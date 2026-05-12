Ngay lúc này, những chủ đề xoay quanh Đại hội chiêu thương của Youku đang được cộng đồng yêu phim Trung Quốc rất quan tâm. Và một trong số những thông tin thu hút nhiều sự chú ý nhất, đó là việc nền tảng này đã xác nhận khởi động dự án Tàng Hải Truyện 2. Không chỉ vậy, đây còn là dự án trọng điểm của Youku trong năm 2026.

Khi mà thông tin này vừa được công bố, nó đã tạo ra một cơn địa chấn trên mạng xã hội, nhanh chóng chiếm lấy vị trí No.1 Hot Search bảng giải trí trên Weibo. Đây là điều dễ hiểu bởi lẽ, Tàng Hải Truyện được xem là phim cổ trang hay nhất năm 2025, nhận vô vàn lời khen ngợi ở thời điểm phát sóng và cũng đạt được những thành tích rất tốt.

Thành công rực rỡ của phần 1 khiến cho Tàng Hải Truyện 2 nhận rất nhiều kỳ vọng từ khán giả. Thậm chí với nhiều fan trung thành, đây chắc chắn là tin vui nhất trong ngày. Ở phần bình luận, nhiều người để lại bình luận bày tỏ mong muốn Tàng Hải Truyện 2 sẽ giữ nguyên ekip của phần 1. Bên cạnh đó, khán giả cũng tò mò không biết nhà sản xuất sẽ mang đến câu chuyện gì ở Tàng Hải Truyện 2 khi mà ở phần 1, mọi thứ đã kết thúc một cách êm đẹp.

Cho những ai chưa biết, Tàng Hải Truyện xoay quanh câu chuyện của Uông Tàng Hải, người lớn lên với một mối huyết hải thâm thù. Anh may mắn sống sót sau đại nạn của gia đình, nhiều năm sau quay lại kinh thành với một thân phận khác, quyết trả món nợ máu.

Tàng Hải Truyện ghi điểm mạnh mẽ với nội dung cực kỳ lôi cuốn, cách kể chuyện và những góc quay tuyệt đỉnh của đạo diễn hàng đầu Trịnh Hiểu Long, trang phục - bối cảnh được đầu tư, diễn xuất của dàn diễn viên từ chính đến phụ đều rất tốt. Vai nam chính Uông Tàng Hải do Tiêu Chiếu thể hiện ghi điểm mạnh mẽ trong mắt khán giả, Trương Tịnh Nghi với vai nữ chính Ám Hương Đồ cũng rất được người xem yêu thích.

Bên cạnh yếu tố quyền đấu vốn là chủ đề xuyên suốt, tuyến tình cảm của cặp đôi Uông Tàng Hải - Hương Ám Đồ dù không phải chủ đạo nhưng cũng mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi tạo chemistry rất tốt với nhau, thế nên nếu họ không thể tái hợp ở phần 2, đó hẳn sẽ là niềm tiếc nuối lớn.

Có thể nói rằng, Tàng Hải Truyện là một bộ phim hoàn hảo, giành được nhiều thiện cảm từ khán giả. Thế nên nếu có thể giữ nguyên ekip, khả năng thành công của Tàng Hải Truyện 2 sẽ được tăng thêm rất nhiều.

nguồn: Weibo