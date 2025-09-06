Nghe có vẻ khó tin nhưng No Other Choice - bộ phim mới nhất có sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu Lee Byung Hun và Son Ye Jin đã tạo nên cú sốc toàn cầu khi kịp hoàn vốn trước cả ngày ra mắt chính thức. Trong khi nhiều tác phẩm Hàn Quốc khác phải trông chờ doanh thu phòng vé hàng tuần để xoay vòng vốn, thì No Other Choice lại chứng minh sức hút khủng khiếp chỉ nhờ vào dàn cast thượng hạng và chất lượng nghệ thuật được bảo chứng từ sớm. Lý do phim hòa vốn nhanh vậy lời bởi hiện nó đã thu về gần 400 tỷ đồng chỉ nhờ việc bán bản quyền phát hành cho rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Việc hòa vốn khi chưa công chiếu là một thành tích vô tiền khoáng hậu, chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Hàn, khẳng định sức hút khó cưỡng của dự án này. Tất nhiên, đây mới chỉ là chi phí sản xuất cơ bản, ekip vẫn đang dốc sức chi thêm cho chiến dịch quảng bá toàn cầu. Nhưng việc thu lợi bằng vốn đầu tư sớm tới mức này đã đủ để cả giới làm phim lẫn khán giả quốc tế phải nể phục.

No Other Choice thuộc thể loại giật gân, chính kịch pha lẫn hài hước, khai thác cuộc đời của Man Su (Lee Byung Hun). Sau 25 năm gắn bó và cống hiến hết mình cho công ty giấy, Man Su bỗng dưng bị sa thải. Từ một người đàn ông tưởng như đã nắm trong tay hạnh phúc trọn vẹn với người vợ hiền, hai cô con gái tài năng, hai chú chó đáng yêu và căn nhà xinh xắn, anh rơi vào cuộc khủng hoảng không lối thoát.

Cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi Man Su không thể trả đúng hạn khoản thế chấp và người vợ Mi Ri (Son Ye Jin) quyết liệt muốn bán nhà để giải quyết gánh nặng. Từ một mái ấm từng là niềm kiêu hãnh, ngôi nhà nay lại trở thành nguyên nhân khiến gia đình rơi vào rạn nứt. Trong tuyệt vọng, Man Su hướng tới cơ hội việc làm tại Moon Paper - công ty đối thủ. Nhưng anh hiểu rõ, không chỉ mình anh mà còn vô số ứng viên khác có cùng năng lực. Để giữ lại gia đình và danh dự, Man Su lao vào một cuộc chiến khốc liệt, nơi anh buộc phải lập kế hoạch để hạ gục từng đối thủ, bất chấp hệ quả.

Chỉ mới ra mắt giới phê bình quốc tế, No Other Choice đã được Rotten Tomatoes chấm điểm cà chua tươi tuyệt đối 100%. Giới chuyên môn ca ngợi đây là một tác phẩm hội tụ đủ yếu tố giật gân, kịch tính và cả châm biếm xã hội, mang đậm phong cách của bậc thầy Park Chan Wook. Thậm chí, trang IndieWire còn mạnh dạn đặt No Other Choice cạnh siêu phẩm Parasite - bộ phim từng khiến điện ảnh Hàn nở mày nở mặt trên trường quốc tế với chiến thắng vang dội tại Oscar.

Sự kết hợp giữa Lee Byung Hun - ảnh đế lừng danh và Son Ye Jin, nữ hoàng melodrama nổi tiếng toàn châu Á càng khiến No Other Choice trở thành tâm điểm. Không chỉ sở hữu phong độ diễn xuất đỉnh cao, Lee Byung Hun còn mang đến một nhân vật nhiều tầng nội tâm, chỉ cần ánh mắt cũng đủ khiến khán giả ám ảnh. Trong khi đó, Son Ye Jin tiếp tục chứng minh nhan sắc tường thành không tuổi, visual đẹp đến mức làm lu mờ cả bối cảnh xung quanh. Chưa đầy một tháng nữa, No Other Choice sẽ chính thức đổ bộ màn ảnh rộng. Nhưng ngay từ lúc này, cả thế giới đã đếm ngược từng ngày để được chứng kiến hành trình kịch tính của Man Su và Mi Ri.