"Diên Hi công lược ngoại truyện" - Láu cá như con gái Ngụy Anh Lạc: Làm tình địch điên loạn, muốn giết cả người yêu để trả thù

Tập 6 của Diên Hi công lược ngoại truyện - Kim chi ngọc diệp vừa lên sóng với những diễn biến nhanh như tên bắn. Con gái Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) là Chiêu Hoa công chúa (Vương Hạc Nhuận) chỉ giả vờ điên loạn để trả thù những kẻ từng làm tổn thương mình.

Sau khi dùng thuốc mê khống chế Đa Nhĩ Tề - Tư Uyển Cách Cách - Phúc Khang An, Chiêu Hoa bắt đầu xuất hiện rồi diễn vở kịch người điên. Chiêu Hoa kể rằng khi cô 11 tuổi đã bị Viên Xuân Vọng bắt cóc. Sau đó, hắn ta nhốt Chiêu Hoa trong thùng phân suốt 7 ngày 7 đêm. Đến khi được thả về, Chiêu Hoa cứ nửa tỉnh nửa mê, nhiều lúc hành động kỵ lạ, khiến người xung quanh khiếp sợ.

Cùng với lời kể thảm thương này, Chiêu Hoa đâm thẳng 1 dao vào bụng Phúc Khang An. Khi Phúc Khang An ngã xuống, Chiêu Hoa tiếp tục hành hạ chàng và còn toan đâm thêm 1 nhát nữa. Nhưng trong 1 khoảnh khắc, Chiêu Hoa đã tự kiềm chế bản thân và ngăn không cho mình giết chết Phúc Khang An. Chiêu Hoa hỏi Phúc Khang An rằng chàng ta có yêu mình không, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Phúc Khang An lại không nói ra 3 chữ: Ta yêu nàng.

Sang đến hôm sau, thị vệ của Càn Long xông vào Thừa Càn cung để giải cứu tất cả mọi người. Đến nước này, Càn Long quyết định tổ chức hôn lễ cho Đa Nhĩ Tề và Chiêu Hoa để tất cả quay trở về quỹ đạo ban đầu.

Vào ngày cử hành hôn lễ, Phúc Khang An đứng trên tường thành lặng lẽ nhìn kiệu hoa đưa Chiêu Hoa rời khỏi. Còn Chiêu Hoa lại thú thật mọi thứ với Đa Nhĩ Tề rằng nàng ta chẳng hề bị điên, chỉ là đang cố dùng mưu kế nhằm trả thù Phúc Khang An - Tư Uyển. Bởi trước đó, Tư Uyển vì ghen ghét nên đã dồn ép, hãm hại Chiêu Hoa nhiều lần. Còn Phúc Khang An lại lợi dụng tình cảm của Chiêu Hoa để trả thù.

Bất ngờ hơn, Đa Nhĩ Tề chẳng những không chán ghét Chiêu Hoa mà còn nắm chặt lấy tay nàng. Đa Nhĩ Tề đã biết mọi chuyện từ lâu nhưng vẫn cố diễn kịch theo Chiêu Hoa để công chúa vui lòng. Nếu Chiêu Hoa đã muốn giả điên thì Đa Nhĩ Tề cũng cố gắng nhắm mắt chiều theo. Nhân vật này vừa thông minh, vừa hiểu chuyện, lại còn yêu công chúa Chiêu Hoa sâu đậm đến thế, thì thôi xem như khán giả Diên Hi công lược ngoại truyện cũng tạm yên lòng chấp nhận.