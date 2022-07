Phim “Big Mouth” tập 1: Lee Jong Suk chọn tiền bạc thay vì sự chính trực

Big Mouth: Lee Jong Suk bị tiền bạc che mờ mắt

Ở tập 1 phim Big Mouth, Park Chang Ho (Lee Jong Suk) đã được thị trưởng thành phố Choi Do Ha đề nghị làm gián điệp hai mang để điều tra một vụ án giết người. Ban đầu, Chang Ho làm đúng theo kế hoạch của Do Ha. Tuy nhiên khi lấy được đoạn video ghi lại toàn bộ mọi chuyện, anh không muốn giao cho Do Ha mà quyết định dùng nó như một phương tiện giúp bản thân đổi đời.

Rơi vào cảnh nợ nần, Park Chang Ho đã đưa ra một quyết định sai lầm.

Anh ta đã đến gặp Kong Ji Hoon - Chủ tịch của Nhật báo Woojeong Daily, một trong số những nghi phạm và yêu cầu khoản tiền 3 tỷ won cho đoạn video này. Thế nhưng sau đó, Kong Ji Hoon đã thẳng thừng từ chối và đuổi Park Chang Ho về.

Park Chang Ho đã tống tiền Kong Ji Hoon nhưng không thành.

Tống tiền bất thành, Park Chang Ho còn tiếp tục gặp chuyện không may khi uống phải thứ nước có chứa ma túy rồi gặp tai nạn giao thông. Có khả năng Kong Ji Hoon chính là người ra tay khi trước đó hắn đã đe dọa Chang Ho, nhưng cũng có thể kẻ chủ mưu thực sự lại là Choi Do Ha.

Từ đầu đến cuối, vị thị trưởng này luôn toát lên thần thái của một "trùm phản diện". Hơn nữa, Hye Jin - vợ của bác sĩ Han, một trong ba người đã bị bắt giữ với tư cách nghi phạm đã cho thấy thái độ "bất thường" khi đối diện với Choi Do Ha. Dường như, cô biết được điều gì đó đáng sợ về con người này.

Hye Jin tỏ ra rất sợ hãi Choi Do Ha.

Ánh mắt Hye Jin nhìn Choi Do Ha có phần khác lạ, phải chăng cô biết điều gì đó về con người này?

Về sau, cô cũng cảnh báo Chang Ho rằng nếu tiếp tục theo đuổi vụ án, anh sẽ bị tổn thương. Thế nhưng đáng tiếc, Chang Ho chỉ nghe vậy chứ không mường tượng ra được mọi chuyện nghiêm trọng tới thế nào.

Dù được cảnh báo trước, nhưng Park Chang Ho không thể lường trước được sự nghiêm trọng của vụ việc.

Đón xem bộ phim Big Mouth vào buổi tối các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.

