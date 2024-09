Mở đầu tập 13 Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) sau một đêm mặn nồng bên nhau, Seung Hyo (Jung Hae In) và Seok Ryu (Jung So Min) nói những lời ngọt ngào nhưng bầu không khí lãng mạn lại bị phá hỏng khi bố mẹ Seok Ryu về nhà sớm hơn dự kiến. Đôi trẻ đành diễn cảnh mới sáng sớm đã cùng nhau đọc truyện tranh tuy nhiên mẹ Seok Ryu lại chẳng hề nghi ngờ, ngay cả khi cúc áo Seung Hyo đóng lệch. Trong buổi ăn chung của hai nhà, 2 cặp phụ huynh cũng không hề nhận ra điểm bất thường của các con.

Tiếp theo đó là những tình huống hài hước, đáng yêu khi Seung Hyo và Seok Ryu lén lút hẹn hò cùng nhau. Trong khi đó, cặp phụ Mo Eum - Dan Ho thì tiếp tục né tránh đối phương, ngay cả con gái của Dan Ho cũng không thể tiếp tục tới nhà Mo Eum chơi. Để cắt đứt hi vọng của đằng gái, Dan Ho còn tuyên bố thẳng thừng rằng mình không thích Mo Eun.

Dĩ nhiên Dan Ho có nỗi khổ riêng và chuyện này cũng sớm được Mo Eun phát hiện khi cả hai vô tình cùng tới nhà tưởng niệm. Tại đây, con gái của Mo Eun đứng trước di ảnh của hai người và chào họ là bố mẹ, hóa ra Dan Ho chỉ là chú của cô bé. Trong quá khứ, cả bố mẹ, chị dâu và anh trai của anh đều mất trong một vụ tai nạn và Dan Ho đã chăm sóc Yeon Du như một người bố.

Sau chuyện này, Dan Ho vẫn cố gắng trốn tránh Mo Eun nhưng cuối cùng anh không thể chịu đựng được nữa. Trước mặt mẹ Mo Eun, Dan Ho tuyên bố mình sẽ lấy Mo Eun, bất chấp việc bản thân “không đủ tầm”.

Ở một diễn biến khác, Seok Ryu bắt đầu tập chung cho việc theo đuổi ước mơ của mình. Trong khi đó em trai của cô lại gặp rắc rối khi bỏ tiền đầu tư vào một sản phẩm đạm gốc nấm mốc chưa được kiểm duyệt. Trong lúc gia đình cãi vã tìm hướng giải quyết, Dong Jin đã nói ra những ấm ức trong lòng về việc anh cũng muốn được trở nên đặc biệt trong mắt bố mẹ như chị gái. Tuy nhiên chỉ sau vài lời khuyên bảo của Seok Ryu, Dong Jin đã hiểu vấn đề và tìm được hướng đi cho mình.

Tin vui lại tới khi Seok Ryu đã thắng cuộc thi và trở thành một nghệ nhân ẩm thực. Cô quyết định sẽ sớm đi tìm việc và trở thành một đầu bếp. Trong khi đó, Seung Hyo thẳng giải kiến trúc và được mời đến lễ trao giải, anh muốn Seok Ryu đi cùng mình nhưng cô đã từ chối vì không muốn gặp những người quen. Thế nhưng lý do dường như không đơn giản như vậy khi Seung Hyo phát hiện ra việc Seok Ryu đang tìm hiểu về việc du học. Biết chuyện này, Seung Hyo rất tổn thương vì sợ phải xa cách và buồn khi Seok Ryu không mở lòng với mình. Lúc này Seok Ryu mới nói ra việc cô gửi CV khắp nơi nhưng không được phản hồi cô cũng cảm thấy tự ti khi đi cùng Seung Hyo nên mới từ chối việc đi sự kiện. Sau khi nói ra vấn đề, Seok Ryu yêu cầu hai người không gặp nhau một tuần vì cô đang cảm thấy khó xử.

Hai người sau đó thực sự không liên lạc với nhau cho tới khi Seung Hyo đi công trình và bị tai nạn. Seok Ryu tức tốc chạy tới bệnh viện, khóc nức nở khi thấy Seung Hyo chỉ bị bong gân. Ngay tại bệnh viện, Seok Ryu nói lời yêu và thừa nhận việc mình không nên tự ti trước tình yêu. Hai người ôm nhau và hứa sẽ luôn ở bên nhau.

Love Next Door lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.