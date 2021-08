Phim 18+ Nevertheless tập 8: Han So Hee khiến fan nổi điên vì đùa giỡn tình cảm giữa Song Kang với trai đẹp mới quen

Tiếp nối diễn biến, mới đây nhà sản xuất Nevertheless đã tung ra đoạn preview hé lộ những diễn biến sẽ xuất hiện trong tập 8. Trong tập này, Do Hyuk và Na Bi (Han So Hee) có buổi hẹn hò cùng nhau. Lúc này, Do Hyuk đã lấy hết can đảm để tỏ tình Na Bi, tuy nhiên cô nàng lại khá hờ hững với anh chàng.

Dù không nói được những lời đường mật dành cho Do Hyuk, nhưng Na Bi lại không chịu buông bỏ anh chàng, cứ đùa giỡn tình cảm khiến Do Hyuk không khỏi đau lòng.

Na Bi từ chối lời tỏ tình của Do Hyuk.

Trong khi đó, dù đã cương quyết nói lời chia tay với Jae Eon (Song Kang) nhưng Na Bi lại liên tục có những hành động như vẻ tranh về Jae Eon khiến anh chàng càng thêm tơ tưởng. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn hẹn hò, đi xem tranh riêng với Jae Eon trong khi đã tuyên bố chia tay càng khiến người xem thêm phần tức giận vì Na Bi đang đùa giỡn với tình yêu một cách quá trớn, không tôn trọng Do Hyuk.

Na Bi vẫn để cho Jae Eon động chạm vào người dù cả hai đã chia tay.

Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, Nevertheless xoay quanh cô nàng Yoo Na Bi (Han So Hee) - một người không tin vào tình yêu sau tổn thương, nhưng luôn muốn hẹn hò khỏa lấp cô đơn. Trong khi Park Jae Eon (Song Kang) quan niệm yêu đương là nhàm chán, không thích mở lòng nhưng vẫn không ngừng tán tỉnh các cô gái. Hai cá tính mâu thuẫn gặp nhau, gây ra nhiều tình huống rối rắm.

Đón xem Nevertheless lên sóng thứ Bảy hàng tuần trên kênh jTBC.