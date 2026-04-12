Trang 163 vừa qua đã liệt kê danh sách các tác phẩm cổ trang Trung Quốc sở hữu lượt xem "khủng" trên 5 tỷ view, trở thành những cột mốc khó xô đổ của màn ảnh Hoa ngữ. Từ những câu chuyện tình yêu lấy đi nước mắt đến những cuộc tranh quyền đoạt vị kịch tính, 5 bộ phim này đã khẳng định vị thế "siêu phẩm quốc dân" nhờ kịch bản chắc tay và dàn diễn viên thực lực. Hãy cùng điểm lại những cái tên đình đám mà nếu bỏ lỡ, bạn sẽ phải hối tiếc vì đã bỏ qua những trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời nhất.

Ở Rể

Không ngoa khi nói Ở Rể chính là "hắc mã" càn quét màn ảnh xứ Trung năm 2021 với những con số gây choáng ngợp. Chỉ vỏn vẹn 16 giờ sau khi lên sóng, độ hot của phim trên nền tảng iQIYI đã phá mốc 9.000 và nhanh chóng chạm đỉnh 10.745 một kỷ lục hiếm hoi mà khó bộ phim nào bì kịp.

Sức hút của "chàng rể" Ninh Nghị (Quách Kỳ Lân) và tiểu thư Tô Đàn Nhi (Tống Dật) mạnh mẽ đến mức chiếm tới 41,82% thị phần trong ngày cao điểm (theo dữ liệu Vân Hợp), xác lập tổng lượt xem hiệu quả lên đến 4,849 tỷ. Trung bình mỗi tập phim thu hút hơn 100 triệu lượt xem, đưa tác phẩm trở thành "con gà đẻ trứng vàng" xuất hiện liên tiếp trong báo cáo tài chính của iQIYI suốt 2 năm liền. Không chỉ gây bão trong nước, siêu phẩm này còn vươn tầm quốc tế khi bán bản quyền sang 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, sau cơn sốt tại Việt Nam và Nhật Bản, Ở Rể đã chính thức ấn định ngày đổ bộ màn ảnh Hàn Quốc vào 28/05/2026 tới đây.

Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên, Ở Rể là bộ phim cổ trang hài hước kể về hành trình xuyên không của Ninh Nghị (Quách Kỳ Lân). Trong vai trò chàng rể ở thế yếu, anh cùng tiểu thư Tô Đàn Nhi (Tống Dật) bắt đầu từ một cuộc hôn nhân thỏa thuận để rồi dần chạm đến tình yêu đích thực. Giữa những âm mưu tranh quyền đoạt vị, sự đồng lòng và tài trí của cả hai đã giúp họ vượt qua tất cả. Phim ghi điểm tuyệt đối nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố giải trí và nội dung nhân văn sâu sắc.

Cẩm Y Chi Hạ

Dù đã ra mắt từ năm 2019, Cẩm Y Chi Hạ vẫn là một "tượng đài" bất hủ, xứng danh bộ phim "dưỡng già" mà mọt phim có thể xem đi xem lại không chán. Tính đến năm 2026, siêu phẩm này đã thiết lập những kỷ lục vô cùng ấn tượng với: Tổng lượt xem vượt mốc 14,2 tỷ, trung bình mỗi tập đứng đầu dòng phim cổ trang thần tượng với con số 78,45 triệu (dữ liệu Vân Hợp).

Sức hút của phim khủng khiếp đến mức khi chiếu lại trên đài Hồ Nam vào tháng 8/2025, rating vẫn chễm chệ ở ngôi quán quân, thậm chí vượt cả phim giờ vàng của các đài khác. Tại Việt Nam, năm 2026 ghi nhận kỷ lục hiếm hoi khi phim đổ bộ cùng lúc lên 3 đài truyền hình.

Làm nên linh hồn của bộ phim chính là diễn xuất đỉnh cao của cặp đôi "Lục đại nhân" Nhậm Gia Luân và "Viên Kim Hạ" Đàm Tùng Vận. Dù kỹ xảo từng bị coi là "3 xu" do kinh phí hạn hẹp, nhưng phản ứng hóa học bùng nổ và ánh mắt "thâm tình" của Nhậm Gia Luân đã khỏa lấp tất cả, biến phim trở thành giáo trình diễn xuất kinh điển. Đứng ngang hàng với những "ông lớn" như Minh Lan Truyện hay Khánh Dư Niên, đây chính là bộ phim trinh thám, tình cảm mà bất cứ ai cũng phải xem một lần trong đời.

Trần Tình Lệnh

Dù đã phát sóng được gần 7 năm, Trần Tình Lệnh vẫn là một "huyền thoại" bất khả chiến bại, tạo nên hiện tượng "hiệu ứng đuôi dài" hiếm thấy trong lịch sử giải trí Hoa Ngữ. Năm 2019, phim mở ra tiền lệ cho Tencent Video với kỷ lục thu về 156 triệu tệ từ việc mở bán tập cuối trước thời hạn (Fast Track). Số liệu thu hút thành viên mới (nạp VIP) giữ vững ngôi vương lịch sử của nền tảng suốt 33 tháng, đến nay vẫn chưa bị phá vỡ. Ngay cả trong mùa hè năm 2025, phim vẫn kiêu hãnh nhận danh hiệu "Vua của các bộ phim bạo" với số lượng người đánh giá trên Douban vượt mốc 1,82 triệu một khoảng cách biệt lập hoàn toàn so với bất kỳ đối thủ nào.

Sức sống bền bỉ của bộ phim đến từ sự cộng hưởng hoàn hảo giữa cốt truyện tri kỷ lay động lòng người và màn hóa thân xuất thần của Tiêu Chiến cùng Vương nữ Nhất Bác. Trong khi Ngụy Vô Tiện của Tiêu Chiến trở thành biểu tượng cho lối diễn xuất "dâng trào cảm xúc", thì Lam Vong Cơ của Vương Nhất Bác lại đặt ra khuôn mẫu kinh điển cho hình tượng nam chính lạnh lùng. Với kịch bản chặt chẽ, nhiều cú twist bất ngờ và kỳ tích giúp toàn bộ dàn diễn viên cùng thăng tiến, đây chính là "di sản" cổ trang mà bất kỳ mọt phim nào cũng nhất định phải xem để không phí hoài thanh xuân.

Chiêu Diêu

Bộ phim tạo nên cơn sốt nhờ thiết lập nhân vật độc đáo: một Lộ Chiêu Diêu (Bạch Lộc) là đại ma đầu vạn người khiếp sợ, điên ma nhưng đầy nghĩa khí, và một Lệ Trần Lan (Hứa Khải) thâm tình, nhẫn nhịn, sẵn sàng vì người mình yêu mà đối đầu với cả thế gian. Hình ảnh Chiêu Diêu trong bộ hồng y rực rỡ cùng nụ cười nhếch mép kiêu ngạo đã trở thành biểu tượng khó quên trong lòng khán giả.

Sức hút của phim nằm ở mạch cảm xúc mãnh liệt, từ những hiểu lầm "oan gia" đến hành trình sinh tử có nhau. Bạch Lộc đã có màn trình diễn xuất thần khi lột tả trọn vẹn sự đa diện của nhân vật lúc thì sát phạt quyết đoán, khi lại nũng nịu đáng yêu. Sánh đôi cùng cô là Hứa Khải với lối diễn xuất bằng mắt tinh tế, khắc họa thành công hình tượng "kẻ cuồng vợ" kinh điển. Dù có đôi chút tiếc nuối về độ dài ở giai đoạn cuối, nhưng với cái kết viên mãn "trời sinh một cặp" và phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi chính, đây vẫn là siêu phẩm cổ trang đậm chất ngôn tình nhất định phải xem qua một lần.

Tiểu Nữ Hoa Bất Khí

Tiểu Nữ Hoa Bất Khí luôn nằm trong danh mục "phải xem" bên cạnh những tượng đài như Hoa Thiên Cốt hay Tam Sinh Tam Thế. Bộ phim được bản cải biên đầy cảm xúc từ tiểu thuyết cùng tên của Trang Trang. Phim theo chân Hoa Bất Khí từ kiếp sống hành khất đến khi trở thành quân cờ trong cuộc chiến vương quyền khốc liệt. Tác phẩm khéo léo cân bằng giữa yếu tố quyền mưu căng thẳng và những khoảnh khắc hài hước, lạc quan của nữ chính.

Sức hút của bộ phim không chỉ nằm ở cốt truyện kịch tính mà còn ở dàn diễn viên thực lực: Lâm Y Thần giữ vững phong độ "nữ thần thanh xuân", Trương Bân Bân đầy sức hút với hai thân phận đối lập, và đặc biệt là Lâm Bách Hồng trong vai Đông Phương Thạch nhân vật để lại nhiều tiếc nuối nhất màn ảnh. Dù bản truyền hình từng khiến khán giả "dậy sóng" với cái kết có phần "đầu voi đuôi chuột" khi để dàn nhân vật phụ cực phẩm hy sinh, nhưng chính sự tiếc nuối đó lại là động lực khiến người hâm mộ miệt mài "cày" lại phim hàng năm.