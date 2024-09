Tập 11 Love Next Door phát sóng vào tối thứ bảy đã nhận về nhiều sự ủng hộ tích cực từ người hâm mộ bởi tình tiết phim dần có sự thay đổi và chạm đến khán giả nhiều hơn. Cụ thể, mở đầu tập phim là hồi ức về thời đi học cấp ba của Seok Ryu (Jung So Min) và Seung Hyo (Jung Hae In). Khi này, anh chàng Seung Hyo đã có ý thích thầm cô bạn thân nhưng chưa dám bày tỏ, chỉ dám nhìn cô khi còn đi học. Đây là chi tiết lý giải cho tình yêu chớm nở của đôi bạn hàng xóm.

Trở về thực tại, mẹ của Seung Hyo - Hye Suk vừa trải qua cú sốc phải nghỉ hưu sớm lại nghe thêm lời đề nghị ly hôn khiến bà dần rơi vào bế tắc. Có lẽ, Seung Hyo cũng đã cảm nhận được mẹ mình mong muốn điều gì nên anh luôn trong trạng thái bất an về tình cảm gia đình của mình sẽ chóng tan vỡ trong tíc tắc.

Seung Hyo đến nhà Seok Ryu để ăn trưa, tại đây anh tỏ ra rất vui vẻ và hạnh phúc như thuở còn đi học và ở nhờ nhà cô bạn. Không khí gia đình luôn tràn ngập và anh lại càng thêm chạnh lòng khi thấy bức ảnh gia đình Seok Ryu trước mắt, có lẽ điều anh mong muốn nhất chính là sum vầy với gia đình như thế.

Sự buồn tủi chưa dứt, Seung Hyo đã phải đối mặt với việc ba mẹ ly hôn và mẹ anh đã quyết định rời đi ngay sau đó. Seung Hyo không kiềm được cảm xúc đã đến quán rượu uống một mình, đến khi Seok Ryu tìm anh thì cả hai cùng ngồi tâm sự. Seok Ryu rất thương cho tình cảnh của anh bạn lúc này, thế nhưng cô không làm gì khác hơn ngoài việc nói rõ cảm xúc của Seung Hyo với dì Hye Suk, mong bà phần nào nhận ra sự bất hạnh của con trai mình.

Bi kịch đỉnh điểm của tập phim diễn ra khi mẹ của Seung Hyo bỗng rời đi và mất tích. Chứng đãng trí của bà tái phát và khó ai tìm được thông tin của bà. Cả ba người gồm bố Seung Hyo, Seok Ryu và anh đến cảnh sát và mọi ngõ ngách để tìm Hye Suk nhưng không thấy. Cuối cùng, cả ba đã tìm được bà tại vách đá gần khu chùa biệt lập thành phố.

Sau tất cả mọi chuyện, mọi người đã nhận ra sự hiểu lầm đối với nhau. Ba và mẹ Seung Hyo "gương vỡ lại lành". Điều đáng mừng hơn là sự tiến triển tình cảm nhanh chóng của đôi chính trong tập này đã khiến netizen phấn khích. Ở cuối tập phim, Seung Hyo đã hôn Seok Ryu. Cô cũng không còn né tránh tình cảm dành cho cậu bạn thân.

Love Next Door lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.