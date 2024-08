Thời điểm hiện tại, bộ phim "Đẹp trai thấy sai sai" đang nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhờ kịch bản hài hước, đậm tính giải trí, cùng với đó là diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên tài năng.

Lee Hee Joon trong "Đẹp trai thấy sai sai".

Ngôi sao lớn nhất của "Đẹp trai thấy sai sai" là Lee Sung Min, thế nhưng bên cạnh đó, bộ phim còn một nam chính khác cũng rất đáng chú ý - Lee Hee Joon, người đảm nhận vai Sang Goo, em trai của nhân vật Jae Pil do Lee Sung Min đảm nhận.

Với các khán giả thường xuyên xem phim Hàn Quốc, Lee Hee Joon không phải gương mặt xa lạ. Anh từng tham gia nhiều dự án đình đám ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình, riêng trong năm 2024 đã có 5 tác phẩm chất lượng.

Cụ thể, ngoài "Đẹp trai thấy sai sai" thì Lee Hee Joon còn đóng chính trong các phim điện ảnh "Thợ săn hoang mạc" và "Bogota: City of the lost". Được biết, "Thợ săn hoang mạc" đã chiếu trên nền tảng Netflix, là dự án phim có sự tham gia của dàn sao đình đám Ma Dong Seok, Roh Jeong Eui, Lee Jun Young và Ahn Ji Hye. Trong khi đó, bộ phim "Bogota: City of the lost" hứa hẹn cũng sẽ rất chất lượng khi quy tụ dàn diễn viên đỉnh với nhân vật trung tâm do Song Joong Ki thủ vai.

Lee Hee Joon có thể đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau.

Ở địa hạt truyền hình, Lee Hee Joon góp phần tạo nên thành công cho hai bộ phim được khán giả đánh giá rất cao là "Sinh vật thống trị" đóng cùng Han Hyo Joo, Ju Ji Hoon và "Nghịch lý kẻ sát nhân" đóng cùng Choi Woo Sik, Son Suk Ku.

Bộ phim "Đẹp trai thấy sai sai" có sự tham gia của Lee Hee Joon hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.