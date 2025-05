15 phim 18+ Hàn Quốc gây tranh cãi nhất thế kỷ 21 (P.3): Quá sức chịu đựng!

Phần 3 của loạt bài "15 phim 18+ Hàn Quốc gây tranh cãi nhất thế kỷ 21" tiếp tục lật mở những lớp bụi mờ mịt nhất của nền điện ảnh Hàn hiện đại – nơi các nhà làm phim không ngần ngại đẩy ngôn ngữ điện ảnh tới giới hạn cuối cùng, từ sự bạo liệt về thể xác đến những ám ảnh nội tâm sâu kín.

11. Pieta (2012) – Đạo diễn: Kim Ki Duk

Kim Ki Duk, một trong những đạo diễn gây tranh cãi nhất Hàn Quốc, mang đến Pieta, một bộ phim u ám về sự tàn bạo và cứu rỗi. Phim xoay quanh Kang Do, một gã đòi nợ thuê tàn nhẫn, người tra tấn con nợ không thương tiếc. Cuộc sống của Kang Do thay đổi khi một người phụ nữ bí ẩn tự nhận là mẹ hắn xuất hiện.

Pieta gây sốc với các cảnh bạo lực đồ họa, bao gồm tra tấn và tự hủy hoại, cùng với sắc thái lệch lạc trong mối quan hệ giữa Kang Do và người phụ nữ. Chủ đề này, kết hợp với cách Kim Ki Duk miêu tả sự suy đồi đạo đức, khiến khán giả khó chịu và gây tranh luận về ý nghĩa của phim: Liệu nó là một câu chuyện về sự cứu chuộc hay chỉ là sự khiêu khích vô nghĩa? Tại Hàn Quốc, phim bị kiểm duyệt nặng nề, trong khi ở quốc tế, nó giành giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice, làm nổi bật sự khác biệt trong cách tiếp nhận văn hóa. Pieta là minh chứng cho phong cách của Kim Ki Duk: Không khoan nhượng, tăm tối, và luôn đặt khán giả vào trạng thái bất an.

12. The Handmaiden (2016) – Đạo diễn: Park Chan Wook

The Handmaiden của Park Chan Wook là một kiệt tác nhục cảm, kết hợp lãng mạn đồng tính nữ, lừa đảo tinh vi, và phê phán xã hội. Lấy bối cảnh Hàn Quốc thời thuộc Nhật, phim kể về Sook Hee, một cô gái được thuê làm người hầu để hỗ trợ một tên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tiểu thư Hideko. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Sook Hee và Hideko dần trở thành một câu chuyện tình yêu đắm say, đầy đam mê và phản bội.

Phim gây tranh cãi với các cảnh nóng đồng tính nữ được quay một cách rõ ràng, điều hiếm thấy trong điện ảnh Hàn Quốc vào thời điểm đó. Những cảnh này không chỉ gây sốc mà còn bị một số người chỉ trích vì cho rằng chúng phục vụ "male gaze" (góc nhìn nam giới). Tuy nhiên, Park Chan Wook và các diễn viên chính, Kim Min Hee và Kim Tae Ri, nhấn mạnh rằng các cảnh này là cần thiết để thể hiện sự tự do và quyền lực của hai nhân vật nữ.

Phim bị cấm ở một số khu vực bảo thủ tại Hàn Quốc và gây tranh cãi trên mạng xã hội, với các bài đăng trên X ghi nhận sự chia rẽ giữa những người ca ngợi tính nghệ thuật và những người phản đối nội dung khiêu dâm. Dù vậy, The Handmaiden được quốc tế đánh giá cao, giành nhiều giải thưởng và trở thành biểu tượng cho điện ảnh Hàn Quốc hiện đại, chứng minh rằng sự táo bạo có thể song hành với nghệ thuật.

13. A Frozen Flower (2008) – Đạo diễn: Yoo Ha

A Frozen Flower (Song Hoa Điếm) là một bộ phim lịch sử đầy tham vọng, lấy bối cảnh triều đại Goryeo, xoay quanh tình yêu và sự phản bội trong một tam giác tình cảm phức tạp. Vua Goryeo, vì áp lực chính trị, ra lệnh cho cận vệ trưởng Hong Lim quan hệ với hoàng hậu để sinh con nối dõi. Tuy nhiên, Hong Lim và hoàng hậu nảy sinh tình cảm, dẫn đến những hậu quả bi thảm.

Phim 18+ này gây sốc với các cảnh nóng đồng tính giữa nhà vua và Hong Lim, một chủ đề nhạy cảm trong xã hội Hàn Quốc bảo thủ năm 2008. Những cảnh này, kết hợp với các cảnh 18+ giữa Hong Lim và hoàng hậu, bị chỉ trích vì được cho là quá tập trung vào yếu tố khiêu dâm hơn là câu chuyện lịch sử. Dù thành công thương mại, A Frozen Flower phải đối mặt với sự phản đối từ những người xem bảo thủ, trong khi giới phê bình đánh giá cao diễn xuất của Jo In Sung và Joo Jin Mo. Phim đặt ra câu hỏi về cách điện ảnh Hàn Quốc xử lý các chủ đề đồng tính và quyền lực, nhưng cũng bị chỉ trích vì cách tiếp cận có phần phô trương.

14. Eungyo (2012) – Đạo diễn: Jung Ji Woo

Dựa trên tiểu thuyết của Park Bum Shin, Eungyo kể về mối quan hệ giữa Lee Jeok Yo, một nhà thơ 70 tuổi, và Eun Gyo, một nữ sinh trung học 17 tuổi. Sự mê đắm của nhà thơ với cô gái trẻ trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, nhưng cũng dẫn đến những xung đột đạo đức và bi kịch.

Khoảng cách tuổi tác 50 năm giữa hai nhân vật chính, cùng với các cảnh nóng khiến Eungyo bị chỉ trích vì lãng mạn hóa một mối quan hệ có vấn đề. Nhiều khán giả và nhà phê bình cho rằng phim khai thác hình ảnh Eun Gyo một cách không cần thiết, trong khi những người khác đánh giá cao cách phim khám phá sự già nua, ham muốn, và nghệ thuật. Tại Hàn Quốc, Eungyo gây tranh luận về ranh giới giữa tự do sáng tạo và trách nhiệm đạo đức, đặc biệt trong bối cảnh xã hội nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến tuổi tác và quyền lực. Diễn xuất của Kim Go Eun trong vai Eun Gyo được ca ngợi, nhưng không thể xoa dịu sự bất an mà phim mang lại.

15. I Saw the Devil (2010) – Đạo diễn: Kim Jee Woon

I Saw the Devil là một bộ phim kinh dị trả thù tàn bạo, kể về Soo Hyun, một đặc vụ truy lùng tên sát nhân hàng loạt Kyung Chul, kẻ đã giết vị hôn thê của anh. Hành trình trả thù của Soo Hyun không chỉ là săn đuổi, mà còn là một trò chơi tâm lý, trong đó anh bắt, thả, và tra tấn Kyung Chul liên tục.

Bộ phim 18+ này gây sốc với mức độ bạo lực cực đoan, bao gồm các cảnh cưỡng bức, tra tấn, và ăn thịt người được miêu tả chi tiết. Tại Hàn Quốc, I Saw the Devil đối mặt với các cuộc chiến kiểm duyệt, với một số cảnh bị cắt bỏ để được phát hành. Nhiều khán giả cảm thấy phim tôn vinh bạo lực quá mức, trong khi những người khác cho rằng nó phê phán chu kỳ trả thù. Diễn xuất của Lee Byung Hun và Choi Min Sik được ca ngợi, nhưng nội dung đồ họa khiến phim bị coi là "quá sức chịu đựng" với nhiều người. Tác động quốc tế của phim, đặc biệt trong thể loại kinh dị, đã củng cố danh tiếng của Kim Jee Woon, nhưng cũng làm dấy lên tranh luận về giới hạn của bạo lực trong nghệ thuật.

Lời kết

Khi khép lại danh sách 15 bộ phim gây tranh cãi bậc nhất của dòng phim 18+ Hàn Quốc trong thế kỷ 21, có thể thấy rõ một điều: Điện ảnh xứ kim chi không ngừng thách thức người xem bằng những chủ đề nhạy cảm, thậm chí cấm kỵ. Từ tình dục và bạo lực cho đến các lớp lang tâm lý sâu sắc, mỗi tác phẩm trong danh sách này đều mở ra một góc nhìn dữ dội về bản chất con người – đôi khi đẹp đẽ, nhưng phần lớn là méo mó và đầy mâu thuẫn.

Sự tranh cãi không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực trong nghệ thuật. Trái lại, chính những phản ứng mạnh mẽ từ công chúng lại cho thấy mức độ tác động sâu sắc của những bộ phim này đến cảm xúc và nhận thức xã hội. Dòng phim 18+ Hàn Quốc – dù bị chỉ trích, cấm chiếu hoặc dán nhãn cực đoan – vẫn tồn tại và phát triển, như một nhánh ngầm nhưng mãnh liệt trong dòng chảy điện ảnh đương đại. Và biết đâu, chính những tác phẩm "gây sốc" này mới là nơi ẩn chứa những sự thật mà phim thị trường không bao giờ dám chạm tới.