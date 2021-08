Phim 19+ Nevertheless tập 7: Han So Hee lại đâm đầu vào Song Kang, đè nhau hôn tới tấp dù tuyên bố chia tay

Nevertheless xoay quanh câu chuyện của nữ chính Yoo Na Bi (Han So Hee) sau khi kết thúc mối tình đầu không mấy tốt đẹp đã từ bỏ niềm tin vào định mệnh, tuy nhiên sau khi gặp Park Jae Uhn (So Kang) cô lại bị anh chàng bad boy có hình xăm cánh bướm này thu hút lúc nào không hay. Ngược lại với nữ chính dù mất niềm tin nhưng vẫn nuôi hy vọng và muốn được hẹn hò, nam chính Jae Uhn lại là "bad boy" không muốn ràng buộc nhưng rất thích tán gái.