YoonA bối rối khi được Lee Jong Suk khen xinh đẹp ngay trên sân khấu lễ trao giải

Trong buổi phỏng vấn gần đây với tạp chí ELLE Korea, YoonA đã chia sẻ cảm nghĩ về khoảnh khắc gây chú ý khi trao hoa cho Lee Jong Suk tại Lễ trao giải MBC Drama Awards 2016:

"Lúc đó mình nói: "Chúc mừng anh" và ảnh bảo là: "Em đẹp quá". Cũng đã lâu tụi mình không gặp nhau. Rất cảm ơn anh ấy vì đã khen mình xinh đẹp. Mình không biết phải đáp lại thế nào luôn bởi vì mình thì chúc mừng còn anh ấy thì bảo mình xinh đẹp. Vì đó là Lễ trao giải nên tụi mình khá căng thẳng và lâu rồi mới gặp lại nên khoảnh khắc đó giống như một cách để anh ấy gửi lời chào hỏi. Nhưng mà mình để ý thấy có nhiều người nói về đoạn clip này lắm".

Được biết Lee Jong Suk và YoonA (SNSD) sẽ cùng nhau hợp tác trong phim Big Mouth. Trong phim Big Mouth, Lee Jong Suk sẽ đảm nhận vai Park Chang Ho, một luật sư kém cỏi với khả năng thắng kiện chỉ tầm 10%. Park Chang Ho là một kẻ chỉ biết nói suông và chẳng bao giờ hành động. Anh vô tình phải đảm nhận một vụ án giết người. Chỉ sau một đêm, vụ án này đã biến Park Chang Ho thành một thiên tài bịp bợm. Để có thể sống sót và bảo vệ gia đình mình, anh phải phơi bày âm mưu của những kẻ quyền lực thuộc tầng lớp thượng lưu.

Big Mouth được chấp bút bởi Jang Young Chul và Jung Kyung Soon - bộ đôi biên kịch từng gây được tiếng vang với bộ phim Vagabond. Dự án mới sẽ do đạo diễn Oh Choong Hwan - người đứng sau thành công của Hotel Del Luna chỉ đạo. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào năm 2022.

https://afamily.vn/yoona-boi-roi-khi-duoc-lee-jong-suk-khen-xinh-dep-ngay-tren-san-khau-le-trao-giai-20220222130620206.chn