Phim 19+ Nevertheless: Han So Hee được mách nước cách phân biệt trai tốt với trai xấu chỉ qua 1 câu nói

Nevertheless - Dẫu biết là bộ phim đang được "mọt phim" Hàn quan tâm nhất hiện nay, dàn diễn viên trong phim cũng trở nên nổi tiếng hơn hẳn nhất là cặp đôi chính Han So Hee và Song Kang. Trong tập 6 vừa qua, hẳn khán giả cũng đã biết được việc Na Bi (Han So Hee) quyết định chia tay Jae Eon (Song Kang) và bắt đầu mối quan hệ mới với Do Hyuk.

Nếu như Jae Eon làm quen với Na Bi chỉ để thỏa mãn như cầu tình dục mà không muốn có bất kỳ sự ràng buộc nào thì Do Hyuk lại rất trân trọng mối quan hệ này. Sau khi theo dõi tập 6, nhiều khán giả cũng đã soi được một chi tiết có thể giúp Na Bi phân biệt ai mới xứng đáng là người để cô ấy lựa chọn, cũng như nhận biết người nào tốt, người nào chưa thật sự trân trọng cô.

Nếu như câu cửa miệng mà Jae Eon khi gặp Na Bi lần đầu tiên là: "Cậu có muốn đi xem bươm bướm không?" để ám chỉ về việc rủ nhau lên giường thì Do Hyuk lại chỉ mời cô nàng đi ngắm biển mà thôi. Điều này cho thấy, Jae Eon đúng chuẩn bad boy, còn Do Hyuk thì mẫu good boy mà các cô gái nên lựa chọn.

Fan mách nước cách giúp Na Bi phân biệt good boy và bad boy.

Tuy nhiên thực tế là dù Do Hyuk theo đuổi đến cỡ nào thì theo như trong webtoon Na Bi vẫn cứ đâm đầu yêu Jae Eon, bất chấp xung quanh anh chàng này có rất nhiều vệ tinh khác vây quanh.

Liệu rằng sau tất cả, trái tim của Na Bi sẽ lựa chọn Jae Eon hay lý trí sẽ mách bảo phải chọn Do Hyuk? Đón xem Nevertheless lên sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh jTBC.