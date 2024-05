Park Sung Woong là diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1973. Anh là một cái tên quen thuộc mà có lẽ bất kỳ tín đồ phim Hàn nào cũng từng thấy mặt. Trong sự nghiệp của mình, nam tài tử góp mặt trong vô số bom tấn đình đám của cả truyền hình lẫn điện ảnh Hàn.

Hiện là nam diễn viên có cả sự nghiệp lẫn đời tư đều viên mãn nhưng ít ai ngờ, trong những năm đầu sự nghiệp, Park Sung Woong từng gặp không ít khó khăn bởi diện mạo bị cho là giống "dân anh chị" của mình. Trong một lần tham gia chương trình Knowing Bros, Park Sung Woong từng chia sẻ trải nghiệp vô cùng đáng buồn của anh. Nam tài tử thú nhận trong những năm đầu sự nghiệp, anh từng bị một đạo diễn xúc phạm ngay tại buổi thử vai. Người này đã nói Park Sung Woong vào showbiz, làm diễn viên vì không thể đi học, thậm chí còn mỉa mai rằng tài tử họ Park trông như kẻ thất học và công ty của anh chỉ toàn "nuôi xã hội đen" nên mới chứa chấp anh.

Lời lẽ xúc phạm của vị đạo diễn năm xưa đã khiến Park Sung Woong vô cùng đau lòng thế nhưng vì là tân binh thấp cổ bé họng nên anh chỉ đành kìm nén và rời khỏi buổi thử vai trong khi suy nghĩ về vị thế của công ty mình. Chính vì vậy nên Park Sung Woong đã quyết tâm nỗ lực, không chỉ vì bản thân mà còn vì cả thể diện của công ty, nơi bị coi là "nuôi xã hội đen". Và quả nhiên, Park Sung Woong đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của bản thân trong làng phim Hàn. Anh tận dụng chính gương mặt bị đánh giá là "giống giang hồ" để theo đuổi những vai diễn có cá tính mạnh, trong loạt phim hành động đình đám.

Trong sự nghiệp của mình, Park Sung Woong có rất nhiều tác phẩm thành công, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Anh bỏ túi vô số những bom tấn phòng vé có doanh thu khủng. Một trong số đó phải kể đến những cái tên như The Dude in Me (374 tỷ đồng), The Swindlers (735 tỷ đồng), The Fatal Encounter (583 tỷ đồng), New World (806 tỷ đồng), The Great Battle (1000 tỷ đồng) ,... (tất cả chỉ tính doanh thu tại Hàn Quốc).

Không chỉ sự nghiệp thành công mà ngay cả đời tư của Park Sung Woong cũng vô cùng viên mãn. Anh từng quen biết với bà xã của mình là nữ diễn viên Shin Eun Jung khi quay chung phim The Legend vào năm 2007 và chỉ một năm sau đó, họ đã kết hôn trong sự ngưỡng mộ và chúc phúc của cả làng giải trí. Từ một kẻ bị mỉa mai là trông như giang hồ thất học (dù thực chất anh từng theo học đại học Hankuk danh giá), Park Sung Woong đã có một cuộc đời mà nhiều người mong ước.

Nguồn ảnh: Hancinema