn Quốc": Ngọt ngào, dịu dàng, dễ tạo thiện cảm. Nhưng điều khiến cô được yêu mến không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở ánh mắt – thứ có thể chuyển từ hạnh phúc đến tuyệt vọng chỉ trong một khung hình.

Trong Always (2011), vai diễn cô gái mù tên Jung Hwa giúp Han Hyo Joo khoe trọn kỹ năng diễn bằng ánh mắt, dù… không thể nhìn thấy. Khả năng sử dụng ánh mắt để phản chiếu cảm xúc người đối diện là điều khiến vai diễn chạm vào tim khán giả. Rotten Tomatoes chấm điểm Always cao không chỉ vì kịch bản mà vì diễn xuất tinh tế của nữ chính – đặc biệt là đôi mắt chứa đầy tình yêu thầm lặng.