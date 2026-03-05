Phần lớn phim cổ trang Hoa ngữ hiện nay đều được nhào nặn từ các "đại IP" sở hữu lượng fan nguyên tác khổng lồ. Tuy nhiên, sức ép từ cái bóng quá lớn của tiểu thuyết luôn khiến việc chọn diễn viên và cải biên kịch bản trở thành bài toán hóc búa. Thực tế cho thấy, không phải dự án đình đám nào cũng thành công, những cái tên như Hữu Phỉ hay Hiến Ngư dù sở hữu dàn sao hạng A vẫn vắng bóng trong các bảng xếp hạng do chưa thỏa mãn được kỳ vọng của người hâm mộ.

Vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe đó, cộng đồng mạng xứ Trung mới đây đã bình chọn ra 10 phim cổ trang chuyển thể được yêu thích nhất những năm gần đây. Đây đều là những tác phẩm được đánh giá là chuyển thể "có tâm", xứng đáng là những cực phẩm mà mọt phim không thể bỏ lỡ.

Đông Cung

Đông Cung được xem là một trong những bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết thành công nhất. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn. Dù nguyên tác rất nổi tiếng, phiên bản truyền hình ban đầu không được kỳ vọng cao, bởi hai diễn viên chính khi đó vẫn còn khá xa lạ. Thế nhưng ngay từ tập đầu tiên phát sóng, bộ phim đã khiến khán giả bất ngờ và nhanh chóng giúp Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm vụt sáng thành sao.

Bản phim truyền hình tái hiện khá sát bối cảnh và không khí của nguyên tác, thậm chí có nhiều điểm còn được đánh giá vượt qua bản gốc. Trong tiểu thuyết, câu chuyện chủ yếu được kể từ góc nhìn của nữ chính nên ít khai thác nội tâm nam chính. Phiên bản phim đã bổ sung và đào sâu tuyến tâm lý này, giúp khán giả hiểu rõ hơn về sự giằng xé của nam chính kẻ vì thù hận mà tính toán, phản bội người mình yêu nhưng cũng đầy bất lực. Nhờ vậy, câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn.

Tinh Hán Xán Lạn

Tinh Hán Xán Lạn nhận được đánh giá rất tích cực từ khán giả. Nguyên tác là một tiểu thuyết xuyên không, tuy nhiên bản phim đã loại bỏ yếu tố xuyên không và thực hiện khá nhiều thay đổi.

Trong tiểu thuyết, nữ chính Trình Thiếu Thương là một cô gái hiện đại với tư duy logic của dân khoa học. Nhưng trong phiên bản truyền hình, nhân vật này được xây dựng dễ thương và tinh nghịch hơn, đôi khi còn giống một “tiểu ác ma” thích trêu chọc người khác.

Nhân vật Lăng Bất Nghi trong phim cũng được khắc họa giàu cảm xúc hơn so với nguyên tác. Trong tiểu thuyết, anh lạnh lùng và quyết đoán, còn trên màn ảnh dưới diễn xuất của Ngô Lỗi, nhân vật vừa bá đạo với bên ngoài nhưng lại dịu dàng khi đối diện người mình yêu.

Cẩm Nguyệt Như Ca

Cẩm Nguyệt Như Ca được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ Tướng Tinh của tác giả Thiên Sơn Trà Khách cùng tác giả với Yến Hồi Thì và Mặc Vũ Vân Gian. Trong ba tác phẩm này, độ nổi tiếng của nguyên tác Nữ Tướng Tinh thậm chí còn cao hơn hai bộ còn lại.

Nguyên tác kể về một nữ tướng quân trọng sinh, thậm chí còn có tuyến nhân vật chồng cũ. Tuy nhiên, bản truyền hình đã thay đổi nhiều chi tiết, khiến mạch truyện đôi lúc xuất hiện lỗi logic. Ngoài ra, phim cũng giảm bớt yếu tố bi kịch trong tiểu thuyết, biến câu chuyện thành một bộ cổ trang ngôn tình ngọt ngào hơn, vì vậy nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Dẫu vậy, với những khán giả chưa đọc nguyên tác, bộ phim vẫn có nhiều điểm hấp dẫn.

Vĩnh Dạ Tinh Hà

Vĩnh Dạ Tinh Hà được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa của Bạch Vũ Trích Điêu Cung, một IP cực kỳ nổi tiếng. Dù một số độc giả phàn nàn rằng phiên bản truyền hình đã thay đổi khá nhiều thiết lập trong truyện, nhưng nhìn chung bộ phim vẫn được xem là một bản chuyển thể thành công. Đạo diễn có gu thẩm mỹ tốt, cách dàn dựng tinh tế, đồng thời phần mở đầu khai thác tình tiết nữ chính xuyên vào sách để “công lược” nhân vật khá thú vị.

Ngu Thư Hân thể hiện nhân vật Lăng Diệu Diệu một cách lanh lợi, đáng yêu, kiểu vai tinh nghịch này không phải nữ diễn viên nào cũng thể hiện tốt. Trong khi đó, Đinh Vũ Hề gây bất ngờ khi khắc họa hoàn hảo hình ảnh thiếu niên bệnh kiều Mộ Thanh vừa tàn nhẫn vừa mong manh. Phản ứng hóa học giữa hai diễn viên khiến khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình.

Khom Lưng

Khom Lưng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Bồng Lai Khách, với hơn 500.000 lượt lưu trữ trên các nền tảng đọc truyện, chứng tỏ độ nổi tiếng rất cao.

Phiên bản truyền hình được đánh giá là chuyển thể khá ổn. Đạo diễn Đặng Khoa sử dụng góc máy hoành tráng, đồng thời lược bỏ những chi tiết quá táo bạo trong nguyên tác và điều chỉnh tông phim theo hướng hài nhẹ, tạo cảm giác dễ xem hơn.

Dàn diễn viên cũng được nhận xét là phù hợp: Lưu Vũ Ninh hợp với hình tượng kiêu hùng thời loạn, còn Tống Tổ Nhi gây ấn tượng với tạo hình cổ trang tuyệt đẹp. Cặp đôi này tạo nên phản ứng hóa học mạnh mẽ, giúp bộ phim bất ngờ đạt thành tích rating tốt trong bối cảnh nhiều phim cổ trang ngôn tình gần đây thất bại.

Minh Lan Truyện

Minh Lan Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Quan Tâm Tắc Loạn. Câu chuyện tập trung vào cuộc đấu đá trong gia tộc, không có những tình tiết quá kịch tính hay “drama” ồn ào, mà đi theo phong cách kể chuyện bình dị.

Ngay từ đầu phim, bối cảnh và xuất thân của Minh Lan đã được giới thiệu rõ ràng, khiến khán giả mong chờ hành trình vươn lên của cô. Đây là kiểu phim càng xem càng cuốn, với tỷ lệ khán giả xem lại nhiều lần không thua kém Chân Hoàn Truyện. Nhiều tình tiết trong phim cũng đáng để suy ngẫm.

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Nhắc đến phim chuyển thể thành công từ tiểu thuyết, không thể bỏ qua Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, được chuyển thể từ tác phẩm của Đường Thất Công Tử. Thời điểm công bố Triệu Hựu Đình sẽ vào vai Dạ Hoa, quyết định này từng bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội vì cho rằng không hợp hình tượng. Thế nhưng sau khi phim lên sóng, nam diễn viên đã dùng diễn xuất để đảo ngược mọi nghi ngờ.

Nhìn lại dàn diễn viên của bộ phim, không chỉ Dương Mịch và Triệu Hựu Đình mà các diễn viên phụ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân, Chúc Tự Đan cũng đều gây ấn tượng. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa còn lập kỷ lục là bộ phim truyền hình đầu tiên đạt hơn 50 tỷ lượt xem trực tuyến, một cột mốc mà đến nay vẫn chưa có phim nào vượt qua.

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

Sau thành công của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, tuyến tình cảm giữa Phượng Cửu và Đông Hoa Đế Quân được tách riêng thành bộ phim Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư.

Dù mức độ nổi tiếng không bằng phần trước, nhưng nhờ hiệu ứng cặp đôi Địch Lệ Nhiệt Ba - Cao Vỹ Quang, bộ phim vẫn nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả.

Ban đầu, phản hồi của phim khá bình thường, nhưng càng về sau độ hot càng tăng mạnh, trở thành một trong những phim cổ trang chuyển thể có lượng xem trực tuyến rất cao những năm gần đây.

Ninh An Như Mộng

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của Thời Kính. Nguyên tác vốn rất nổi tiếng và phiên bản truyền hình cũng đạt thành tích khá tốt. Khai thác mô-típ trọng sinh với điểm đắt giá nhất của tác phẩm chính là vòng xoáy tình cảm phức tạp giữa nữ chính và ba nhân vật nam. Sự góp mặt của dàn mỹ nam Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt và Chu Tuấn Vĩ không chỉ gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác mà còn giúp dự án nhận được cái gật đầu từ người hâm mộ nhờ màn casting cực kỳ sát với nguyên tác.

Bộ phim đạt 6,8 điểm trên Douban, một con số khá ổn với thể loại cổ trang ngôn tình. Dù một số khán giả chê góc quay của đạo diễn kỳ lạ và cảm xúc kịch tính chưa mạnh bằng nguyên tác, nhưng nếu chưa đọc tiểu thuyết, đây vẫn là một tác phẩm cổ trang giải trí đạt chuẩn.

Trường Nguyệt Tẫn Minh

Trường Nguyệt Tẫn Minh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hắc Nguyệt Quang Nắm Chắc Kịch Bản BE của Đằng La Vi Chi, một IP nổi tiếng với lượng lưu trữ gần một triệu.

Câu chuyện kể về Lê Tô Tô, người quay ngược thời gian 500 năm, hóa thân thành Diệp Tịch Vụ để ngăn chặn Ma thần Đạm Đài Tẫn thống trị tam giới. Cặp đôi La Vân Hi – Bạch Lộc được xem là “CP cổ trang visual đỉnh cao”, giúp bộ phim tạo ra lượng thảo luận khổng lồ trong thời gian phát sóng. Câu chuyện có thiết lập mới mẻ, không đi theo mô-típ tiên hiệp ngược luyến quen thuộc, cộng thêm chất lượng sản xuất tốt, khiến bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm cổ trang tiên hiệp thành công nhất những năm gần đây.

Nguồn: Sina