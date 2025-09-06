Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng các khán giả cũng được thưởng thức bộ phim My Youth. Tác phẩm này thuộc thể loại lãng mạn - đời sống, kể câu chuyện của cặp đôi Sun Woo Hae và Seong Je Yeon.

My Youth là bộ phim lãng mạn do Song Joong Ki và Chun Woo Hee đóng chính.

Sun Woo Hae trong quá khứ từng là một diễn viên nhí nổi tiếng. Dẫu vậy, chỉ vì lòng tham của những người lớn xung quanh, mọi thứ đã sụp đổ với một biến cố đưa cuộc đời anh sang ngã rẽ khác. Sau những ngày tháng vật lộn để vượt qua khó khăn, giờ đây Sun Woo Hae đang tận hưởng cuộc sống bình yên, vừa bán hoa vừa viết tiểu thuyết.

Dẫu vậy, mọi thứ bị xáo trộn với sự xuất hiện của Seong Je Yeon, người con gái từng là mối tình đầu của anh, người đã cùng anh trải qua chuỗi ngày đen tối nhất. Sau 10 năm, định mệnh đưa cả hai tái hợp.

Cả hai tạo phản ứng hóa học tốt với nhau.

Seong Je Yeon từng có một cuộc đời vô lo vô nghĩ khi lớn lên với gia cảnh giàu có. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ và sự kiện đó khiến Seong Je Yeon trở thành người luôn khao khát thành công. Giờ đây, cô đang là trưởng nhóm ở Feel Entertainment. Để đạt được mục đích của mình, Seong Je Yeon tìm đến Sun Woo Hae. Và rồi, những gì tưởng như đã ngủ yên ở quá khứ sẽ được đánh thức.

Song Joong Ki như thường lệ vẫn nhận được những lời khen ngợi về nhan sắc.

Chun Woo Hee cũng trẻ đẹp vô cùng ở tuổi 38.

Đảm nhận vai nam chính Sun Woo Hae là tài tử hàng đầu Song Joong Ki. Trong khi đó, vai Seong Je Yeon do "Ảnh hậu Rồng Xanh" Chun Woo Hee thể hiện. Với sự góp mặt của dàn cast tài sắc vẹn toàn này, dĩ nhiên sự mong chờ dành cho tác phẩm là rất lớn. Và rất may là, bộ phim đã đáp ứng được kỳ vọng của khán giả.

Hiện tại, cư dân mạng đang để lại những bình luận tích cực dành cho bộ phim. Họ nói rằng My Youth là một tác phẩm mang lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu, cặp đôi chính Song Joong Ki - Chun Woo Hee có phản ứng hóa học tốt. Song Joong Ki như thường lệ vẫn nhận những lời có cánh cho nhan sắc của mình. Trong khi đó, Chun Woo Hee cũng khiến ai nấy phải xuýt xoa vì quá đẹp. Đáng nói hơn, một số người nhận xét nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1987 trông có nét tương đồng với Song Hye Kyo.

Khán giả nhận xét Chun Woo Hee ở My Youth nhìn giống Song Hye Kyo.

Một vài bình luận của netizen về bộ phim My Youth: - Tôi rất thích bộ phim này. Tập 1 thực sự quá giàu tính thẩm mỹ, còn Song Joong Ki thì tất nhiên là đẹp tuyệt đối. - Wow, cuối cùng thì màn ảnh Hàn cũng chứng kiến những siêu phẩm đình đám được ra mắt vào giai đoạn cuối năm nay! Đừng bỏ lỡ tác phẩm này. Ở nó có điều gì đó thực sự đặc biệt khiến khán giả không thể rời mắt, cũng không thể tua nhanh được. - Mới nhìn tưởng chị Song Hye Kyo. - Tôi rất thích tập đầu tiên. Bộ phim này mang đến cảm giác như một câu chuyện tình yêu đô thị nhẹ nhàng, giống như tác phẩm trước của biên kịch là Run On. Song Joong Ki trông rất ổn trong vai diễn này và thật tuyệt khi thấy anh ấy thể hiện dạng nam chính yếu đuối sau những vai diễn nặng ký trước đó trong Vincenzo và Reborn Rich. Sự kết hợp của anh ấy với Chun Woo Hee rất hứa hẹn, phản ứng hóa học của họ có tiềm năng tỏa sáng. Nhìn chung, tôi thích tập đầu tiên và đang rất mong chờ những tập tiếp theo. - Ê sao nữ chính giống Song Hye Kyo dữ vậy ạ.



