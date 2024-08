Nếu phải chỉ ra Ảnh hậu đẳng cấp nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, với nhiều người, đáp án có lẽ không ai khác ngoài Jeon Do Yeon. Cô từng đóng những bom tấn điện ảnh đỉnh cao, lên ngôi Ảnh hậu 4 lần tại giải Baeksang, 2 lần tại giải Rồng Xanh và còn là "Ảnh hậu Cannes".

Thế nhưng với màn tái xuất màn bạc mới nhất, Jeon Do Yeon đã gặp thất bại ê chề. Tác phẩm "Đả nữ báo thù" do cô đóng chính, hợp tác cùng hai gương mặt thực lực đình đám Ji Chang Wook và Lim Ji Yeon thất bại hoàn toàn về mặt doanh thu.

Cụ thể, theo thống kê từ Box Office Mojo, doanh thu của "Đả nữ báo thù" mới chỉ đạt hơn 1,7 triệu USD mà thôi. Đây rõ ràng là một con số quá đỗi khiêm tốn so với dàn cast toàn sao mà bộ phim sở hữu.

Về khía cạnh chất lượng nội dung, "Đả nữ báo thù" của Jeon Do Yeon cũng không được đánh giá cao. Bộ phim được một số người đánh giá là mang hơi hướng Quentin Tarantino, có những giá trị nghệ thuật độc đáo riêng. Tuy vậy, kịch bản phim không đủ hấp dẫn, khai thác chưa đủ sâu các nhân vật, gây ra sự hụt hẫng cho người xem. Cũng vì thế, bộ phim trở thành một quả bom xịt không được quan tâm nhiều dù sở hữu dàn diễn viên "khủng".

Doanh thu ảm đạm của bộ phim "Đả nữ báo thù" do Jeon Do Yeon đóng chính.

Bình luận về bộ phim, Yonhap News viết:

"Bất chấp màn trình diễn hấp dẫn của Jeon Do Yeon, "Đả nữ báo thù" vẫn tồn tại nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện. Bộ phim tập trung quá nhiều vào Soo Young, dường như là do sự phụ thuộc vào Jeon Do Yeon. Mạng lưới nhân vật và bối cảnh phức tạp xung quanh cô chưa được khám phá đầy đủ, khiến câu chuyện về các nhân vật phụ kém phát triển và các mối quan hệ của họ bị giải quyết một cách lộn xộn. Điều này dẫn đến việc bộ phim bị rời rạc và đơn điệu.

Khi Soo Young truy đuổi Andy (Ji Chang Wook), bộ phim tiếp tục giới thiệu các nhân vật mới mà không cung cấp đủ các tình tiết hấp dẫn để duy trì sự quan tâm của khán giả. Ngoài ra, số lượng lời thoại dày đặc có thể khiến khán giả khó theo dõi và bỏ lỡ những chi tiết quan trọng. Thêm vào đó, việc "Đả nữ báo thù" duy trì một nhịp điệu tĩnh lặng trong phần lớn thời lượng phim trước khi hành động cuối cùng diễn ra có thể khiến người xem cảm thấy tẻ nhạt".

Bộ phim "Đả nữ báo thù" do Jeon Do Yeon đóng chính hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.