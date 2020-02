Phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam bị chỉ trích đạo nhái "Diên Hi công lược", netizen phản pháo gây sốc

Mới đây, mạng xã hội Weibo bất ngờ đăng tải 1 bài viết tố Phượng Khấu - Phim cổ trang cung đấu đầu tiên của Việt Nam là đạo nhái trang phục Diên Hi công lược. Bài đăng này chỉ trích Phượng Khấu khá nặng nề.

Bài đăng này chia sẻ: "Một kiệt tác sao chép, xem đoạn trailer thì rõ ràng là sao chép phim cung đấu nhà Thanh ở phiên bản chất lượng kém. Là đạo nhái hoàn toàn chứ không còn 1 chút truyền thống nào cả. Toàn bộ trang phục, góc quay, âm nhạc đều là sao chép phong cách của Vu Chính. Tại sao họ lại không biết xấu hổ mà còn tâng bốc lên trên truyền thông như thế. Đã vậy, còn đi chê ngược lại các bộ phim Trung Quốc, như vậy xứng đáng sao".

Thậm chí, bài đăng này còn nhắc đến chuyện phục trang phim Phượng Khấu giống như mua hàng trên Taobao.

Đoàn phim Phượng Khấu bị cho là đạo nhái Diên Hi công lược.

Ngay khi bài đăng trên xuất hiện, netizen đã thảo luận khá sôi nổi. Đáng chú ý là có nhiều bình luận đứng ra bênh vực ekip Phượng Khấu với lý do trang phục các diễn viên mặc là cách tân từ áo dài, chẳng liên quan gì đến chuyện đạo nhái Diên Hi công lược hay phim cung đấu nào do Vu Chính làm ra.

Bài đăng chỉ trích ekip Phượng Khấu đạo nhái.

Thậm chí, khán giả còn chỉ trích ngược lại đoàn phim Diên Hi công lược là đạo nhái áo dài trong cảnh quay Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm (Tần Lam) đến bờ tường tự sát. Nhiều người quay ngược lại chỉ trích fan Diên Hi công lược không biết điều, cố tình nâng tầm quan điểm để công kích những dự án khác.

Nội dung của Phượng Khấu xoay quanh cuộc đời của Phạm Hiệu Nguyệt (tức Từ Dụ Hoàng thái hậu). Khi trở thành Phủ thiếp của Hoàng tử Miên Tông, Hiệu Nguyệt có được vô vàn sự yêu thương, sủng ái, đồng thời cũng nhận lấy những ganh ghét, đố kỵ. Sau cái chết của con gái Uyên Ý, Hiệu Nguyệt dần nhận ra sự bạc bẽo, ích kỷ của những con người trong gia đình Đế vương.

Diên Hi công lược là bộ phim cung đấu khá nổi tiếng.

Sau khi trở thành một phi tần của Hoàng đế, Hiệu Nguyệt vẫn tìm cách tránh xa những âm mưu đen tối, giữ cho mình bản tính thiện lương, dạy dỗ 2 người con là Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm. Nhưng những âm mưu đen tối kia vẫn không buông lấy nàng, khiến nàng phải đứng lên, học cách tự bảo vệ mình. Đến cuối cùng, Hiệu Nguyệt vượt qua mọi sự ganh ghét trong chốn cung đình, đưa con trai Hồng Nhậm lên ngôi Hoàng đế. Hiệu Nguyệt trở thành người phụ nữ quyền uy nhất triều Nguyễn trong hơn 60 năm.