"Tài tử Hàn đẹp nhất mọi thời đại" Lee Jong Suk: Sở hữu ngoại hình cực phẩm cùng dàn bạn gái tin đồn "chất lượng"

Đối với những "mọt phim" Hàn, nam diễn viên Lee Jong Suk không còn là cái tên xa lạ. Anh chàng sở hữu lượng fan "khủng" không chỉ bởi năng lực diễn xuất mà còn nhờ sự cuốn hút đặc biệt đối với người hâm mộ.

Dạo gần đây, mỹ nam "Pinocchio" đã khiến netizen bất ngờ với tạo hình tóc dài lãng tử độc lạ. Cùng lúc ấy, cư dân mạng cũng "đào" lại tình trường đầy biến động của Lee Jong Suk.

Nam diễn viên đã khiến giới báo chí tốn không ít giấy mực với dàn bạn gái cũ không phải là "tình đầu quốc dân" thì cũng là nữ thần đình đám.

Hội bạn thân "visual" hiếm có của Kbiz

Lee Jong Suk sinh năm 1989, anh sở hữu chiều cao lý tưởng 1m86 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngay từ khi mới trưởng thành, nam diễn viên đã thể hiện đam mê với nghệ thuật. Những ngày đầu bước chân vào showbiz, Lee Jong Suk đã chứng tỏ bản thân trong vai trò là người mẫu nam trẻ nhất của chương trình Seoul Collection.

"Visual" gây thương nhớ của Lee Jong Suk.

Đến năm 2010, mỹ nam "Pinocchio" dần chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong bộ phim "Nữ công tố sành điệu" và siêu phẩm truyền hình "Khu vườn bí mật". Lần đầu "trình làng" khán giả với vai diễn phụ, tuy dù chỉ xuất hiện ít phút nhưng anh lại gây ấn tượng mạnh trước công chúng bởi vẻ điển trai cùng nét cuốn hút đặc biệt của mình.

Anh góp mặt trong phim "Khu vườn bí mật" với vai trò diễn viên phụ.

Mãi đến hơn 3 năm sau, khi siêu phẩm "Học đường 2013" ra đời, sự nghiệp của Lee Jong Suk mới bước sang một trang mới. Nhờ diễn xuất giỏi cùng sự kết hợp ăn ý với bạn diễn Kim Woo Bin, "hoàng tử mỏ vịt" đã sở hữu thêm lượng fan hâm mộ hùng hậu không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước khác. Chính nhờ đó mà anh từ một diễn viên vô danh đóng vai phụ chớp mắt trở thành sao hạng A của xứ Hàn.

Lee Jong Suk trong "Học đường 2013".

Sau thành công của bộ phim học đường đình đám ấy, Lee Jong Suk liên tiếp góp mặt trong những dự án đắt giá như: Đôi tai ngoại cảm, Bác sĩ xứ lạ, Pinocchio (Cô bé người gỗ), Hai thế giới, Khi nàng say giấc, Gia đình là số 1 (phần 3),...Thậm chí anh còn lấn sân sang thị trường Trung Quốc với bộ phim "Người tình phỉ thúy" đóng cùng Trịnh Sảng.

Bên cạnh những thành tích "khủng" trong sự nghiệp, Lee Jong Suk còn được biết đến với hội bạn thân "lãng mạn hơn cả tình yêu" của mình. Bạn thân của nam diễn viên toàn là những gương mặt sáng giá của làng giải trí xứ Hàn như Lee Sung Kyung, Kim Woo Bin hay Jung Hae In.

Đầu tiên phải kể đến tình bạn đẹp của Kim Woo Bin và Lee Jong Suk. Cả hai ngôi sao đều sinh năm 1989, đều là người mẫu rồi chuyển sang diễn xuất. Họ bắt đầu thân thiết từ khi cùng tham gia bộ phim đình đám "Học đường 2013" và đều là tình màn ảnh của Suzy. Thậm chí, Kim Woo Bin còn từng nói "Tình bạn là một dạng của tình yêu" khi giải thích về về tin đồn hẹn hò đồng giới của anh với Lee Jong Suk.

Cặp bạn thân "tình bể bình" Lee Jong Suk và Kim Woo Bin.

Hai người thường xuyên chụp ảnh chung.

Cặp bạn thân có visual cực đỉnh với chiều cao và "bờ vai Thái Bình Dương" vạn người mê. Hai nam diễn viên thường xuyên hẹn nhau đi chơi và chụp ảnh cho nhau. Ngay khi Kim Woo Bin khỏi bệnh một thời gian, Lee Jong Suk đã ngay lập tức hẹn anh "trốn" bạn gái Shin Min Ah để cùng nhau đi du lịch.

Kim Woo Bin và Lee Jong Suk cùng nhau đi du lịch.

Ngoài ra, Lee Jong Suk và Jung Hae In cũng được coi là "tình bạn hiếm có" của Kbiz. Năm 2017, lúc tham gia drama "Khi Nàng Say Giấc", Jung Hae In và Lee Jong Suk đã gặp gỡ và kết bạn với nhau. Trong quá trình quay phim thì hai anh đã phát triển mối quan hệ từ đồng nghiệp thành bạn bè, tri kỷ. Họ dành cho nhau những lời nói khen ngợi tích cực dành cho đối phương.

Đôi bạn thân nhan sắc cực phẩm Lee Jong Suk và Jung Hae In.

Đôi bạn thân này còn thường xuyên gửi tặng xe đồ ăn cho nhau kèm theo những lời nhắn "sến súa" như: "Nhờ mọi người chăm sóc Hae In giùm em nha”, "Xin hãy quan tâm và chăm sóc Lee Jong Suk thật nhiều nhé".

Không chỉ thân với phái mạnh, Lee Jong Suk cũng có bạn thân là nữ. Đó không ai khác là "thiếu nữ cử tạ" Lee Sung Kyung. Được biết, cả 2 quen nhau và có cơ hội gặp gỡ từ khi gia nhập YG Entertainment. Chỉ chênh nhau 1 tuổi cùng với tính cách có nhiều điểm tương đồng nên Lee Jong Suk và Lee Sung Kyung đã nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết.

Lee Jong Suk và đàn em Lee Sung Kyung.

Hiện tại, dù không còn chung công ty quản lý, cặp đôi luôn vẫn ủng hộ nhau mọi lúc mọi nơi, thậm chí từng vướng phải tin đồn hẹn hò vì mối quan hệ đặc biệt.

Mỗi khi gặp Sung Kyung, nam thần họ Lee luôn rất thân thiết, thậm chí là "nhí nhố" cùng cô em gái.

Vướng tin hẹn hò toàn "cực phẩm" mỹ nhân

Sở hữu nhan sắc và sự nghiệp hoàn hảo như vậy, Lee Jong Suk dĩ nhiên trở thành mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt nhiều cô gái. Cùng nhìn lại "list" bạn gái tin đồn hùng hậu của nam diễn viên.



Đầu tiên là tin đồn với bạn diễn Krystal. Vào năm 2011, Lee Jong Suk và nữ diễn viên họ Jung cùng góp mặt trong bộ phim "Gia đình là số 1". Sau khi kết thúc hợp tác, nam diễn viên đã không ngại bày tỏ tình cảm yêu thích với đàn em ngay trong cuộc phỏng vấn trên đài MBC.

Lee Jong Suk và Krystal Jung hồi còn đóng chung "Học đường 2013".

Tuy vậy, những tin đồn "phim giả tình thật" ấy ngay lập tức bị dập tắt khi Jong Suk trực tiếp lên tiếng phủ nhận. Anh chia sẻ chỉ coi Krystal là cô em gái nhỏ để cưng chiều chứ không hề có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào khác.

Những bộ ảnh "bùng nổ visual" của cặp bạn diễn đình đám.

Tiếp sau đó, vào cuối tháng 6/2015, Dispatch khiến người hâm mộ "lao đao" khi khui ra những bằng chứng hẹn hò của cặp đôi màn ảnh "Pinocchio" Lee Jong Suk và Park Shin Hye. Trang báo này còn cho biết mối quan hệ của nam thần và "Ngọc nữ màn ảnh Hàn" đã kéo dài được bốn tháng. Họ bị bắt gặp khi đang đi du lịch bí mật và có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Lee Jong Suk và Park Shin Hye.

Chưa kịp để người hâm mộ hoang mang, đại diện phía công ty của hai diễn viên đều lên tiếng phủ nhận tin đồn ngay khi những bức hình được lan truyền trên mạng xã hội. Họ cho biết những tấm hình này được chụp khi Lee Jong Suk và Park Shin Hye đang đi công tác nước ngoài sau khi bộ phim "Pinocchio" kết thúc. Cả hai còn là bạn thân của nhau từ trước khi đóng chung "Pinocchio".

Cặp đôi bị Dispatch tung bằng chứng hẹn hò.

Sau ấy, "hoàng tử mỏ vịt" cũng liên tục dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn là hai mỹ nhân đình đám Han Hyo Joo và "tình đầu quốc dân" Suzy. Lý do của những nghi vấn này là vì những cảnh phim quá lãng mạn khiến khán giả màn ảnh cật lực "đẩy thuyền". Tuy nhiên sau ấy lời đồn đoán lại lắng xuống khi nam diễn viên được cho là đang hẹn hò với Kwon Nara.

Lee Jong Suk và Han Hyo Joo.

Lee Jong Suk và Suzy.

Những tin đồn về chuyện tình của cặp đôi bắt đầu từ tháng 3/2020. Theo thông tin chia sẻ, Lee Jong Suk theo đuổi Nara từ hồi cô còn là thành viên của nhóm nhạc nữ Hello Venus, đồng thời chính anh là người liên lạc trực tiếp và mời cô về công ty riêng của mình là A Man Project. Hai người từng nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò tại quán cà phê 89 Mansion của nam diễn viên ở Shinsadong, Seoul.

Lee Jong Suk và Kwon Nara.

Nhan sắc dịu dàng của Kwon Nara.

Đầu năm 2021, mỹ nam "Khi nàng say giấc" lại càng khiến netizen tin vào tin đồn hẹn hò, thậm chí là sắp kết hôn với Kwon Nara khi anh chia sẻ bản thân muốn được tham gia lớp học làm chồng. "Khi nhìn lại những cuộc phỏng vấn mà tôi đã thực hiện ở độ tuổi 20, tôi thường nói rằng mình muốn kết hôn khi còn trẻ và còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Giờ đây khi cũng đã tới độ tuổi phù hợp cho việc này, tôi muốn có một sự chuẩn bị về tinh thần tốt nhất và đó là lý do vì sao tôi nghĩ sẽ đến lớp học làm chồng khi được nghỉ dài hạn".

Đến hiện tại, Lee Jong Suk vẫn luôn phủ nhận tất cả những tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm xung quanh mình. Nam diễn viên lựa chọn việc đi theo những gì bản thân mình yêu thích và "chuyện gì đến sẽ đến". Lúc này, người hâm mộ chỉ cần chờ đợi những dự án mới hơn từ nam thần.

