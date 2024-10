Dù chỉ còn 2 tập cuối cùng là hạ màn, nhưng Love Next Door lại một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích bởi sự cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp về vấn đề nhạc phim. Cụ thể, vào tháng 9, Stone Music Entertainment - đơn vị phát hành nhạc cho bộ phim đã chia sẻ video cho ca khúc What Are We của Ha Sung Woon thể hiện. Ban đầu, nó được giới thiệu là một bản nhạc phim "gốc" cho Love Next Door . Ca khúc ghi điểm với người xem bởi những ca từ chữa lành, đáng yêu cùng giai điệu êm ái, dễ chịu.

What We Are - OST Love Next Door

Nhưng chỉ vài tuần sau, một diễn đàn sở hữu lượng người dùng khổng lồ tại Hàn Quốc đã đăng tải một bài đăng chỉ sự tương đồng kỳ lạ giữa What Are We và ca khúc 0310 của nữ ca sĩ Baek Yerin phát hành năm 2019. Người này cho biết, phần giai điệu mở đầu với tiếng guitar và đoạn riff (vòng hợp âm được lặp đi lặp lại), cách ngắt nghỉ của 2 bài hát giống nhau đến 90%.

백예린 (Yerin Baek) - '0310' (Official Lyric Video)

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự phẫn nộ về việc đạo nhạc của nhà sản xuất.

Một số bình luận của khán giả: - Không thể tin một ekip lớn lại có hành vi ăn cắp trắng trợn thế này! - Tôi tự hỏi sao bài hát trong phim lại hay đến vậy, hoá ra là do đạo bài hát mà tôi đã từng nghe! - Tác giả sẽ cảm thấy như thế nào khi chất xám viết nhạc của người ta bị ăn cắp, bộ xin phép khó lắm hả? - Nghe nói Yerin phát hiện ra rồi! Ủng hộ tác giả gốc kiện tới cùng! - Giai điệu thì khác nhau, nhưng… đoạn guitar riff thì chắc chắn là giống nhau. - Ngoại trừ đoạn đầu thì phần sau đâu có giống! Ekip người ta còn chưa lên tiếng mà? - Giống một ít thì cũng là đạo rồi. Tẩy chay cái đoàn phim này đi.

Về phía Baek Yerin - tác giả đồng thời cũng là người thể hiện ca khúc 0310, cô đã có động thái lên tiếng trên trang cá nhân ngay khi biết sự việc. Nữ ca sĩ thể hiện tâm trạng buồn bã vì phát hiện sản phẩm của mình bị sao chép và đề nghị "nếu muốn làm một ca khúc giống như vậy thì hãy hỏi ý kiến tôi". Cô còn chia sẻ thêm một bài đăng mà người hâm mộ an ủi mình.

Bài viết trên trang cá nhân của Baek Yerin

"Có ổn không khi phát hành một bài hát "làm lại" mà nghệ sĩ gốc không hề biết gì về nó?" - Người này viết

Hiện, tác giả của What Are We là Yoon Min Su đã khoá trang cá nhân để tránh gạch đá từ dư luận.

Được biết, đây không phải là lần đầu Love Next Door vướng vào tranh cãi. Trước đó, bộ phim cũng từng bị khán giả chê bai vì biên kịch thiếu kiến thức địa lý dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Trong một cảnh quay, lời thoại của mẹ nam chính Jung Hae In đã đề cập thường xuyên đi công tác ở Pháp và "Châu Phi". Theo kiến thức cơ bản, Châu Phi là châu lục tập hợp nhiều đất nước khác nhau, nhưng theo cách nhân vật đối đáp trong phim, điều này dễ khiến khán giả hiểu lầm bà đang xem Châu Phi là một quốc gia - tương tự như Pháp.

Từng là một bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn khi sở hữu hai cái tên "át chủ bài" là Jung Hae In và Jung So Min, nhưng đáng tiếc Love Next Door lại đang dần mất điểm bởi kịch bản còn nhiều thiếu sót, giờ đến ngay cả phần nhạc phim cũng bị chê bai không chỉn chu, thiếu chuyên nghiệp. Liệu trước khi phim kết thúc, ekip dự án này có lên tiếng để "cứu vãn" tình hình?