Phim 19+ Nevertheless: Fan "ngất lịm" trước bộ ảnh "giường chiếu" căng đét của Han So Hee và Song Kang

Tuy không nhận được phản hồi tích cực ở thị trường quê nhà, tuy nhiên dự án Nevertheless - Dẫu biết, chiếu trên kênh jTBC vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả ở châu Á.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau bộ ảnh "full HD" cảnh giường chiếu của cặp đôi Na Bi (Han So Hee) và Jae Eon (Song Kang) khiến dân tình không khỏi rần rần vì những cảnh quay trong góc tối của cả hai đã được "phơi bày" một cách rõ ràng.

Trên thực tế nội dung Nevertheless quá nhẹ nhàng và tình tiết không có nút thắt cụ thể là một trong những lý do đẩy bộ phim vào thế bất lợi. Chuyện tình úp mở giữa cặp đôi chính Na Bi và Jae Eon cũng khiến khán giả phải "thở dài" vì cứ dây dưa không nhất quán. Thế nên những cảnh nóng của cặp đôi trong phim chính là lý do giữ chân khán giả theo dõi bộ phim này.

Bộ ảnh cảnh giường chiếu của Na Bi và Jae Eon trong phim Nevertheless.

Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, Nevertheless xoay quanh cô nàng Yoo Na Bi (Han So Hee) - một người không tin vào tình yêu sau tổn thương, nhưng luôn muốn hẹn hò khỏa lấp cô đơn. Trong khi Park Jae Eon (Song Kang) quan niệm yêu đương là nhàm chán, không thích mở lòng nhưng vẫn không ngừng tán tỉnh các cô gái. Hai cá tính mâu thuẫn gặp nhau, gây ra nhiều tình huống rối rắm.



Đón xem Nevertheless lên sóng vào thứ Bảy hàng tuần trên kênh jTBC.