Phim cổ trang Trung Quốc hot nhất hiện nay, mỹ nam đẹp ngút ngàn chính thức ấn định lịch chiếu

Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng “Thiên Kiếp Mi” của tác giả Đằng Bình, “Thủy Long Ngâm” được xem là một trong những dự án truyền hình hoành tráng nhất năm. Phim khai thác hành trình của Đường Lệ Từ (La Vân Hi) – người anh hùng trẻ tuổi mang trong mình sứ mệnh “du hành trong ngoài, cứu giúp thiên hạ”, vượt qua vô số thử thách để truy vấn nhân quả và đối mặt với số mệnh.

Với tinh thần hiệp nghĩa làm “hồn” và màu sắc huyền huyễn làm “hình”, bộ phim mở ra một không gian tự sự sâu sắc, vừa đậm chất văn học phương Đông vừa mang tính thẩm mỹ hiện đại. Trong trailer mới nhất, độc thoại của Đường Lệ Từ – “Nếu có nhân, ắt sẽ có quả” – đã trở thành câu nói viral, được chia sẻ rộng rãi trên Weibo, Douyin và cộng đồng fan quốc tế.

“Thủy Long Ngâm” không chỉ là một bản anh hùng ca, mà còn là hành trình tu luyện của một tâm hồn – từ ích kỷ đến bao dung, từ cá nhân đến vũ trụ, từ con người đến thần tính.

Những hình ảnh hậu trường được tiết lộ cho thấy mức độ đầu tư của đoàn phim vượt xa tiêu chuẩn truyền hình thông thường. Từ hơn 100 bối cảnh được dựng mới hoàn toàn, hàng trăm bộ phục trang thêu tay cho đến phân cảnh hành động phức tạp được dàn dựng bởi đội ngũ chỉ đạo võ thuật từng làm việc trong “Sơn Hà Lệnh” và “Hương Mật Tựa Khói Sương”.

Mỗi cảnh phim đều được thiết kế như một bức tranh sống động, tái hiện thế giới giang hồ rộng lớn xen lẫn yếu tố dị giới – nơi nhân, quả, thiện, ác đan xen trong từng đường kiếm và giọt máu.

“Thủy Long Ngâm” gồm 40 tập, chính thức phát sóng quốc tế và ra mắt khán giả Việt thông qua MangoPlus – nền tảng giải trí châu Á phát triển bởi Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+ (thuộc Tập đoàn YeaH1).

Nhân dịp ra mắt, MangoPlus đồng thời công bố fandom chính thức tại Việt Nam mang tên “Long Tộc”, nơi người hâm mộ có thể kết nối, chia sẻ cảm xúc và tham gia hàng loạt hoạt động độc quyền.

Trong video gửi lời chào đến fan Việt, La Vân Hi xúc động chia sẻ: “Xin chào khán giả Việt Nam! ‘Thủy Long Ngâm’ sắp được ra mắt trên MangoPlus rồi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ tình cảm của mọi người dành cho tôi và bộ phim. Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh Đường Lệ Từ.”

Ra mắt tại Việt Nam, MangoPlus hướng tới mục tiêu trở thành kho nội dung châu Á lớn nhất với các tác phẩm từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và các sản phẩm gốc Việt chất lượng cao. Không chỉ mang đến những bộ phim quốc tế được phát sóng sớm nhất, MangoPlus còn là cầu nối để nội dung Việt vươn ra toàn châu Á.