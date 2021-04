Song Hye Kyo có động thái ủng hộ, thương nhớ người này liền "gây bão", Song Joong Ki bị réo tên vì hết thời?

Mới đây trên trang cá nhân, Song Hye Kyo bất ngờ đăng tải một bức ảnh cùng với dòng trạng thái thể hiện sự thương nhớ cũng như ủng hộ cho màn tái xuất của nữ diễn viên kém tiếng Park Hyo Joo.

Được biết, nguyên nhân khiến Song Hye Kyo nói ra điều này là vì dự án mà Song Hye Kyo đang đóng vai chính Now, We Are Breaking Up có sự góp mặt của Park Hyo Joo. Trước đây, cả hai từng hợp tác trong một vài dự án và trở nên thân thiết nên việc Song Hye Kyo ủng hộ Park Hyo Joo nhận được nhiều sự chú ý.

Song Hye Kyo thể hiện tình cảm dành cho Park Hyo Joo.

Nhanh chóng sau đó, bài đăng của Song Hye Kyo cũng lọt top 9 bài viết có lượng người xem cao nhất trên Naver, cho thấy mức độ quan tâm của khán giả dành cho Song Hye Kyo là rất lớn.

Chỉ một bài đăng của Song Hye Kyo đã lập tức "gây bão" trên Naver.

Điều đáng nói là trước đó ít ngày, Song Joong Ki cũng từng bày tỏ sự ủng hộ đối với Jun Ji Hyun - đối thủ của Song Hye Kyo khi gửi xe cà phê đến phim trường Mount Jiri. Tuy nhiên hành động của Song Joong Ki lại chẳng được phía truyền thông chú ý đến khiến một bộ phận khán giả cho rằng chồng cũ của Song Hye Kyo... hết thời.

Hành động của Song Joong Ki dành cho Jun Ji Hyun lại không được truyền thông xứ Hàn chú ý nhiều bằng bài đăng của Song Hye Kyo.

Với việc Jun Ji Hyun được Song Joong Ki ủng hộ hết mình, khán giả đang rất nóng lòng chờ đợi màn tái xuất của Song Hye Kyo và "mợ chảnh" trên màn ảnh nhỏ để xem ai sẽ tạo ra "cú nổ" trong năm 2021.