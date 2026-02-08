Bộ phim Đường Cung Kỳ Án hiện đang phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tác phẩm thuộc thể loại cổ trang - huyền nghi, xoay quanh hành trình phá án trong hoàng cung nhà Đường của hai nhân vật Lý Bội Nghi và Tiêu Hoài Cẩn.

Đường Cung Kỳ Án của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt được khán giả đánh giá cao.

Kể từ khi mới chiếu, Đường Cung Kỳ Án đã liên tiếp tạo nên những thành tích ấn tượng. Phim được đánh giá cao nhờ nội dung hấp dẫn, kịch bản gốc gây tò mò, cách xây dựng các vụ án lôi cuốn, tạo cảm giác tò mò xuyên suốt từng tập.

Bên cạnh nội dung, yếu tố thẩm mỹ cũng là điểm cộng lớn của phim. Từ bối cảnh, tạo hình nhân vật cho đến góc quay đều được chăm chút kỹ lưỡng, mang lại cảm giác chỉn chu và có chiều sâu, góp phần nâng tầm trải nghiệm xem.

Đặc biệt, màn thể hiện nữ chính Bạch Lộc nhận được nhiều lời khen. Nữ diễn viên khắc họa thành công nhân vật Lý Bội Nghi, một nữ nhân thông minh, xinh đẹp, văn võ song toàn. Khí chất của nhân vật không chỉ thể hiện qua thần thái, cử chỉ thường ngày mà còn được bộc lộ rõ nét trong những cảnh võ thuật.

Trong bối cảnh phim cổ trang Trung Quốc nhiều năm qua bị đánh giá là xuống phong độ, đặc biệt ở mảng hành động khi không ít diễn viên lưu lượng bị chê ẻo lả, các cảnh đánh võ của Bạch Lộc trong Đường Cung Kỳ Án được xem là điểm sáng. Những pha hành động của cô có lực, động tác được thiết kế đẹp mắt và mang tính thẩm mỹ. Tất nhiên, chưa thể so sánh với các diễn viên có nền tảng võ thuật chuyên nghiệp, thế nhưng phần thể hiện này vẫn đủ để gây ấn tượng và gợi nhớ đến những cảnh võ đã từng làm nên sức hút của phim cổ trang thập niên 2000.

Các cảnh võ thuật được Bạch Lộc thể hiện rất ổn.

Bình luận của netizen về cảnh võ thuật của Bạch Lộc trong Đường Cung Kỳ Án:

- Chưa xem phim nhưng coi clip thấy đúng cái tui vẫn luôn thấy thiếu ở vai diễn của Bạch Lộc. Đánh đấm cường độ nhiều như này mới đã mắt chứ mấy phim trước của cô bùm chéo được có vài chiêu.

- Xem đã mắt thật, quay đẹp mà có lực nữa.

- Phim này em có nhiều cảnh múa kiếm quay đẹp lắm.

- Vẫn thích những vai cứng cáp của Bạch Lộc. Mê Chiêu Dao với Tạ Tương, hợp hơn là đóng các vai khác.

- Mê quá mọi người ơi. Lâu không comment nhưng mà lần này phải khen.